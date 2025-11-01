Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
1. 11. 2025,
9.29

USA Bela hiša Donald Trump

Sobota, 1. 11. 2025, 9.29

Velik udarec za Donalda Trumpa, ki tarna, da ima zvezane roke

Donald Trump

"Če nam sodišče priskrbi ustrezno pravno usmeritev, bom POČAŠČEN, če bom lahko zagotovil financiranje," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump.

Ameriški zvezni sodišči sta vladi predsednika Donalda Trumpa v petek odredili, da mora poskrbeti za nadaljevanje financiranja programa bonov za hrano revnim ne glede na prekinitev financiranja vlade. Trump je v odgovor od sodišča terjal usmeritve, kako naj to storijo, češ da vlada trenutno nima ustreznih zakonskih pristojnosti.

Ameriška vlada ne prejema proračunskih sredstev od 1. oktobra, ker kongres ni sprejel proračuna. Republikanci v predstavniškem domu so potrdili predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja vlade, vendar pa v senatu, kjer je za potrditev potrebnih 60 glasov, demokrati to blokirajo, dokler jim republikanci ne zagotovijo podaljšanje financiranja zdravstvenih subvencij za revne.

Donald Trump
Dvorezen meč

Trump in republikanci zavračajo pogajanja z demokrati glede obnovitve financiranja vlade, predsednik pa je strankarske kolege pozval, naj v senatu spremenijo pravila in onemogočijo obstrukcijo manjšine z zahtevo po 60 glasovih. Ta Trumpov predlog med republikanci v senatu ni naletel na podporo, saj se zavedajo, da njihova večina ni večna.

Javno mnenje v ZDA se obrača

Zadnja anketa televizije ABC kaže, da ameriška javnost za prekinitev financiranja vse bolj krivi republikance in Trumpa kot pa demokrate, čeprav so dejansko oni tisti, ki financiranje onemogočajo. Če ne bo podaljšanja veljavnosti zdravstvenih subvencij več kot 20 milijonom Američanom, ki so zavarovani po zakonu iz časa predsednika Baracka Obame, grozi dvakratna podražitev zdravstvenih premij.

Ameriška vlada ne prejema proračunskih sredstev od 1. oktobra, ker kongres ni sprejel proračuna. Republikanci v predstavniškem domu so potrdili predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja vlade, vendar pa v senatu, kjer je za potrditev potrebnih 60 glasov, demokrati to blokirajo, dokler jim republikanci ne zagotovijo podaljšanje financiranja zdravstvenih subvencij za revne.

Denar za vojake se je našel

Že danes pa bo brez denarja ostal program bonov za hrano za 42 milijonov revnih Američanov, ki ga plačuje zvezni proračun, zvezne države pa pokrivajo administrativne stroške. Trump je med prekinitvijo financiranja poskrbel, da so vojaki 31. oktobra dobili plače, ker je urad za proračun Bele hiše premestil sredstva iz drugih virov, za bone za hrano pa ni pokazal volje.

Demokrati so vložili tožbe in dve zvezni sodišči sta v petek vladi ukazali, naj poskrbi za bone za hrano, poroča televizija ABC.

Donald Trump Melania Trump
Trump trdi, da ima zvezane roke

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bi to rade volje storil, a vladni pravniki po njegovih besedah menijo, da za to v trenutnih okoliščinah nimajo zakonskih pooblastil. Kot je dodal, jim je naročil, naj preučijo, kako bi bilo to vendarle mogoče izvesti. "Če nam sodišče priskrbi ustrezno pravno usmeritev, bom POČAŠČEN, če bom lahko zagotovil financiranje," je zapisal.

ZDA Bela hiša Donald Trump
