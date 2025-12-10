Najprej derbi za prvo mesto, nato bodo Slovenci lovili prvo zmago

Mladi slovenski hokejisti bodo po dveh porazih na domačem svetovnem prvenstvu U20 divizije I, skupine A, na katerem si bo prvouvrščena reprezentanca priigrala vstopnico za elito, prvo zmago ob 16. uri lovili proti Ukrajini. Ta je povzročila kar nekaj težav svojim dosedanjim tekmecem, Kazahstance je premagala po podaljšku, proti Norvežanom pa izgubila po podaljšku, tako da ima na računu tri točke. Slovenci so pri eni. Na uvodni sredini tekmi se bosta za prvo mesto pomerili edini neporaženi ekipi Avstrija in Norveška.

Mladi slovenski hokejisti na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Varovanci Mitje Šivica, katerih prvi cilj je obstanek v tem razredu – za uresničitev tega se bo treba izogniti zadnjemu mestu –, so na prvi tekmi prvenstva z 2:5 izgubili proti Avstrijcem, na drugi pa v zadnjih minutah rednega dela proti Kazahstanu zapravili prednost (4:2) in izgubili po kazenskih strelih (4:5).

Ob 16. uri se bodo mladi risi tako pomerili z Ukrajino, ki je osvojila vsaj točko na obeh tekmah –, po podaljšku je premagala Kazahstan, po podaljšku je izgubila proti Norveški.

Slovence v četrtek ob 19.30 čaka tekma s Francijo, po drugem prostem dnevu v petek pa bodo zadnji dan tekmovanja v soboto igrali še z Norveško.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled Sreda, 10. december Lestvica: Nedelja, 7. december Ponedeljek, 8. december Četrtek, 11. december Sobota, 13. december