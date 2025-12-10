Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
10. 12. 2025,
10.20

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupine A, Bled, 3. krog

Najprej derbi za prvo mesto, nato bodo Slovenci lovili prvo zmago

SP u20 | Slovenci se bodo ob 16. uri za prvo zmago na prvenstvu pomerili z Ukrajino. | Foto Hokejska zveza Slovenije

Slovenci se bodo ob 16. uri za prvo zmago na prvenstvu pomerili z Ukrajino.

Foto: Hokejska zveza Slovenije

Mladi slovenski hokejisti bodo po dveh porazih na domačem svetovnem prvenstvu U20 divizije I, skupine A, na katerem si bo prvouvrščena reprezentanca priigrala vstopnico za elito, prvo zmago ob 16. uri lovili proti Ukrajini. Ta je povzročila kar nekaj težav svojim dosedanjim tekmecem, Kazahstance je premagala po podaljšku, proti Norvežanom pa izgubila po podaljšku, tako da ima na računu tri točke. Slovenci so pri eni. Na uvodni sredini tekmi se bosta za prvo mesto pomerili edini neporaženi ekipi Avstrija in Norveška.

Mladi slovenski hokejisti na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Varovanci Mitje Šivica, katerih prvi cilj je obstanek v tem razredu – za uresničitev tega se bo treba izogniti zadnjemu mestu –, so na prvi tekmi prvenstva z 2:5 izgubili proti Avstrijcem, na drugi pa v zadnjih minutah rednega dela proti Kazahstanu zapravili prednost (4:2) in izgubili po kazenskih strelih (4:5).

Ob 16. uri se bodo mladi risi tako pomerili z Ukrajino, ki je osvojila vsaj točko na obeh tekmah –, po podaljšku je premagala Kazahstan, po podaljšku je izgubila proti Norveški.

Slovence v četrtek ob 19.30 čaka tekma s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto igrali še z Norveško.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled

Sreda, 10. december 

Lestvica:

Nedelja, 7. december 

Ponedeljek, 8. december 

Četrtek, 11. december 

Sobota, 13. december 

Slovenska reprezentanca:

Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT)

Branilci: Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER)

Napadalci: Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)

Ukrajina hokej risi slovenska hokejska reprezentanca
