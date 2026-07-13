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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
16.30

Osveženo pred

7 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar vročina

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 16.30

7 minut

Vročina na Touru

Pogačarjeva drastična ideja za boj proti vročini

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tadej Pogačar, TdF 26, vročina | Tadej Pogačar in preostali udeleženci letošnjega Toura trpijo v hudi vročini. | Foto Reuters

Tadej Pogačar in preostali udeleženci letošnjega Toura trpijo v hudi vročini.

Foto: Reuters

Kolesarji se na letošnji Dirki po Franciji vse od starta v Barceloni pred desetimi dnevi borijo ne le z zahtevnimi etapami in ostro konkurenco, pač pa tudi z izjemno vročino. O boju s to je bilo veliko govora v zadnjih dneh, zaradi res ekstremnih temperatur so prireditelji tudi skrajšali včerajšnjo deveto etapo. Nekateri predlagajo zgodnejše starte etap, slovenski as Tadej Pogačar, štirikratni prvak Toura in vodilni v skupnem seštevku tudi letos, pa meni, da bi bile potrebni veliko bolj drastični ukrepi.

Tadej Pogačar
Sportal Pogačar največji zaslužkar Toura

"Če bi imel sam moč, da kaj spremenim, bi spremenil celoten koledar. Julija in avgusta sploh ne bi dirkali v vročih krajih in naredil bi povsem drugačen koledar," je po včerajšnji etapi, ki je bila zaradi napovedanih ekstremnih temperatur skrajšana za 30 kilometrov, govoril nosilec rumene majice Tadej Pogačar. A moči, da bi na glavo postavil koledar world toura, seveda nima, te moči nima niti noben kolesar niti zveza poklicnih kolesarjev.

Bolj realna možnost so zgodnejši začetki etap

Datumi največjih in najprestižnejših kolesarskih dirk so tradicionalni, julij je zgodovinsko čas za francoski Tour in tudi Mednarodna kolesarska zveza ter prireditelji največje dirke na svetu so pri snovanju koledarja omejeni. "To seveda ni nekaj, kar lahko storim," se realnosti zaveda tudi Pogačar sam, a poudarja, da bo treba o vročini razmišljati naprej, poletja namreč v Evropi postajajo vse bolj vroča, dirkanje v takšnih razmerah pa je velika grožnja tako za zdravje tekmovalcev kot tudi spremljevalnega osebja – pomislite samo na motocikliste v karavani, ki se po tej vročini vozijo v težkih zaščitnih oblačilih – in nenazadnje tudi številnih gledalcev ob progi.  

"Morda bo naslednji korak zgodnejši začetek etap," najbolj realno možnost, o kateri je bilo veliko govora že v zadnjih dneh, omenja Pogačar. Direktor Toura je sicer pojasnil, da je tudi prestavljanje etap velik organizacijski zalogaj in vsaj na trenutnem Touru neizvedljiv. Pogačar sam pa izpostavlja še dejstvo, da samo to niti ne bi rešilo ničesar. "Včeraj je bil en predlog, da bi lahko začeli ob 10. uri, ampak to po mojem mnenju ne bi spremenilo ničesar, ker potem etapo končaš v najhujši vročini. Na primer, ko smo včeraj prispeli v cilj, je bilo že veliko hladneje kot na štartu. Če bi prestavljali začetek etap, bi ga morali na osmo, deveto uro ali celo prej. To pa bi bilo malo neprijetno, ampak mislim, da se telo na to lahko prilagodilo. Da se zbudiš ob petih zjutraj in etapo začneš ob osmih."

Tudi nadaljevanje bo vroče, nato pa možnost neviht

Na letošnji dirki so kolesarji bolj ali manj obsojeni na trpljenje v vročini, ekipe se trudijo z raznoraznimi pristopi za hlajenje tekmovalcev in v Pogačarjevem moštvu UAE Emirates - XRG so pri tem dokaj uspešni, še pravi slovenski super šampion: "V naši ekipi smo se s to vročino precej dobro spopadli. Zelo dobro smo ohladili naše sisteme in sem precej zadovoljen s tem, kako je šlo."

V nadaljevanju Toura vsaj sprva ne kaže na kakšno ohladitev, napovedujejo meteorologi. Vsaj v prvem delu drugega tedna dirke ne. V torek in sredo naj bi bilo v osrednji Franciji spet silno vroče, s temperaturami do 37 stopinj Celzija, za konec tedna pa kaže na manjšo ohladitev, a ta prinaša večjo verjetnost močnejših neviht.

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