V javnost pricurljale podrobnosti domnevnega mirovnega načrta za Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je danes v Ankari srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, je bil kritičen do pogovorov predstavnikov ZDA in Rusije, ki so danes potekali v Savdski Arabiji ter jih označil za pogovore o Ukrajini brez Ukrajine. Najvišji predstavniki obeh držav so v Riadu glede na napovedi razpravljali o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, srečanju med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom ter o Ukrajini. Iz Kremlja so danes sporočili, da se je Putin, "če bo treba", pripravljen pogovarjati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal tudi, da Moskva ne bo ustavila Ukrajine na poti v EU, nasprotuje pa temu, da bi postala del Nata. ZDA in Rusija si želita novega, bolj vodljivega predsednika Ukrajine.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.00 Novinarka Foxa razkrila podrobnosti rusko-ameriškega načrta

16.36 "Pogajanja o končanju vojne morajo biti poštena," poudarja Zelenski

15.46 Lavrov: ZDA pokazale interes za odpravo sankcij proti Rusiji

15.43 Odziv Zelenskega: "Govorijo o Ukrajini brez Ukrajine"

15.24 Rubio: Prizadevamo si za pravično in trajno rešitev vojne v Ukrajini

14.38 Prvi odziv Amerike po srečanju z Rusi

13.41 Dogovora o srečanju Trumpa in Putina niso dosegli

11.51 Kitajska želi, da bi v pogovorih sodelovale vse strani

11.21 Putin se je pripravljen pogovarjati z Zelenskim

10.56 Von der Leyen odposlancu ZDA: EU želi sodelovati z ZDA

9.13 Zgodovinsko srečanje se je začelo

6.39 Predstavniki ZDA in Rusije v Savdski Arabiji o Ukrajini

17.00 Novinarka Foxa razkrila podrobnosti rusko-ameriškega načrta

Po pogajanjih v Savdski Arabiji sta Rusija in ZDA predlagali tristopenjski načrt za mir v Ukrajini, ki med drugim vključuje izvedbo predsedniških in parlamentarnih volitev, je danes na omrežju X zapisala novinarka Fox News Jackie Heinrich, ki se sklicuje na vire v diplomatskih krogih.

"Več tujih diplomatskih virov je povedalo Foxu, da ZDA in Rusija menijo, da so nove volitve v Ukrajini ključni pogoj za uspeh procesa reševanja konflikta. Ta informacija bo zagotovo povzročila polemike, glede na to, da Rusija ne izvaja pravih volitev, medtem ko Ukrajinci zavračajo možnost postavitve proruskega, marionetnega predsednika," je zapisala na X.

🚨NEWS w/ @NanaSajaia - US/Russia 3 stage peace proposal would force new Ukraine elections: foreign diplomatic sources



The US and Russia are proposing a three-stage peace plan, according to multiple foreign diplomatic sources close to the talks in Saudi Arabia. The plan includes… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) February 18, 2025

Kot navaja, je ameriški vir, ki je seznanjen s pogajanji, to trditev omilil in dejal, da se "o vprašanju volitev pogovarja le neformalno" in da bi "lahko postalo del prihodnjih pogajanj, vendar ne danes".

Bela hiša navedb še ni komentirala.

Ukrajina zavrača trditev, da je priljubljenost Zelenskega prenizka za ponovno izvolitev, tudi brez ruskega vmešavanja, in kot dokaz navaja njegovo odločitev, da v Münchnu ne podpiše ničesar.

"Putin ocenjuje, da je verjetnost izvolitve marionetnega predsednika precejšnja in je prepričan, da bo vsak kandidat, razen sedanjega predsednika Ukrajine, bolj fleksibilen in pripravljen na pogajanja ter popuščanje. Po drugi strani pa je Trump pripravljen sprejeti vsak volilni izid, vključno z možnostjo izvolitve proruskega, marionetnega voditelja. Trump in Putin menita, da so možnosti za ponovno izvolitev sedanjega predsednika Ukrajine majhne," trdi novinarka Foxa.

Spomnimo, Rusija je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega že večkrat označila za nelegitimnega voditelja države. To temelji na dejstvu, da so bile volitve v Ukrajini marca 2024 odpovedane zaradi izrednih razmer, uvedenih med vojno.

Ameriški mediji so pred tem s sklicevanjem na neimenovane vire poročali, da bi lahko že prihodnji teden v Savdski Arabiji prišlo do srečanja med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Vendar je ruska stran te informacije kasneje zanikala.

