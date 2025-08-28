Glavni strateg Manchester Uniteda se opravičuje navijačem

Po tem, ko je Manchester United v sredo zvečer v drugem krogu angleškega ligaškega pokala doživel presenečenje in po 11-metrovkah (13:14) izpadel proti četrtoligašu Grimsby Townu, se je za klubsko spletno stran oglasil glavni strateg ekipe Ruben Amorim in se posul s pepelom.

"Rad bi se samo opravičil našim navijačem, glede predstave nimam več česa dodati. Mislim, da igralci jasno kažejo, kaj si želijo. Zato mi je res žal za naše navijače, nimam več besed," je bil kratek Ruben Amorim, glavni trener angleškega prvoligaša Manchester Uniteda, ki nikakor ne najde poti iz rezultatskega dna.

Foto: Reuters

"Vem, da je danes zmagala boljša ekipa, boljši igralci pa so izgubili. Ker ko si ekipa, lahko zmagaš na vsaki tekmi. Danes je bil nogomet povsem pošten," je bil jasen Amorim, ki je Benjamina Šeška tokrat prvič uvrstil v prvo enajsterico. Slovenec je v deseti seriji izvajal tudi 11-metrovko in uspešno zadel, a so bili nogometaši četrtoligaša Grimsby Town, ki so igrali na domačem terenu, še bolj natančni in so zmagali s 14:13.

Na koncu 11-metrovke niso pomembne. Ko tekmo izgubiš ali zmagaš po strelih z bele točke, mora občutek o igri v 90 minutah, ostati enak. Osredotočimo se na naslednjo tekmo, nato bomo imeli čas za razmislek. Do svojih navijačev imamo še veliko dolgov, zato moramo misliti na to, kaj nas čaka. Čaka nas delo, priprava na naslednji izziv – potem bomo sedli in vse skupaj premislili," je napovedal Amorim, ki se je znova znašel na udaru kritikov, ki so vse glasnejši. Številne je razjezil tudi s svojo odločitvijo, da streljanja 11-metrovk sploh ne spremlja.

A manager that isn’t prepared to watch his team partake in a penalty shootout inspires ZERO confidence. Amorim hiding in the dugout was weak leadership and to be quite frank not at all befitting of a MUFC manager. pic.twitter.com/aN2eLY0yY5 — 💜Ruk (@Miniruks) August 27, 2025

Preberite še: