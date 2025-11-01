Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Sobota,
1. 11. 2025,
11.42

Sobota, 1. 11. 2025, 11.42

"To ni vaja, vsi vojaki takoj v baze": se otok pripravlja na najhujše?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Mornarica ZDA je okrepila prisotnost v Karibih. Tja je med drugim odpotovalo najmanj osem ameriških vojaških ladij, prihaja tudi letalonosilka.

Mornarica ZDA je okrepila prisotnost v Karibih. Tja je med drugim odpotovalo najmanj osem ameriških vojaških ladij, prihaja tudi letalonosilka.

Oborožene sile otoške države Trinidad in Tobago so zaradi naraščajočih napetosti med bližnjo Venezuelo in Združenimi državami Amerike, ki v Karibih kopiči svoje sile, razglasile visoko stopnjo pripravljenosti. Vsi vojaki in pripadniki obalne straže so se morali do petka zvečer zglasiti v njihovih matičnih oporiščih, do nadaljnjega pa jih ne smejo zapustiti.

ZDA zaradi tihotapcev drog kopičijo vojsko, Venezuela trdi, da se pripravljajo na spremembo režima v državi

Otoška država Trinidad in Tobago, ki se sicer uradno prišteva med karibske otoke, se nahaja le streljaj od obale Venezuele, ki se je zapletla v globok in za stabilnost regije potencialno tudi nevaren spor z Združenimi državami Amerike.

ZDA napadle čolne z mamili
ZDA vlado Nicolasa Madura obtožujejo, da je vpletena v tihotapljenje drog iz Venezuele v ZDA, v Caracasu pa ameriško vojaško aktivnost – uničevanje plovil domnevnih tihotapcev mamil – in prisotnost v Karibih ter s tem vse večji pritisk na Venezuelo vidijo kot priprave na morebitno (nasilno) spremembo režima v Venezueli. 

Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da ZDA ne nameravajo napasti Venezuele. Nekateri ameriški mediji medtem poročajo drugače, saj naj bi več visokih ameriških uradnikov verjelo, da je ameriško posredovanje v Venezueli le še vprašanje časa.

ZDA so v območje Karibov, natančneje v bližino Portorika, v zadnjih dneh napotile večje število svojih sil, med drugim najmanj osem vojaških ladij in lovce F-35, prihaja pa tudi udarna skupina na čelu z letalonosilko Gerald R. Ford, je poročala tiskovna agencija AFP.

Vladimir Putin na novinarski konferenci
Ukaz vojske povzročil paniko, ljudje si mrzlično delajo zaloge

Povelje oboroženih sil Trinidada in Tobaga, da se morajo vsi vojaki in pripadniki obalne straže najkasneje do petka zvečer zglasiti v svojih bazah, saj je razglašena visoka stopnja pripravljenosti, je med prebivalci glavnega mesta otoške države Port of Spain povzročil paniko, poroča AFP. Ljudje so med drugim mrzlično kupovali hrano, gorivo in druge življenjske potrebščine. 

Ameriški rušilec USS Gravely ob obali Trinidada in Tobaga, kamor je pred dnevi prispel na skupne vojaške vaje obeh držav. Zaradi obiska rušilca, ki ga je označil za provokacijo, je bil do Trinidada in Tobaga močno kritičen venezuelski predsednik Nicolas Maduro. Pozval je celo k prekinitvi dogovorov o dobavi plina med Venezuelo in otoško državo.

Sporočilo z ukazom o takojšnji zglasitvi v oporiščih, ki so ga prejeli vojaki Trinidada in Tobaga, je sicer med drugim vsebovalo opozorilo, da tokrat ne gre za vojaško vajo, in poziv, naj se pripravijo na morebitno daljše bivanje v oporiščih brez možnosti izhoda in da naj o tem obvestijo svoje družine.

Poročali so, da je ameriški napad na Venezuelo zelo verjeten

Oborožene sile otoške države so ukaz vojakom in pripadnikom obalne straže sicer izdale po objavi časnika Miami Herald, ki je navajal prepričanja nekaterih ameriških uradnikov, ki so trdili, da je ameriško vojaško posredovanje v Venezueli tako rekoč neizogibno in bi se lahko začelo že v naslednjih dneh.

Donald Trump
Ameriški predsednik Donald Trump je v petek v izjavi za ameriške medije medtem nekoliko omilil retoriko in dejal, da Združene države Amerike ne načrtujejo napadov na Venezuelo. Podobno je zatrdil tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio in navedbe Miami Heralda označil za neresnične. 

