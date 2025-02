Francoski predsednik Emmanuel Macron je po torkovem telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim sporočil, da morajo mir v Ukrajini pospremiti močna in kredibilna varnostna jamstva. Podobno je po pogovoru poudaril tudi Zelenski.

"Prizadevamo si za močan in trajen mir v Ukrajini. Da bi ga dosegli, mora Rusija končati agresijo, spremljati pa ga morajo močna in verodostojna varnostna jamstva za Ukrajince," je malo po polnoči sporočil Macron.

Posvaril je, da v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se bo to premirje končalo kot sporazumi iz Minska. Pri tem je spomnil na dogovore, s katerimi so v letih 2014 in 2015 skušali končati konflikt na vzhodu Ukrajine.

Že pred tem je Zelenski na družbenem omrežju X po pogovoru zapisal, da si delijo skupno vizijo. "Varnostna jamstva morajo biti trdna in zanesljiva. Kakršnakoli druga odločitev brez takšnih jamstev – kot je krhka prekinitev ognja – bi predstavljala novo rusko prevaro in uvod v novo rusko vojno proti Ukrajini ali kateri drugi evropski državi," je zapisal.

Evropske države morajo zvišati izdatke za obrambo

Voditelja sta se še dogovorila, da bosta ostala v stalnih stikih, saj se sprejemajo pomembne odločitve.

Telefonski pogovor med voditeljema je sledil srečanju voditeljev ključnih evropskih držav, EU in zveze Nato v torek v Parizu, ko so se strinjali, da morajo evropske države zvišati izdatke za obrambo. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je ob tem dodal, da je Evropa pripravljena igrati vodilno vlogo pri zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini.

Pogovori so potekali v senci dogovora ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina, da njuni državi začneta pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. Iz ZDA obenem prihajajo vse glasnejši pozivi, da mora Evropa storiti več za svojo varnost.