V živo: United le do prve zmage, Benjamin Šeško spet vstopil s klopi, Bijol čaka na debi

Že v tretjem krogu angleške premier lige se bosta pomerila glavna favorita za lovoriko - branilec naslova Liverpool in zadnje tri sezone vselej drugi Arsenal, ki ima vse več težav s poškodbami. Tekma bo v nedeljo ob 17.30. Manchester United pa se je z Benjaminom Šeškom le veselil prve zmage, danes je doma na Old Traffordu s 3:2 premagal Burnley. Trener Ruben Amorim, ki je je po sredinem porazu v ligaškem pokalu proti četrtoligašu na udaru kritik, slovenskega napadalca tudi tokrat ni uvrstil v začetno enajsterico. Domačo tekmo ima danes tudi Leeds z Jako Bijolom, od 18.30 gosti Newcastle. Chelsea pa je z zmago nad Fulhamom (2:0) vsaj začasno skočil na vrh prvenstvene lestvice.

Angleško prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 30. avgust:

Šeško v premier ligi še ni začel v prvi enajsterici

Po porazu z Arsenalom in remijem s Fulhamom je Manchester United le prišel do zmage in je zdaj s štirimi točkami na devetem mestu prvenstvene lestvice. Benjamin Šeško za rdeče vrage premierligaške tekme še ni začel v prvi postavi. Od prve minute je igral le na sredini pokalni tekmi. Tudi tokrat proti Burnleyju je v igro vstopil s klopi v 72. minuti.

Rdeči vragi so povedli v 27. minuti tekme na Old Traffordu, a gola niso zabili domači nogometaši, pač pa je žogo v mrežo nesrečno pospravil Burnleyjev Josh Cullen. Tudi na uvodni tekmi premierlige United pri remiju s Fulhamom (1:1) ni dosegel gola, takrat mu je točko z avtogolom rešil Rodrigo Muniz.

V drugem polčasu se je tekma razživela, za izenačenje je v 56. minuti zadel Lyle Foster, a je bilo veselje pri gostih kratkotrajno, že minuto kasneje so domači spet vodili, prvi gol v sezoni pa je zabil Bryan Mbeumo. A gostje se niso predali, v 67. minuti sp spet izenačili, z nekaj sreče je Altayja Bayindirja premagal Jaidon Anthony. Bruno Amorim je na pomoč poklical Šeška, Slovenec je v igro vstopil v 72. minuti namesto brazilskega vezista Casemira. V 86. minuti je Radečan s strelom z glavo ogrozil vrata gostov, a je žoga zletela malo prek prečke. Minuto kasneje je dobil novo uporabno žogo v kazenski prostor Burnleyja, spet poskusil z glavo, spet malce nenatančno, tokrat je žoga zletela mimo desne vratnice.

Zmagoviti gol za Rdeče vrage je z enajstih metrov dosegel Bruno Fernandes. Foto: Reuters

V 92. minuti je bil v kazenskem prostoru Burnleyja storjen prekršek nad Amadom Diallom, sodnik je dosodil enajstmetrovko za domače, odgovornost je prevzel Bruno Fernandes in hladnokrvno zabil za 3:2 in zmago Rdečih vragov.

Jaka Bijol na debi v premier ligi še čaka, na prvi tekmi ni igral zaradi kartonov, na drugi pa je ostal na klopi. Bil pa je v postavi Leedsa na ligaški tekmi. Pravkar Leeds gosti visokoleteči Newcastle, Bijol je na klopi za rezerviste.

Na prvi sobotni tekmi je Chelsea z 2:0 premagal Fulham. Globoko v sodnikovem dodatku v prvem polčasu (49. minuta) je za domače zadel Joao Pedro, končni izid pa je v 56. minuti postavil Enzo Fernandez.

Arsenal na Anfieldu v ligi ni zmagal že 13 let

Liverpool na Anfieldu v ligi proti Arsenalu ni izgubil od leta 2012. Foto: Reuters V nedeljo ob 17.30 se bosta pomerila Arsenal in Liverpool, ki sta sezono začela z dvema zmagama. Poleg njiju samo še Tottenham. V prejšnji sezoni sta se oba dvoboja topničarjev in redsov končala z izidom 2:2. Arsenal je poleti še okrepil ekipo, očitno je zelo nevaren tudi v napadu, potem ko je dal Leedsu kar pet golov. Če Londončani zmagajo, bodo šele drugič v zadnjih 20 letih dobili uvodne tri tekme premier lige. Na Anfieldu topničarji tekme angleške lige niso dobili že od leta 2012.

Ima pa trener Mikel Arteta nemalo skrbi pri sestavi prve enajsterice. Komaj se je sezona začela, že je zaradi poškodb ostal brez nekaj ključnih nogometašev: Martin Odegaard in Bukayo Saka sta odšepala z igrišča na prejšnji tekmi, Gabriel Jesus in Kai Havertz sta na bolniškem dopustu že od prej. Havertz je bil ta teden operiran (koleno), a je šlo za manjši poseg. Nekajtedenska odsotnost pa zaradi poškodbe stegenske mišice čaka tudi Sako. Podobna poškodba ga je z zelenic za več mesecev oddaljila že v prejšnji sezoni. Nastop Odergaarda je vprašljiv, je na petkovi novinarski konferenci dejal španski trener.

Angleško prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: