Predstavniki ZDA in Rusije v Münchnu o Ukrajini brez Ukrajine

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da se bodo v Münchnu danes srečali visoki predstavniki iz Moskve, Kijeva in Washingtona. Udeležbo so v uradu ukrajinskega predsednika v četrtek zanikali. Kot so dejali, morajo zavezniki naprej izoblikovati skupno stališče, preden začnejo pogajanja z Rusi, poročajo tuje agencije.