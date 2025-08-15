Real in Atletico s številnimi novinci nad prvaka Barcelono

Ob angleškem in francoskem prvenstvu se ta konec tedna začenja domača liga tudi v Španiji. Uvodni od 38 krogov je razpotegnjen na kar pet dni, saj je Real Madrid z Osasuno igral šele v torek zvečer. Branilka naslova Barcelona v soboto popoldne gostuje na Mallorci. Kot že zadnjih nekaj let bo slovenske barve v la ligi zastopal Jan Oblak.

Barcelona je v pretekli sezoni z igro navdušila nogometni svet in šokirala večnega tekmeca Real Madrid, ki je izgubil vse štiri el clasice. Zasedba Hansija Flicka se pred novo sezono zaveda, da bo težko ponovila tri domače naslove, hkrati pa je odločena, da ne bo odstopila od napadalnega sloga igre. Nemški trener brez španskih izkušenj se je zanašal na mlade upe z domače akademije, na drugi strani se je Real pred prejšnjo sezono okrepil s francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem. Ker so beli ostali brez ene same lovorike, se je moral posloviti najtrofejnejši trener v zgodovini kluba Carlo Ancelotti. Ekipo je junija prevzel Xabi Alonso. Nekdanji nogometaš Reala se je kot trener uveljavil v Bayerju iz Leverkusna.

El clasica, torej obračuna Reala Madrida in Barcelone, sta na sporedu 26. oktobra na stadionu Santiago Bernabeu in 10. maja v Barceloni. Madridska derbija bosta konec septembra na Metropolitanu in v drugi polovici marca na Bernabeuu.

Marcus Rashford Foto: Guliverimage Glavni poletni okrepitvi Barcelone sta vratar Joan Garcia (24 milijonov evrov iz Espanyola) in angleški krilni igralec Marcus Rashford, ki ga je posodil Manchester United z možnostjo odkupa. Zaradi zmanjšanja stroškov plač je morala Barcelona prodati kar nekaj igralcev. Iñigo Martinez je kot prost igralec odšel v Savdsko Arabijo, Pau Victor za 12 milijonov evrov na Portugalsko, Alex Vallejo za šest v Como in Pablo Torre za pet v Mallorco. Ob tem sta klub kot posojena igralca zapustila še Ansu Fati (Monaco) in Ander Astralago (Granada).

Trent Alexander-Arnold Foto: Reuters Los blancos so se pod vodstvom Alonsa lotili prenove. V poletnem prestopnem roku so za nove igralce porabil 178 milijonov evrov, kar je največ po letu 2019. V Madrid so prišli španski centralni branilec Dean Huijsen (59,5 milijona evrov iz Juventusa), angleški desni branilec Trent Alexander-Arnold (deset milijonov evrov iz Liverpoola), španski levi branilec Alvaro Carreras (50 milijonov evrov iz Benfice) in argentinski ofenzivni vezist Franco Mastantuono (45 milijonov evrov iz River Plata). Poslovila sta se Luka Modrić in Lucas Vazquez.

Še več novih obrazov v Atleticu

Jan Oblak ima številne nove soigralce. Foto: Reuters Nekaj manj, 153 milijonov evrov, je v okrepitve investiral Atletico Madrid, ki ga bo 14. sezono zaporedoma vodil Diego Simeone in kjer bo 12. leto v nizu vrata branil Jan Oblak. Med pomembnimi prihodi so vezist Alex Baena (42 milijonov evrov iz Villarreala), branilec David Hancko (26 milijonov evrov iz Feyenoorda), vezist Johnny Cardoso (24 milijonov evrov iz Real Betisa), napadalni vezist Thiago Almada (21 milijonov evrov iz Botafoga), napadalec Giacomo Raspadori (21 milijonov evrov iz Napolija), branilec Matteo Ruggeri (17 milijonov evrov iz Atalante), branilec Marc Pubill (16 milijonov evrov iz Almerie), vratar Juan Musso (trije milijoni evrov iz Atalante) in Clement Lenglet (brez odškodnine iz Barcelone).

Istočasno so klub zapustili Arthurm Vermeeren (20 milijonov evrov v RB Leipzig), Rodrigo Riquelme (osem milijonov evrov v Real Betis), Angel Correa (osem milijonov evrov v Tigres UANL), Rodrigo De Paul (15 milijonov evrov v Inter Miami) in Samuel Lino (22 milijonov evrov v Flamengo). Po izteku pogodb so odšli tudi izkušeni Reinildo Mandava, Cesar Azpilicueta in Axel Witsel.

Simeone bo potreboval nekaj časa, da vse novince vklopi v svoj sistem igre, ki bo še naprej temeljila na čvrsti obrambi, zaradi katere je tudi Oblak postal najboljši vratar v zgodovini španskega prvenstva. V pretekli sezoni je šestič prejel nagrado zamora za najmanj prejetih zadetkov glede na minute igranja.

Špansko prvenstvo, prvi krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. avgust:

Petek, 17. avgust:

Ponedeljek, 18. avgust:

Torek, 19. avgust:

Lestvica: