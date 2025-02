Putinov človek, ki razkriva podrobnosti pogovorov v Riadu

Kiril Dmitrijev je vodja ruskega državnega premoženjskega sklada in tesen sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Je eden od mož v ozadju pogovorov med Američani in Rusi, ki so v torek potekali v Riadu. Njegova cilja sta zlasti obnovitev gospodarskih stikov med ZDA in Rusijo ter konec ameriških sankcij proti Rusiji.

"Bilo je veliko šal, kosilo pa je bilo okusno." To so besede, s katerimi je za eno od ruskih televizij ekonomist in vodja ruskega državnega premoženjskega sklada (RDIF) Kiril Dmitrijev opisal torkove pogovore med ameriškimi in ruskimi predstavniki v Riadu. Dmitrijev je v javnosti malo znana osebnost, čeprav spada v krog tesnih Putinovih sodelavcev. Od začetka ruske invazije na Ukrajino so ZDA tako proti Dmitrijevu kot njegovi RDIF uvedle sankcije.

Zadovoljni Rusi

Tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov je bil po koncu štiriurnih pogovorov v savdskem glavnem mestu dobre volje: "Nismo samo poslušali eden drugega, ampak smo se tudi slišali. Razlog imam za domnevo, da je ameriška stran začela bolje razumeti naša stališča."

Poleg Lavrova in Dmitrijeva je bil član ruske delegacije v Riadu Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov. Na nasprotni strani mize so sedeli ameriški zunanji minister Marco Rubio, Trumpov posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff in svetovalec za nacionalno varnost Michael Waltz.

Dobra poznavalca Američanov

Tako Ušakov kot Dmitrijev dobro poznata Američane in ZDA. Ušakov je bil med letoma 1998 in 2008 ruski veleposlanik v ZDA, od leta 2012 pa je svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politiko, Dmitrijev pa je od 14. do 27. leta živel in študiral v ZDA.

Dmitrijeva prisotnost na pogovorih tudi kaže, kako pomembna je za rusko stran gospodarska plat odnosov med ZDA in Rusijo. Moskva bi seveda rada čim prej prepričala Washington, naj ukine gospodarske sankcije.

Ruska vaba za Trumpa

Kot piše New York Times, želi ruska stran pri predsedniku Trumpu vzbuditi zanimanje za ruske naravne vire in za dobiček, ki jih ima lahko s sodelovanjem z Rusijo. Ne preseneča, da je Dmitrijev ob robu ameriško-ruskih pogovorov medijem pojasnjeval, da je njegov cilj ponoven začetek gospodarskega sodelovanja z ZDA, ki ga je mogoče doseči z obnovo komunikacije, zaupanja in uspeha.

"Ameriške velike naftne družbe so imele zelo uspešne posle v Rusiji," je dejal Dmitrijev v kratkem intervjuju pred začetkom pogovorov in ponudil primer, kako bi državi lahko obnovili poslovne vezi: "Verjamemo, da se bodo na neki točki (ameriške naftne družbe, op. p.) vrnile, kajti zakaj bi se odrekli tem priložnostim, ki jim jih je dala Rusija, da bi imeli dostop do ruskih naravnih virov?"

Ameriški naftarji in stotine milijard

Vodilne zahodne naftne družbe vključno z Exxon Mobilom so se pred tremi leti pridružile številnim drugim podjetjem pri umiku iz Rusije zaradi Putinove invazije na Ukrajino. Dmitrijev je pred pogovori napovedal, da bo ameriški delegaciji predstavil oceno, ki kaže, da so ameriška podjetja z odhodom iz Rusije izgubila 300 milijard dolarjev (okoli 287 milijard evrov), piše New York Times.

V Riadu sta se delegaciji ločeno pogovarjali o dveh temah: vojni v Ukrajini in ameriško-ruskem gospodarskem sodelovanju. Še zlasti je za rusko stran pomembna zadnja tema. Foto: Reuters

Besede Dmitrijeva kažejo, da je za Rusijo glavni cilj pogovorov z ZDA želja po koncu strogih sankcij, ki jih je uvedla Bidnova administracija – torej izboljšanje političnih in gospodarskih odnosov z ZDA. Konec vojne v Ukrajini, kjer se zdi, da trenutno čas dela v korist Rusije, je za Moskvo šele na drugem mestu.

Tudi Dmitrijev je po pogovorih za Reuters povedal, da so imeli ameriški in ruski pogajalci ločene razprave o prihodnjem gospodarskem sodelovanju med državama.

Ukrajinske dragocene rudnine, ki mikajo Američane



Z vabljenjem ameriških naftnih podjetij Rusija po svoje tekmuje z Ukrajino, ki za ameriško podporo Washingtonu ponuja svoje rudnine. A se je pri tem zapletlo, ker naj ameriški predlog ne bi upošteval varnostnih zagotovil za Ukrajino. Drugače povedano: v zameno za dragocene naravne vire Američani Ukrajini niso ponudili varnostnih zagotovil, ki bi preprečile morebitno novo rusko agresijo. Poleg tega je bil za ukrajinsko stran sporazum, ki so ga pripravili Američani, preveč kolonialističen.

Tristopenjski načrt

Rubio je v izjavi po torkovih štiriurnih pogovorov opisal načrt v treh korakih za to, kaj nameravata ZDA in Rusija storiti naprej. Prvi korak so pogajanja o odstranitvi omejitev, ki veljajo za veleposlaništvi ene in druge v Moskvi in ​​Washingtonu. V zadnjih letih sta namreč državi izganjali diplomate, zato imata obe veleposlaništvi zelo pičlo osebje.

Če Donald Trump pogosto zelo pozitivno opisuje Putina, pa je manj naklonjen Zelenskemu. Ukrajinska zavrnitev ameriškega predloga o izkoriščanju ukrajinskih naravnih virov (s tem naj bi Ukrajina plačala dozdajšnjo ameriško pomoč) odnosov med Trumpom in Zelenskim zagotovo ni izboljšala. Trump je tudi prevzel rusko stališče in Zelenskega obtožil, da je kriv za vojno v Ukrajini in da nima podpore med Ukrajinci. Foto: Guliverimage

Šele drugi korak bodo pogovori o koncu vojne v Ukrajini oziroma o začetku pogajanj. V okviru tega naj bi prišlo do sodelovanja in posvetovanj z Ukrajino ter ameriškimi partnerji v Evropi in drugod. A je Rubio dodal pomenljiv stavek: "Toda navsezadnje bo ruska stran nepogrešljiva pri teh prizadevanjih."

In končno, je dejal Rubio, bosta Rusija in ZDA raziskali nova partnerstva, tako v geopolitiki kot v poslu. Kot piše New York Times, je partnerstva opisal kot izredne priložnosti, ki obstajajo, če bi se ta konflikt sprejemljivo končal.

Se hočeta Putin in Trump znebiti Zelenskega?

Novinarka Fox News Jacqui Heinrich je po pogovorih tudi razkrila, da tristopenjski načrt miru v Ukrajini med drugim vključuje izvedbo predsedniških in parlamentarnih volitev v Ukrajini. Bela hiša teh navedb še ni komentirala, je pa pomenljivo, da je Trump dan po pogovorih v Riadu javno za vojno v Ukrajini obtožil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in trdil, da ga Ukrajinci ne podpirajo.

Kot vemo, ukrajinska ustava ne dovoljuje izvedbe volitev v času vojne. Pri tem je treba upoštevati, da je petina ukrajinskega ozemlja pod rusko zasedbo in da je to ozemlje Moskva enostransko priključila Rusiji, zato je vprašanje, kako tam izpeljati svobodne in poštene volitve.