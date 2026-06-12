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Avtor:
N. V.

Petek,
12. 6. 2026,
18.32

Osveženo pred

59 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu kopačke obutev športna obutev nogomet

Petek, 12. 6. 2026, 18.32

59 minut

Zakaj toliko nogometašev na svetovnem prvenstvu nosi rožnate kopačke?

Avtor:
N. V.

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kopačke 2026 | Mehiška reprezentanca v rožnatih kopačkah | Foto Reuters

Mehiška reprezentanca v rožnatih kopačkah

Foto: Reuters

Časi, ko so bili vsi nogometni čevlji na igrišču črni, so že zdavnaj mimo, zdaj so nogometaši obuti v vse barve mavrice. Toda zakaj na letošnjem svetovnem prvenstvu prevladuje rožnata?

Vodilni proizvajalci športne opreme, kot so Nike, Adidas in Puma, so se že pred desetletji odmaknili od standardnih črnih nogometnih čevljev oz. kopačk in začeli nogometaše obuvati v veliko bolj živahne barve. Videli smo jih že v celi paleti barv, na letošnjem svetovnem prvenstvu pa so spet zelo uniformirani – večina kopačk je živahno rožnatih.

Rožnate nogometne čevlje je nosila tudi večina reprezentantov Južne Koreje. | Foto: Reuters Rožnate nogometne čevlje je nosila tudi večina reprezentantov Južne Koreje. Foto: Reuters

Zelo premišljena odločitev

Zakaj so se vsi veliki opremljevalci tokrat odločili za ta odtenek? To še zdaleč ni naključje, saj velikani športne mode tudi do dve leti vnaprej načrtujejo, kakšno opremo bodo poslali na igrišča največjih športnih dogodkov, poroča BBC. Pojasnjuje, da se proizvajalci opreme pri načrtovanju modelov in barv posvetujejo tudi s podjetji, ki se ukvarjajo z napovedovanjem trendov na najrazličnejših področjih.

Adidasove kopačke na letošnjem SP | Foto: Reuters Adidasove kopačke na letošnjem SP Foto: Reuters

Tako je povsem mogoče, da so vsi sledili napovedi podjetja WSGN, enega od vodilnih v napovedovanju trendov, ki je leta 2024 napovedalo, da bo ena najpomembnejših barv letošnjega poletja rožnata, natančneje "električna fuksija", ki so jo opisali kot "bleščeč odtenek med rožnato in vijoličasto".

Rožnate Pumine kopačke na nogah Španca Marca Cucurelle | Foto: Reuters Rožnate Pumine kopačke na nogah Španca Marca Cucurelle Foto: Reuters

Kontrast na zelenici

A to verjetno ni edini razlog za tako izstopajočo barvo kopačk, dodaja BBC. Vse blagovne znamke si želijo, da bi bili njihovi izdelki na igrišču kar se da vidni, in fluorescenčno rožnata je nedvomno v izrazitem kontrastu z nogometno zelenico. Izstopa tako na televiziji in telefonih kot v živo na stadionu, tudi v počasnih posnetkih je zelo opazna.

SP 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Se pa v tem primeru, ko so si jo za svoje kopačke izbrali prav vsi opremljevalci, pojavi svojevrsten paradoks – ali kdo sploh opazi posamezno znamko, če so prav vse v enako kričečem odtenku?

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