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Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
8.38

Osveženo pred

11 minut

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Ponedeljek, 15. 6. 2026, 8.38

11 minut

Iz Cancuna v Miami

Težave pred poletom Urugvajcev, na prizorišče z zamudo

Avtor:
R. Sp.

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urugvajska nogometna reprezentanca | Urugvajski nogometaši so proti prizorišču uvodne tekme v Miamiju poleteli z zamudo. | Foto Reuters

Urugvajski nogometaši so proti prizorišču uvodne tekme v Miamiju poleteli z zamudo.

Foto: Reuters

Urugvajska nogometna reprezentanca je v Miami, na prizorišče uvodne tekme svetovnega prvenstva, prispela pozneje, kot je bilo načrtovano. Na polet iz Cancuna je morala čakati več ur. Urugvajci za zaplet krivijo Fifo, ta pa pravi, da so se pojavile "težave z dovoljenji letalske družbe".

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Pred načrtovanim poletom Urugvajcev iz Cancuna, kjer so nastanjeni med prvenstvom, na prizorišče uvodne tekme svetovnega prvenstva s Savdsko Arabijo v Miamiju, so se zadeve zapletle. Posledično je urugvajska reprezentanca na cilj prišla pozneje.

Ameriški mediji poročajo, da letalo, na katero naj bi se urugvajska delegacija vkrcala v Cancunu, ni imelo dovoljenja za vstop v ZDA. Po informacijah Telemunda Urugvajci menijo, da so za težave odgovorni pri Fifi, saj prav pri krovni organizaciji skrbijo za čarterske polete reprezentanc. Tiskovni predstavnik urugvajske nogometne reprezentance je na vprašanje The Athletica, ali menijo, da je za zamudo kriva Fifa, odgovoril pritrdilno.

Urugvaj bo prvo tekmo odigral v Miamiju proti Savdski Arabiji. | Foto: Reuters Urugvaj bo prvo tekmo odigral v Miamiju proti Savdski Arabiji. Foto: Reuters

A pri Fifi niso prevzeli krivde, pač pa dejali, da so za nastalo težavo kriva dovoljenja letalske družbe. "Zaradi napake letalske družbe pri izdaji dovoljenja v Mehiki je bil odhod urugvajske reprezentance iz Cancuna v Miami zamaknjen. Letalska družba se je opravičila za povzročene nevšečnosti. Fifa je bila ves čas zamude v tesnem stiku z urugvajsko reprezentanco ter sodelovala z letališkimi in operativnimi partnerji, da bi pospešila postopek in čim bolj zmanjšala motnje v potovalnih aranžmajih ekipe," so ob tem zapisali pri Fifi.

Urugvajci so tako z nekajurno zamudo le prispeli v Miami, novinarska konferenca selektorja Marcela Bielse in Joseja Marie Gimeneza je bila prestavljena. Južnoameriška reprezentanca se bo ob polnoči na prvi tekmi pomerila s Savdsko Arabijo.

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