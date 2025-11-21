Še en udarec za Zelenskega?

Upokojenega ameriškega generala Keitha Kellogga je predsednik ZDA Donald Trump na začetku svojega mandata imenoval za posebnega odposlanca za Ukrajino in Rusijo. Ker naj bi bil preveč naklonjen Ukrajini, kmalu ni bil več odposlanec za Rusijo (ta položaj je zasedel Trumpov tesni sodelavec Steve Witkoff). Kmalu potem, ko je pricurljal v javnost Trumpov mirovni načrt v 28 točkah, ki je za številne nekakšna zahteva po kapitulaciji Ukrajine , je po svetu zaokrožila novica, da Kellogg, ki velja za zagovornika ukrajinskih interesov v Beli hiši, januarja prihodnje leto ne bo več Trumpov posebni odposlanec za Ukrajino.

Pred lanskimi ameriškimi predsedniškimi volitvami je Donald Trump napovedoval, da bo vojno v Ukrajini končal v 24 urah. Za svojega posebnega odposlanca za Ukrajino in Rusijo je novembra lani imenoval Keitha Kellogga, ki je bil v času Trumpovega prvega mandata od leta 2018 svetovalec za nacionalno varnost pri podpredsedniku Mikeu Pencu.

Trumpov zaveznik, ki je nezaželen za Moskvo

Kellogg je republikanec in je Trumpov zaveznik. Že spomladi 2016 ga je Trump v času svoje predsedniške kampanje imenoval za svetovalca za zunanjo politiko. Leta 2017 je bil Kellogg med drugim nekaj časa vršilec dolžnosti svetovalca za nacionalno varnost pri predsedniku Trumpu. Vedno pa je bil blizu Trumpu in mu svetoval glede nacionalne varnosti.

A ker je Kellogg kmalu dobil sloves nekoga, ki je preveč naklonjen Ukrajini (in s tem nezaželen za Rusijo), je 15. marca letos namesto Kellogga posebni Trumpov odposlanec za Rusijo postal nepremičninski poslovnež in Trumpov prijatelj Steve Witkoff. Tega je Trump prej imenoval za posebnega odposlanca za Bližnji vzhod. Večjo vlogo pri pogovorih o končanju vojne v Ukrajini je dobil tudi zunanji minister Marco Rubio.

Kellogga ni na srečanje z Lavrovom

Politico je že februarja letos poročal, da je Kellogg zaradi več svojih dejanj izgubil zaupanje Bele hiše. Ljudje blizu Trumpa so ga kritizirali, ker je za svetovalko najel nekdanjo tiskovno predstavnico State Departmenta Heather Nauert, saj naj bi bila preveč naklonjena Ukrajini. Kellogg 18. februarja letos ni sodeloval na srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Savdski Arabiji.

Da Kellogg ni več v prvi vrsti Trumpovih pogajalcev za konec vojne v Ukrajincev, se je prvič javno videlo februarja letos, ko ga ni bilo na srečanju ameriških pogajalcev z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Riadu v Savdski Arabiji. Na levi strani: Steve Witkoff, Marco Rubio in zdaj že nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, na desni sta Lavrov in Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov. Zadnji je bil dolga leta ruski veleposlanik v ZDA. V ozadju ruske delegacije v Riadu je imel pomembno vlogo vodja ruskega državnega premoženjskega sklada in tesen Putinov sodelavec Kiril Dmitrijev. Foto: Reuters

Trumpovo politiko do Ukrajine bi lahko opisali zelo spremenljivo. Trump je najprej imenoval za posebnega odposlanca Kellogga, ki je nezaupljiv do Rusije, a se nato februarja letos v Ovalni pisarni skupaj s svojim podpredsednikom J. D. Vanceom zapletel v javni prepir z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Trumpov slalom med Kijevom in Moskvo

Nato so se odnosi z Zelenskim aprila letos – vsaj javno – izboljšali, nato se je spet zdelo, da je Trump bližje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, s katerim se je avgusta letos osebno srečal na Aljaski. Nato je Trump spet javno grajal Putina, ta teden pa je prišel na plano njegov načrt za mir v 28 točkah, ki je za številne zagovornike Ukrajine poziv Kijevu, naj kapitulira.

Da bi bila nesreča za Ukrajino še večja, je prišla v javnost novica, da 81-letni Kellogg, ki velja za največjega zagovornika Ukrajine v Beli hiši, januarja letos ne bo več Trumpov odposlanec za Ukrajino.

Kelloggov načrt za mir iz junija lani

Po drugi strani pa je Trumpov načrt za mir v 28 točkah podoben načrtu za mir, ki sta ga junija lani Kellogg in in Frederick H. Fleitz, tudi član osebja v Svetu za nacionalno varnost v Trumpovem prvem mandatu, predstavila Trumpu. Ta načrt tako kot načrt v 28 točkah ne predvideva, da bi se ruske enote umaknile z območja, ki so ga zasedle od začetke agresije oziroma od leta 2014.

Kellogg velja za velikega zaveznika Ukrajine v Beli hiši. Kot piše britanski The Telegraph, je bil zadnje čase Kellogg vse bolj razočaran. Pritoževal naj bi se, da preveč vladnih uradnikov hkrati dela na ukrajinskem vprašanju in da ni jasne strategije. Še posebej ga je motilo dejstvo, da ZDA niso dovolj pozivale Rusije k odgovornosti za zastoj mirovnih pogajanj. Na fotografiji: Zelenski in Kellogg v Kijevu avgusta letos. Foto: Reuters

Kelloggov načrt iz junija lani predlaga premirje na trenutnih frontnih črtah. Ukrajini bi postavili pogoj, da ne bo dobivala več pomoči v orožju, če bo zavrnila mirovna pogajanja z Rusijo. Če pa se Rusija ne bi strinjala s premirjem in mirovnimi pogovori, bi ZDA povečale dobavo orožja Ukrajini.

Korejski scenarij konca vojne v Ukrajini

Ukrajini ne bi bilo treba formalno prepustiti okupiranih in priključenih ozemelj Rusiji, vendar bi svoje načrte za članstvo v Natu odložila za daljše obdobje, ozemlja, ki so trenutno pod rusko okupacijo, pa bi ostala pod dejanskim ruskim nadzorom (torej gre za t. i. korejski scenarij konca vojne, ko bi se vojna zamrznila vzdolž fronte, ki bi postala dejanska nova meja, op. p.).

Pomembna razlika med Kelloggovim lanskim in Trumpovim zdajšnjim načrtom za mir v 28 točkah je, da se ukrajinsko članstvo v Natu ne odloži, ampak ga sploh nikoli ne bo. Prav tako Trumpov načrt v 28 točkah predvideva umik ukrajinskih enot iz delov Donbasa, ki so trenutno še pod ukrajinskim nadzorom, kar ne sledi popolnoma korejskemu scenariju konca vojne, ampak je velika ameriška koncesija Kremlju. Korejski scenarij konca vojne je v Trumpovem načrtu uresničen le pri dejanski razmejitvi vzdolž zamrznjene fronte v regijah Zaporožje in Herson.