16.36 "Pogajanja o končanju vojne morajo biti poštena," poudarja Zelenski

Kot je dejal Zelenski, bi morala biti pogajanja za končanje vojne "poštena", vključevati pa bi morala tako Ukrajino kot evropske države, vključno s Turčijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajina, Evropa v širšem smislu - in to vključuje Evropsko unijo, Turčijo in Združeno kraljestvo - bi morala biti vključena v pogovore in razvoj potrebnih varnostnih jamstev z ZDA glede usode našega dela sveta," je dejal Zelenski na novinarski konferenci z Erdoganom.

Za dosego trajnega miru je po njegovih besedah pomembno, da v mirovnih pogajanjih ne bo napak. Z Erdoganom sta govorila o globalnih procesih, "ki bi lahko pripeljali do konca vojne", bistveno pa je, da se "kakršni koli pogovori o koncu vojne ne zgodijo na plečih vpletenih strani", je poudaril Zelenski.

Spričo današnjih pogovorov med ZDA in Rusijo v Rijadu, na katere Ukrajina ni bila povabljena, je Zelenski tudi preložil za sredo načrtovani uradni obisk v Savdski Arabiji. "Smo iskreni in odprti, zato si ne želim nobenih naključij. Zato ne grem v Savdsko Arabijo," je sporočil. Dodal je, da se je s savdskimi oblastmi dogovoril za preložitev potovanja na 10. marec.

Turški predsednik Erdogan pa je predlagal Turčijo kot idealno gostiteljico za mirovna pogajanja. "Naša država bo idealna gostiteljica za morebitna pogajanja med Rusijo, Ukrajino in ZDA v bližnji prihodnosti," je dejal. Pri tem je poudaril, da je ozemeljska celovitost in suverenost Ukrajine neizpodbitna.

Ameriški predsednik Donald Trump je po njegovih besedah s pogajanji "sprožil diplomatsko pobudo za hitro končanje vojne, ta pristop pa sovpada s politiko, ki ji je Turčija sledila tri leta". Erdogan je tudi spomnil na prejšnje pobude te članice Nata, ki je leta 2022 dvakrat gostila pogovore med Moskvo in Kijevom.

Obisk Zelenskega je tretji obisk v Turčiji od začetka ruske invazije pred skoraj tremi leti. Zelenski se je v Ankari danes udeležil tudi slovesnosti ob odprtju stavbe ukrajinskega veleposlaništva.

15.46 Lavrov: ZDA pokazale interes za odpravo sankcij proti Rusiji

ZDA so naklonjene odpravi sankcij proti Rusiji, je po današnjem srečanju ameriške in ruske delegacije v Riadu povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ocenil, da Washington po pogovorih bolje razume stališča Moskve. Hkrati je poudaril, da Rusija v okviru morebitne prekinitve ognja nasprotuje namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajino.

"Obstajal je močan interes za odpravo umetnih ovir za razvoj vzajemno koristnega gospodarskega sodelovanja," je na novinarski konferenci po srečanju delegacij v Riadu povedal Lavrov, ki se je danes sestal še s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prepričan je, da so bili pogovori med delegacijami koristni. "Nismo se samo poslušali, ampak tudi slišali, in upravičeno verjamem, da je ameriška stran bolje razumela naša stališča," je nadaljeval in poudaril, da je ameriški delegaciji med drugim povedal, da Moskva nasprotuje namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajino.

"Prihod oboroženih sil iz držav Nata, bodisi pod tujo zastavo, pod zastavo Evropske unije ali pod nacionalnimi zastavami, v tem pogledu ne spremeni ničesar. To je za nas seveda nesprejemljivo," je dodal. Ponovil je tudi, da bi širitev zveze Nato in članstvo Ukrajine v zavezništvu pomenila neposredno grožnjo Rusiji, poroča britanski BBC.

Zunanjepolitični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je medtem ocenil, da pogovori "niso bili slabi". "Težko je reči, da se zbližujejo, vendar smo se o tem pogovarjali," je odgovoril na vprašanje, ali so si s stališči že kaj bliže. "Potekal je zelo resen pogovor o vseh vprašanjih, ki smo se jih želeli dotakniti," je povedal.

Delegaciji sta se po besedah Ušakova dogovorili, da bodo pogajalci obeh strani stopili v stik ter si prizadevali za konec vojne v Ukrajini. Pri tem je dodal, da sta državi začeli priprave na vrh med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, a datum srečanja še ni določen.

