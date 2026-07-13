Francoz stopil v bran Pogačarju: Bi govorili enako, če bi bil naš?

Po Tomu Dumoulinu je Tadeju Pogačarju v bran stopil še nekdanji svetovni prvak Luc Leblanc. Francoz je ob novih dopinških namigih po izjemnem začetku Toura odprl zanimivo vprašanje: "Ali bi bili ljudje enako sumničavi, če bi takšno premoč kazal francoski kolesar? Ali se bomo vprašali, kaj so vzeli s seboj naši nogometaši, če bodo morda osvojili svetovno prvenstvo?"

Po izjemnem začetku Dirke po Franciji, na kateri Tadej Pogačar znova kaže bravurozne predstave, s katerimi navdušuje ljubitelje tega športa, se v kolesarskem svetu nadaljujejo razprave o njegovi premoči.

Po Tomu Dumoulinu je zdaj slovenskemu šampionu v bran stopil še nekdanji svetovni prvak Luc Leblanc, ki je odprl zanimivo vprašanje. "Ali bi ljudje enako govorili, če bi bil v Pogačarjevem položaju francoski kolesar? Mislim, da ne bi," je za Cyclism'Actu dejal Leblanc.

Pogačar na prvi prosti dan trdno drži rumeno majico vodilnega na svojih plečih. Pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom si je prikolesaril 2:42 prednosti, navdušil pa je predvsem v šesti etapi s samostojnim napadom 42 kilometrov pred ciljem na slovitem Tourmaletu.

Takšna prevlada je, kot se v kolesarstvu pogosto zgodi, znova sprožila tudi vprašanja in namigovanja. A Leblanc, svetovni prvak iz leta 1994 in nekdanji nosilec rumene majice na Touru, pri tem ne skriva, na čigavi strani je.

"Popolnoma zaupam Pogiju"

Francoz je Pogačarja odločno vzel v bran. Ne le kot športnika, temveč tudi kot osebnost, saj veliko daje kolesarstvu tudi, ko ni na kolesu.

Luc Leblanc hvali Tadeja Pogačarja in mu je stopil v bran. Foto: Guliverimage

"Popolnoma zaupam Pogiju. Je dober človek in v mednarodno kolesarstvo prinaša energijo. Ima izjemno podobo, vedno je nasmejan. Vedno je pozoren do javnosti in ljudi okoli sebe," je poudaril Leblanc.

Zakaj se ta tema v kolesarstvu ob kakšnem šampionu prikrade tudi v ospredje, izvira iz neslavne preteklosti. Nekdanjega svetovnega prvaka moti, da se ob izjemnih predstavah skoraj avtomatično pojavi sumničavost. Še posebej, ko gre za kolesarja, ki ne prihaja iz velikih kolesarskih nacij, kar Slovenija v preteklosti ni bila.

"Živimo v svetu, v katerem ne smeš več reči ničesar. Ali moraš molčati ali kritizirati. Bi se vprašali, če bi francoska nogometna reprezentanca osvojila svetovno prvenstvo, kaj so vzeli s seboj? Ne. To se mora končati," je bil neposreden.

"Pogi je zvezda, kot so bili Hinault, Merckx in Anquetil"

Francoz je šel še korak dlje in Pogija postavil ob bok največjim imenom kolesarstva in izpostavil, da pridejo obdobja, ko nekdo odskoči in zaznamuje obdobje, v katerem kolesari.

Tadej Pogačar navdušuje s svojimi vožnjami. Nič drugače ni na letošnji Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

"Pogi je zvezda, tako kot so bili Bernard Hinault, Eddy Merckx in Jacques Anquetil. V nekem trenutku morajo ljudje nehati govoriti in začeti ceniti to, kar se dogaja v modernem kolesarstvu," je dejal.

Pogačar je ob vseh uspehih in načinu dirkanja postal globalna kolesarska zvezda kakor tudi športnik v širšem pomenu besede. Njegovo brezkompromisno dirkanje navdušuje staro in mlado, a se, žal, vedno znova pojavijo dvomljivci, ki imajo ob njegovih hvale vrednih predstavah izhodišče za vprašanja.