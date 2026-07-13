Pogačar tudi največji zaslužkar Toura

Tadej Pogačar je na prvi prosti dan Dirke po Franciji v rumeni majici vodilnega, na vrhu razvrstitve najboljših na gorskih ciljih in tudi kot največji zaslužkar letošnjega Toura. Slovenski šampion je po devetih etapah zbral 40.940 evrov nagrad, njegova ekipa UAE Team Emirates - XRG pa je s 71.780 evri daleč pred vsemi tekmeci.

Po uvodnih devetih etapah Dirke po Franciji je jasno, kdo je bil najuspešnejši tudi pri zbiranju denarnih nagrad. Tadej Pogačar je z dvema etapnima zmagama, rumeno majico vodilnega in vodstvom v razvrstitvi najboljših hribolazcev zaslužil že 40.940 evrov.

Velik del zaslužka je prispeval z zmagama v tretji in šesti etapi, v kateri je z napadom na Tourmaletu tekmecem zadal najtežji udarec uvodnega tedna. Pogačar ima v skupnem seštevku 2:42 prednosti pred Jonasom Vingegaardom in je na dobri poti k peti skupni zmagi na dirki vseh dirk.

V kolesarstvu je sicer običajno, da se denarne nagrade razdelijo med vse člane ekipe, saj imajo kolesarji že določene letne plače.

Pogačar že močno pred vsemi

Najbližje slovenskemu kolesarskemu zvezdniku je sprinter Tim Merlier, ki je z zaporednima zmagama zbral 24.800 evrov. Nosilec zelene majice Mads Pedersen je prikolesaril 21.630 evrov.

Velik delež k ekipnemu zaslužku UAE je dodal tudi Isaac del Toro. Mehičan je dobil drugo etapo v Barceloni, nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja in je zbral 17.990 evrov.

Danes je na Touru prost dan, nadaljuje pa se v torek, ko bo na sporedu gorska etapa od Aurillaca do Le Liorana, ki bo imela skoraj 4000 višinskih metrov.