Mladi Slovenci po preobratu uresničili prvi cilj

Mladi slovenski hokejisti so si z zmago nad Francijo s 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0) po podaljšku na domačem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I skupine A tudi teoretično zagotovili obstanek v tem tekmovalnem razredu, saj bi jim za to zadostovala že točka. V nižji razred bo nazadovala zadnjeuvrščena reprezentanca prvenstva, odgovor na to pa bo znan po tekmi med Ukrajino in Francijo. Nadaljeval se je tudi boj za napredovanje med elito, v kateri bo prihodnje leto igrala zmagovalka prvenstva. V najboljšem položaju je Norveška, ki je tokrat s kar 10:2 opravila s Kazahstanom in ostala neporažena. Visoko je zmagala tudi Avstrija, ki je z 9:2 odpihnila Ukrajino.

Slovenci so na domačem tekmovanju v drugem razredu svetovnega hokeja dosegli drugo zaporedno zmago. Potem ko so v prvi tekmi klonili z Avstrijo z 2:5 in na drugi s Kazahstanom po kazenskih strelih s 4:5, so v sredo najprej premagali Ukrajino s 4:3, danes pa še Francijo, a so še drugič na tekmovanju morali odigrati podaljšek ali kazenske strele.

Domači so sicer zelo slabo začeli dvoboj. Francozi so povedli v sedmi minuti, v 14. je bilo 2:0, a je Žan Špari Leben še v tej tretjini ob številčni prednosti znižal.

Tudi nadaljevanje sprva ni bilo po okusu mladih Slovencev. Francija je na hitro dosegla še dva gola in v 25. minuti so se domači pri 1:4 zdeli izgubljeni.

Mitja Šivic si je s slovensko izbrano vrsto že zagotovil obstanek. Foto: www.alesfevzer.com

A četrti zadetek Francije je bil zadnji na tekmi. Selektor Mitja Šivic je zamenjal vratarja, namesto Gala Hebarja je med vratnici zadrsal Bor Glavič. Slovenija je začela preobrat, silovito pritisnila proti vratom tekmeca (razmerje v strelih je bilo na koncu kar 45-23), začela pa tudi zadevati. Na polovici tekme je znižal Mark Groznik, v 34. minuti je drugi gol dosegel Špari Leben, v zadnji tretjini pa je za izenačenje poskrbel Maks Berc.

Dvoboj je šel tako v podaljšek, kjer pa so bili domači tudi izrazito boljši. Piko na i za popoln preobrat je v 64. minuti za 5:4 postavil Aljaž Hrobat Plemelj.

Izbranci Šivica imajo tako po štirih tekmah SP šest točk in so trenutno na četrtem mestu. Na prvem so Norvežani z 11, ti bodo tudi zadnji tekmeci Slovenije v soboto.

S prvenstva na Bledu se bo med elito svetovnega mladinskega hokeja uvrstila le prvouvrščena reprezentanca. Prvo mesto je za domačo ekipo že nedosegljiv cilj, saj imajo Norvežani neulovljivo prednost, prav tako ne morejo več prehiteti trenutno druge Avstrije (devet točk), so si pa domači že zagotovili obstanek, saj jih ne moreta prehiteti ne Ukrajina (tri točke) ne Francija, ki je sicer danes proti Sloveniji dobila sploh prvo točko na SP.

