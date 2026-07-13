Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
10.17

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France zaslužek finančna nagrada

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 10.17

5 minut

Pogačar tudi največji zaslužkar Toura

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je prvo ime letošnjega Toura. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je prvo ime letošnjega Toura.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je na prvi prosti dan Dirke po Franciji v rumeni majici vodilnega, na vrhu razvrstitve najboljših na gorskih ciljih in tudi kot največji zaslužkar letošnjega Toura. Slovenski šampion je po devetih etapah zbral 40.940 evrov nagrad, njegova ekipa UAE Team Emirates - XRG pa je s 71.780 evri daleč pred vsemi tekmeci.

Po uvodnih devetih etapah Dirke po Franciji je jasno, kdo je bil najuspešnejši tudi pri zbiranju denarnih nagrad. Tadej Pogačar je z dvema etapnima zmagama, rumeno majico vodilnega in vodstvom v razvrstitvi najboljših hribolazcev zaslužil že 40.940 evrov.

Velik del zaslužka je prispeval z zmagama v tretji in šesti etapi, v kateri je z napadom na Tourmaletu tekmecem zadal najtežji udarec uvodnega tedna. Pogačar ima v skupnem seštevku 2:42 prednosti pred Jonasom Vingegaardom in je na dobri poti k peti skupni zmagi na dirki vseh dirk.

V kolesarstvu je sicer običajno, da se denarne nagrade razdelijo med vse člane ekipe, saj imajo kolesarji že določene letne plače.

Pogačar že močno pred vsemi

Najbližje slovenskemu kolesarskemu zvezdniku je sprinter Tim Merlier, ki je z zaporednima zmagama zbral 24.800 evrov. Nosilec zelene majice Mads Pedersen je prikolesaril 21.630 evrov.

Velik delež k ekipnemu zaslužku UAE je dodal tudi Isaac del Toro. Mehičan je dobil drugo etapo v Barceloni, nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja in je zbral 17.990 evrov.

Danes je na Touru prost dan, nadaljuje pa se v torek, ko bo na sporedu gorska etapa od Aurillaca do Le Liorana, ki bo imela skoraj 4000 višinskih metrov.

Največji zaslužkarji po devetih etapah:

  1. Tadej Pogačar – 40.940 evrov
  2. Tim Merlier – 24.800
  3. Mads Pedersen – 21.630
  4. Isaac del Toro – 17.990
  5. Olav Kooij – 14.800
  6. Jonas Vingegaard – 14.500
  7. Mathieu van der Poel – 13.500
  8. Biniam Girmay – 11.580
  9. Baptiste Veistroffer – 9.500
  10. Max Kanter – 9.150
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France zaslužek finančna nagrada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.