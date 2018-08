Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… rojstni dan praznuje kopica izvrstnih slovenskih športnikov, med njimi tudi naš najboljši hokejist Anže Kopitar in dobitnica zlate medalje iz olimpijskih iger v Riu de Janeiru, judoistka Tina Trstenjak.

Trstenjakova je z letošnjih iger v Riu prinesla edino slovensko zlato medaljo, v kategoriji do 63 kilogramov je premagala vse tekmice in potrdila, da je judo šola Marjana Fabjana na Lopati pri Celju resnično prava kovnica šampionov. Zlata slovenska olimpijka se je rodila leta 1990.

Anže Kopitar je najboljši slovenski hokejist, že od leta 2006 igra v ligi NHL, že na prvi tekmi med svetovno hokejsko elito je zabil prvi gol, s svojim moštvom Los Angeles Kings pa je odtlej osvojil dva Stanleyjeva pokala (2012 in 2014).

Kopitar rojstni dan praznuje na isto dan, kot še dva njegova mnogo starejša kolega iz hokejskih vrst. Drago Mlinarec (letnik 1960) in Murajica Pajič (1961) sta z jugoslovansko reprezentanco zaigrala na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984, Anže Kopitar pa s slovensko na igrah v Sočiju leta 2014.

Na današnji dan leta 1964 se je rodil tudi plavalec Darjan Petrič, ki je leta 1982 na svetovnem prvenstvu v Ekvadorju osvojil bronasto medaljo na 1.500 metrov. Ima tudi bronasti medalji na 400 metrov prosto z evropskih prvenstev.

Zgodilo se je še …

Leta 1892 je bil v Liverpoolu odprt štadion Goodison Park, ki danes sprejme 39.572 gledalcev, na njem pa tekme igra angleški prvoligaš Everton.

Leta 1963 je ameriški skakalec ob palici John Pennel prvi preskočil mejo 17 čevljev (518,16 centimetra).

Leta 1972 sta bila v hokejsko hišo slavnih sprejeta legendarna Kanadčana Gordie Howe in Jean Beliveau.

Leta 1991 je dvojec brez krmarja Iztok Čop/Denis Žvegelj na svetovnem veslaškem prvenstvu na Dunaju osvojil srebrno medaljo.

Leta 1994 je avstralski plavalec Kieren Perkins postavil dva svetovna rekorda, na 1.500 m prost s časom 14:41,66 in na 800 m prosto s 7:46,00.

Leta 1996 je ruskega plavalnega zvezdnika Aleksandra Popova na tržnici v Moskvi zabodel prodajalec lubenic. Po operaciji in trimesečni rehabilitaciji se je vrnil v bazen in na evropskem prvenstvu leta 1997 v Španiji ubranil naslova prvaka na 50 in 100 metrov prosto.

Leta 2000 je ultramaratonski plavalec Martin Strel po 58 dneh in 3.004 km končal plavanje po Donavi. S podvigom se je zapisal v Guinessevo knjigo rekordov.

Leta 2002 je na svetovnem prvenstvu v Franciji v slalomu na divjih vodah 22-letni kajakaš Miha Terdič osvojil srebrno medaljo.

Leta 2008 so se končale olimpijske igre v Pekingu. Na teh so slovenski športniki osvojili pet medalj, atlet Primož Kozmus zlato v metu kladiva, plavalka Sara Isakovič srebrno na 200 m prosto, jadralec Vasilij Žbogar srebrno v razredu laser, judoistka Lucija Polavder bronasto v kategoriji nad 78 kilogramov in strelec Rajmond Debevec bronasto z malokalibrsko puško v trojnem položaju.

Rodili so se …

1960 – nekdanji slovenski hokejist Drago Mlinarec

1961 – nekdanji slovenski hokejist Murajica Pajič

1964 – nekdanji slovenski plavalec Darjan Petrič

1965 – nekdanji ameriški košarkar Reggie Miller

1973 – nekdanja nizozemska plavalka Inge de Brujin

1977 – nekdanji nemški nogometaš Robert Enke

1977 – nekdanji brazilski nogometaš Denilson

1981 – slovenski nogometaš Goran Šukalo

1983 – nemški hokejist Marcel Goc

1985 – slovenski nogometaš Alen Jogan

1987 – slovenska odbojkarica Anja Zdovc

1987 – slovenski hokejist Anže Kopitar

1990 – slovenska judoistka Tina Trstenjak

1990 – slovenski rokometaš Urban Lesjak

1993 – slovenska odbojkarica Tina Kaker