Bavarska garnizija vojske Združenih držav Amerike, ki je nastanjena oziroma deluje na štirih lokacijah na jugu Nemčije, je vojakom izdala navodila, kam naj se obrnejo, če bodo zaradi zdaj že rekordno dolge prekinitve financiranja vlade ZDA potrebovali hrano.

Rekordno dolgo zaprtje vlade ZDA

Prekinitev financiranja vlade ZDA, ki se je začela 1. oktobra, ko kongres ZDA zaradi velikih nesoglasij med republikanci in demokrati ni potrdil proračuna za tekoče leto, je najdaljša v zgodovini ZDA, saj traja že 36 dni in je tako en dan daljša od prejšnje, ki se je prav tako zgodila med predsedniškim mandatom Donalda Trumpa, a prvim.

Ena od glavnih posledic prekinitve financiranja in s tem ohromitve delovanja številnih ameriških vladnih agencij pomeni, da ogromno vladnih uslužbencev dela brez plače oziroma so na prisilnem dopustu.

Ameriški predsednik Donald Trump ne želi popustiti demokratom, ki sprejetje novega proračuna za tekoče leto pogojujejo s podaljšanjem veljavnosti zdravstvenih subvencij za revnejše državljane. Foto: Reuters

Ta posledica je dosegla tudi ameriško vojsko – mediji v ZDA so že pred tedni poročali, da se naj bi na organizacije, ki socialno ogroženim gospodinjstvom zagotavljajo osnovno preskrbo z živili, obrnilo za kar 30 odstotkov več družin, v katerih sta eden ali oba starša zaposlena v vojski, kot pred prekinitvijo financiranja ameriške vlade.

Navodilo ameriškim vojakom v Nemčiji: Če boste lačni, se obrnite na nemške prehranske banke

Udarni val je dosegel tudi ameriška vojaška oporišča v Evropi. Bavarska garnizija vojske ZDA je na svoji uradni spletni strani namreč objavila pojasnilo, da je zamik financiranja iz zvezne blagajne povzročil zaprtje določenih delov vlade ZDA, to pa je neposredno vplivalo tudi na delo vojske ZDA na Bavarskem v Nemčiji oziroma na prekinitev določenih dejavnosti in predvsem storitev.

Bavarska garnizija vojske ZDA ima sedež v mestu Grafenwöhr. Foto: Guliverimage

Ameriškim vojakom, nameščenih v oporiščih Bavarske garnizije vojske ZDA, na spletni strani objavljena navodila tako svetujejo, naj v primeru pomanjkanja prehranskih sredstev pomoč oni in njihove družine poiščejo v nemških prehranskih bankah, kot so Tafel Deutschland, Foodsharing e.V., Essen für Alle (vir).

"Neverjetna sramota"

Na navodilo, ki je objavljeno na spletni strani vojske ZDA, natančneje na podstrani Bavarske garnizije, so se odzvali mnogi spletni uporabniki, ki so zapis zvečine pospremili z nejevero. Na največjem spletnem forumu Reddit so navodila in dejstvo, da so pripadniki domnevno najmogočnejša vojska na svetu dobesedno prisiljeni v prosjačenje za hrano v drugi državi, nekateri označili za "neverjetno sramoto".

Vojska ZDA pripadnikom oboroženih sil, ki so nastanjeni na Bavarskem v Nemčiji, svetuje tudi, naj redno spremljajo spletno stran, kjer bodo objavljene morebitne spremembe glede delovanja storitev oziroma drugih vidikov delovanja ameriške vojske v nemški deželi. Foto: Guliverimage

"To se zdi noro. Prehranske banke so za brezdomce in za ljudi, ki so odrinjeni na sam rob družbe. Dejstvo, da ZDA ne morejo nahraniti niti lastnih vojakov, resnično daje občutek, da se pogovarjamo o propadajoči velesili," je zapisal eden od uporabnikov Reddita.