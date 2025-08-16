Norveška policija je prijela dva Slovenca, ki sta osumljena neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po informacijah 24ur.com so policisti že pred mesecem dni pridržali dva znana mlada Mariborčana, ki naj bi čez mejo skušala prepeljati 20 kilogramov kokaina.

Generalna policijska uprava (GPU) je za 24ur.com potrdila, da so jih norveški varnostni organi obvestili o tem, da so odvzeli prostost dvema državljanoma Slovenije. Osumljena sta kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Po informacijah 24ur.com so pridržali 19-letnega M. R. in 21-letnega L. R. Oče prvega je znani Mariborčan, ki je bil zaradi očitkov napeljevanja h kaznivemu dejanju lani na sodišču oproščen, oče drugega pa se je pred leti zaradi nasilništva in pretepov znašel v zaporu.

Mladeniča naj bi bila po navedbah 24ur.com v norveškem priporu že dober mesec dni. Po njihovih informacijah naj bi čez mejo skušala pretihotapiti 20 kilogramov kokaina.