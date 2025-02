Evropa bo sodelovala v pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini, je danes na varnostni konferenci v Münchnu (MSC) zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Obenem je članice EU pozvala k povečanju obrambnih izdatkov in napovedala, da jim bo komisija pri tem omogočila odstopanje od evropskih proračunskih pravil. "Mir mora trajati dolgoročno. Zavarovati mora suverenost Ukrajine, zato nikoli ne bomo podpirali narejenega miru. Prav tako ne bomo sprejeli nobene rešitve, ki bi vodila v ločitev evropske in ameriške varnosti. Od tega bi imela korist samo ena oseba; predsednik Putin," pa je v četrtek dejal nemški kancler Olaf Scholz . Tudi on je pozval k večjim izdatkom za oboroževanje.

"Zagotovo," je von der Leyen na varnostni konferenci odgovorila na vprašanje moderatorke, ali bo Evropa za pogajalsko mizo o končanju vojne v Ukrajini, ki jo je pred tremi leti sprožila Rusija.

Ukrajina namreč po besedah predsednice komisije potrebuje trajen in pravičen mir. To pa bo možno doseči samo, če bo Evropska unija še naprej stala ob strani Kijevu, je povedala.

Vprašanje o sodelovanju Evrope v pogajanjih se postavlja predvsem v luči sredinega dogovora predsednikov ZDA in Rusije o začetku pogovorov o miru v Ukrajini. K temu, da mora v pogovorih sodelovati tudi Evropa, je pred von der Leyen pozvalo že več visokih predstavnikov evropskih držav in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Evropa mora narediti več za lastno obrambo

Von der Leyen se je sicer v svojem nagovoru na MSC strinjala s pozivi Washingtona, da mora Evropa narediti več za lastno obrambo. "Da bi to dosegli, potrebujemo skok v evropski porabi za obrambo," je poudarila in požela aplavz zbranih na konferenci.

Zato bo predlagala sprožitev odstopne klavzule za naložbe na tem področju. To bo članicam EU omogočilo bistveno zvišanje obrambnih izdatkov, saj bodo lahko odstopale od evropskih javnofinančnih pravil.

"Seveda bomo morali to storiti ob določenem nadzoru in pogojih," je zagotovila von der Leyen.

Scholz: Ne bomo podpirali narejenega miru

Nemški politični voditelji so se medtem z zaskrbljenostjo odzvali na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo njegova administracija vodila mirovna pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom prek glave evropskih voditeljev.

"Danes se moramo soočiti z realnostjo, kaj dejanja in napovedi vlade ZDA pomenijo za Ukrajino, Evropo in svet. Če ne bomo ukrepali, bomo ogrozili varnost naše države in naše celine," je dodal Scholz.

Tudi drugi nemški voditelji so izrazili šok. "Sporno je, da Ukrajina ni bila obveščena o tem in tudi Evropa ne," je za Politico povedala nemška liberalna poslanka Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Nekateri nemški poslanci so dejali, da verjamejo, da je še vedno mogoče najti skupni jezik z Washingtonom. "Zdaj moramo počakati in videti, kaj se bo zgodilo na Münchenski varnostni konferenci," je dejal poslanec Scholzove levosredinske SPD Falko Drossmann.

Vsi nemški politiki pa niso bili razočarani nad Trumpovim načrtom. Politiki skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), ki trenutno zaseda drugo mesto po anketah in je že dolgo naklonjena Kremlju, so bili nad novico navdušeni. "Seveda smo veseli, da potekajo mirovna pogajanja," je dejal Gerold Otten.

"Če je zdaj na vrsti Ukrajina, bomo mi kmalu naslednji"

Tudi nemški konservativci, ki vodijo v anketah, so pozvali k večjim vojaškim izdatkom, Scholza pa kritizirali, ker v svojem mandatu ni naredil več. "Če je zdaj na vrsti Ukrajina, bomo mi kmalu naslednji," je za Politico povedal visoki poslanec iz Krščansko-demokratske unije (CDU) Roderich Kiesewetter.

Vance: Evropa mora okrepiti lastno obrambo

Evropa mora okrepiti lastno obrambo, da bi se Washington lahko osredotočil na grožnje drugod po svetu, je na današnji varnostni konferenci v Münchnu povedal podpredsednik ZDA JD Vance. Hkrati je priznal, da ga bolj kot zunanje skrbijo notranje grožnje in pri tem opozoril, da je svoboda govora v Evropi pod vse večjim udarom.

"Menimo, da je pomembno [...], da Evropejci okrepijo svoja prizadevanja, medtem ko se Amerika osredotoča na območja sveta, ki so v veliki nevarnosti," je povedal Vance. Pričakuje, da bodo v prihodnjih dneh na konferenci obravnavali tudi pomen višjih obrambnih izdatkov. Evropske države morajo imeti večjo vlogo pri kreiranju prihodnosti celine, je še dejal.

"Grožnja, ki me najbolj skrbi v zvezi z Evropo, ni Rusija"

Hkrati je priznal, da ga bolj kot zunanje skrbijo notranje grožnje. "Grožnja, ki me najbolj skrbi v zvezi z Evropo, ni Rusija. Ni Kitajska. Ni noben drug zunanji akter. Kar me skrbi, je grožnja od znotraj. Evropa se umika od nekaterih svojih najosnovnejših vrednot," je opozoril in ocenil, da je svoboda govora v Evropi pod vse večjim udarom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V mestu je nov šerif in pod vodstvom Donalda Trumpa se morda ne bomo strinjali z vsemi vašimi stališči, vendar se bomo borili za vašo pravico, da jih ponujate," je dejal JD Vance. Foto: Reuters "Globoko sem prepričan, da ni varnosti, če se bojiš glasov in mnenj lastnih ljudi. [...] O demokratičnih vrednotah ne smemo le govoriti, moramo jih tudi živeti," je dodal.

Prav tako je spomnil, da ima Washington novega šefa. "V mestu je nov šerif in pod vodstvom Donalda Trumpa se morda ne bomo strinjali z vsemi vašimi stališči, vendar se bomo borili za vašo pravico, da jih ponujate," je še dodal.

Dotaknil se je tudi migracij, pri čemer meni, da je priseljevanje v več držav doseglo rekordno raven. Ob tem je evropske države pozval, naj "spremenijo smer" glede priseljevanja.

Vance je tudi izrekel sožalje vsem prizadetim in njihovim družinam, potem ko je v četrtek prosilec za azil iz Afganistana z avtomobilom zapeljal v množico v Münchnu in ranil najmanj 36 ljudi.

Ob koncu govora je še dejal, da če lahko ameriška demokracija preživi 10 let kritik aktivistke Grete Thunberg, lahko tudi Evropa "preživi nekaj mesecev" Elona Muska, ki sicer vodi urad za vladno učinkovitost (Doge).