15.43 Odziv Zelenskega: "Govorijo o Ukrajini brez Ukrajine"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kritiziral srečanje ameriških in ruskih odposlancev v Riadu in ga označil za "pogovore o Ukrajini brez Ukrajine". Spomnimo, na pogajanja ni bil povabljen noben ukrajinski uradnik.

Zelenski je spregovoril na novinarski konferenci v turški prestolnici Ankari, kjer se je srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

"Danes sva podrobno razpravljala o globalnih procesih, ki bi lahko pripeljali do konca te vojne," je dejal Zelenski in dodal, da sta preučila različne možnosti.

Poudaril je, da je "bistveno, da kakršnikoli pogovori o koncu vojne ne potekajo za hrbtom strani, ki so v njej neposredno vpletene".

Za trajni mir je po njegovih besedah pomembno, da ne delamo napak. "Vse strani morajo biti za pogajalsko mizo – Amerika, Evropa in Ukrajina," je sklenil Zelenski.

15.24 Rubio: Prizadevamo si za pravično in trajno rešitev vojne v Ukrajini

Washington si prizadeva za pravično in trajno rešitev vojne v Ukrajini, je danes po srečanju z rusko delegacijo v Riadu dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Meni, da je Moskva pripravljena sodelovati v resnem procesu za končanje vojne. Prepričan pa je tudi, da bo morala na neki točki za pogajalsko mizo sedeti tudi Evropska unija.

"Obstajajo tudi druge strani, ki imajo sankcije (proti Rusiji), Evropska unija bo morala na neki točki sedeti za mizo, saj je tudi ona uvedla sankcije," je povedal Rubio. Prepričan je, da je Moskva pripravljena sodelovati v resnem procesu za končanje vojne.

Pri tem je dodal, da obstajajo izjemne priložnosti za partnerstvo z Rusijo, "ključ za to pa je končanje konflikta" v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce je medtem po srečanju v Riadu sporočila, da sta se Rubio in ruski zunanji minister Sergej Lavrov dogovorila, da bosta "postavila temelje za prihodnje sodelovanje pri zadevah skupnega geopolitičnega interesa ter zgodovinskih gospodarskih in naložbenih priložnostih, ki bodo nastale po uspešnem koncu konflikta v Ukrajini".

14.38 Prvi odziv Amerike po srečanju z Rusi

ZDA in Rusija so se dogovorile, da bodo ustanovile "ekipe na visoki ravni", ki bodo iskale način za končanje ruske vojne v Ukrajini, je po današnjem srečanju v Riadu sporočilo ameriško zunanje ministrstvo.

Tiskovna predstavnica Tammy Bruce je dejala, da sta se strani tudi strinjali, da si bosta prizadevali za rešitev spornih vprašanj v dvostranskih odnosih.

"En telefonski klic in nato eno srečanje nista dovolj za vzpostavitev trajnega miru. Moramo narediti konkretne korake in danes smo naredili pomemben korak naprej," je zapisala Bruce v izjavi, objavljeni na spletni strani ameriškega zunanjega ministrstva.

13.41 Dogovora o srečanju Trumpa in Putina niso dosegli

V Riadu so se danes po več kot štirih urah končali pogovori delegacij ZDA in Rusije pod vodstvom zunanjih ministrov Marca Rubia in Sergeja Lavrova, poročajo tuje tiskovne agencije. Dogovora o datumu srečanja predsednikov obeh držav še niso dosegli.

ZDA in Rusija so začele priprave na srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, je po pogovorih dejal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovem mnenju je malo verjetno, da bi bilo srečanje predsednikov že prihodnji teden. Pred tem morata delegaciji opraviti še nekaj intenzivnega pripravljalnega dela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Delegaciji sta se tudi dogovorili, da bodo pogajalci obeh strani stopili v stik in si prizadevali za konec vojne v Ukrajini, je po poročanju ruskih tiskovnih agencij dejal Ušakov.

Ušakov je presodil, da so pogajanja med rusko in ameriško delegacijo potekala dobro. Po njegovih besedah je potekala resna razprava o vseh vprašanjih, Rusija in ZDA pa so se dogovorile za izboljšanje dvostranskih odnosov, kar si želita tako Moskva kot Washington, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters

11.51 Kitajska želi, da bi v pogovorih sodelovale vse strani

Kitajska upa, da bodo lahko "vse strani /.../ pravočasno sodelovale v mirovnih pogajanjih". Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je novinarjem povedal, da je "vesel, ko vidi vsa prizadevanja za mir", poroča BBC.

11.21 Putin se je pripravljen pogovarjati z Zelenskim

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova se je ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen pogovarjati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

"Putin je dejal, da bi se bil pripravljen pogajati z Zelenskim, če bi se bilo treba, vendar je treba o pravnem okviru sporazumov razpravljati ob upoštevanju realnosti," je dejal Peskov. Pri tem je namignil, da ukrajinski voditelj po mnenju Moskve nima legitimnosti, saj mu je mandat uradno potekel maja lani, v Ukrajini pa volitev zaradi vojne niso razpisali.

Dejal je tudi, da Moskva ne bo ustavila Ukrajine na poti v EU, nasprotuje pa temu, da bi postala del Nata. "Nihče nima pravice drugi državi narekovati, kaj naj počne," je dejal in dodal, da je povsem drugače, ko gre za varnostna vprašanja in vojaška zavezništva. "Naš pristop je tu drugačen in znan," je dodal.

Glede članstva Ukrajine v Natu tudi ZDA poudarjajo, da ga ne vidijo kot del rešitve za končanje vojne.

10.56 Von der Leyen odposlancu ZDA: EU želi sodelovati z ZDA

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem pogovoru z ameriškim posebnim odposlancem za Rusijo in Ukrajino Keithom Kelloggom poudarila, da je EU pripravljena sodelovati z ZDA v prizadevanjih za trajen in pravičen mir v Ukrajini.

"Želimo sodelovati z ZDA v prizadevanjih za pravičen in trajen mir za Ukrajino. Smo v ključnem trenutku," je po srečanju na družbenem omrežju X zapisala von der Leyen.

Obenem je poudarila ključno vlogo EU pri zagotavljanju finančne stabilnosti in obrambe Ukrajine, saj ji je namenila že 135 milijard evrov pomoči, kar je največ med vsemi ukrajinskimi zaveznicami. Ta podpora vključuje 52 milijard evrov vojaške pomoči. EU pa je po besedah von der Leyen pripravljena storiti še več za podporo Kijevu.

Kelloggu, ki se trenutno sestaja še s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo, je predstavila tudi evropske načrte za povečanje proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in izdatkov za obrambo.

9.13 Zgodovinsko srečanje se je začelo

Začelo se je zgodovinsko srečanje med Rusi in Američani. Ameriška stran je poudarila, da na današnjem srečanju ne gre za začetek pogajanj, temveč za ugotavljanje, ali Rusija resno misli končati vojno v Ukrajini.

Rusija pravi, da je njena prednostna naloga začetek normalizacije odnosov z ZDA.

Rusija, proti kateri so zahodne države zaradi napada na Ukrajino uvedle stroge sankcije, je danes sporočila, da pričakuje hiter napredek v gospodarskem delu pogovorov z ZDA.

"Imamo številne predloge, o katerih naši kolegi razmišljajo. Mislim, da bo mogoče doseči napredek ne v daljni prihodnosti, ampak v prihodnjih dveh ali treh mesecih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja ruskega sklada za neposredne naložbe in eden od ruskih pogajalcev Kiril Dmitrijev.

6.39 Predstavniki ZDA in Rusije v Savdski Arabiji o Ukrajini

ZDA bodo na današnjem srečanju v Riadu zastopali zunanji minister Marco Rubio, posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff in svetovalec za nacionalno varnost Michael Waltz. Iz Rusije se bosta sestanka udeležila zunanji minister Sergej Lavrov in zunanjepolitični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov.

Na pogovorih bodo glede na napovedi razpravljali o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, srečanju med Trumpom in Putinom ter o Ukrajini.

O začetku pogovorov za končanje vojne sta se pretekli teden dogovorila prav predsednika ZDA in Rusije, ki sta nakazala tudi odprtost za dvostransko srečanje. Srečanje bo prvi korak k ugotovitvi, ali Moskva misli resno glede pogovorov o koncu vojne v Ukrajini, so v ponedeljek sporočili z ameriškega State Departmenta.

Vsaj v prvi fazi pa ne bo prisotnih niti predstavnikov Ukrajine niti evropskih držav, čeprav so se v zadnjih dneh vrstili pozivi, da pogajanj o Ukrajini ne more biti brez Ukrajine, nujno pa mora biti vključena tudi Evropa.

Rubio je sicer pojasnil, da bi Kijev lahko bil del poznejših pravih pogajanj, če bo do njih prišlo. Prav tako naj bi bile na določeni točki vključene evropske države. Lavrov je po drugi strani menil, da Evropa nima mesta v prihodnjih pogajanjih, ker naj bi želela nadaljevati vojno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotavlja, da Ukrajina ne bo priznala nobenega sporazuma, sklenjenega brez sodelovanja Kijeva.