Novi dokumenti: Putin že leta 2001 napovedal vojno

Vladimir Putin je že leta 2001 v telefonskem pogovoru s takratnim ameriškim predsednikom Georgeem Bushem mlajšim grozil s konfliktom v Ukrajini, če bo ta postala članica Nata. Busha mlajšega je tudi prepričeval, da je Ukrajina umetna tvorba in da je večina ukrajinskega prebivalstva usmerjenega proti Natu.

Nevladna organizacija Arhiv za nacionalno varnost (ang. National security archive), ki deluje na Univerzi Georgea Washingtona v ameriški prestolnici, je pred dnevi objavil dokumente z zapisi telefonskih pogovorov med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Georgeem Bushem mlajšim leta 2001.

Putin trdi, da je bila Ukrajina stoletja del Rusije

V pogovorih je Putin med drugim govoril o koncu hladne vojne in razpadu oziroma samorazpustitvi Sovjetske zveze decembra 1991: "Sovjetska dobra volja je prostovoljno spremenila svet. In Rusi so prostovoljno dali na tisoče kvadratnih metrov ozemlja. Nezaslišano. Ukrajino, ki je bila stoletja del Rusije, so podarili. Kazahstan so podarili. Kavkaz prav tako. To si je težko zamisliti in to so storili partijski šefi."

Putin je Busha mlajšega opozoril, da bo vključitev Ukrajine v Nato za dolgo časa ustvarila prostor za konflikt in konfrontacijo med Rusijo ter Natom in ZDA. "Zakaj," je zanimalo ameriškega predsednika.

Putinovo predavanje o zgodovini

Putin je odgovoril s svojim pogledom na ukrajinsko zgodovino: "V Ukrajini živi 17 milijonov Rusov, tretjina prebivalstva. Ukrajina je zelo kompleksna država, ni država, ki bi se razvila v naravnem procesu. Je umetna dežela, ki je bila oblikovana v času Sovjetske zveze. Po drugi svetovni vojni je Ukrajina dobila dele Poljske, Romunije in Madžarske – to je več ali manj zahodna Ukrajina. V 20. in 30. letih je dobila dele ruskega ozemlja, leta 1956 Krim. /…/ V Ukrajini živijo ljudje različnih miselnosti. Na zahodu so vasi, kjer govorijo samo madžarsko … /…/ Večina Ukrajincev ima Nato za sovražno organizacijo."

Vladimir Putin je Georgea Busha mlajšega skušal prepričati v svojo različico ukrajinske zgodovine, da bi preprečil vključitev Ukrajine v Nato. Ta vojaška organizacija je leta 2008 zavrnila širitev na Ukrajino in Gruzijo. Foto: Guliverimage

Putin je nadaljeval: "To ustvarja naslednje težave za Rusijo. Ustvarja grožnjo vojaških oporišč in novih vojaških sistemov v bližini Rusije. To ustvarja negotovost in grožnjo za nas. In opirajoč se na protinatovske sile v Ukrajini, bo Rusija delala na tem, da ustavi širjenje Nata. Rusija bo ustvarjala tam težave ves čas. In zakaj vse to? Kaj je smisel ukrajinskega članstva v Natu? Kaj pridobita s tem Nato in ZDA? Samo en razlog je za to, in sicer, da se zacementira status Ukrajine kot dela zahodnega sveta. To je logika (vključitve Ukrajine v Nato, op. p.). Ne zdi se mi, da je to prava logika. /…/ Zaradi različnega mnenja o članstvu v Natu v različnih delih Ukrajine bi ta lahko razpadla. Vedno sem govoril, da obstajata prozahodni in provzhodni del Ukrajine ..."

Putinove zgodovinske netočnosti

Kot piše nemški medij Focus, se je v pogovoru Bush mlajši zdel odprt za ruski pogled in je poudaril, da ZDA Rusije ne vidijo kot nasprotnika, temveč kot del Zahoda. Rusija in Zahod imata skupne sovražnike, je takrat izjavil Bush mlajši. Pogovor je potekal aprila 2001, pred napadi islamistične teroristične organizacije Al Kaide na ZDA 11. septembra 2001.

Kot tudi piše nemški medij Focus, so Putinovi podatki iz telefonskega pogovora v nasprotju z zgodovinskimi dejstvi. Tako je Ukrajina že leta 1991 z veliko večino glasovala za neodvisnost od Sovjetske zveze. Tudi na Krimskem polotoku, ki si ga Rusija že dolgo lasti, je približno 55 odstotkov glasovalo za osamosvojitev Ukrajine od Sovjetske zveze.

Velika večina Doneške in Luganske regije za osamosvojitev Ukrajine

V Doneški in Luganski regiji, katerih dele je Rusija okupirala že leta 2014, je bila številka zagovornikov osamosvojitve Ukrajine približno 84 odstotkov. Rusija je sama razglasila neodvisnost ob razpadu Sovjetske zveze in je tudi priznala neodvisnost drugih držav na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze.

Med intervjujem je Putin poskušal Busha mlajšega prepričati, da je Ukrajina svoje ozemlje dobila le od drugih držav in da je v vsakem primeru tretjina njenih prebivalcev – po njegovih trditvah 17 milijonov ljudi – Rusov.

Vendar je bila ta številka že takrat netočna, saj je popis prebivalstva leta 2001 pokazal, da se je le približno vsak šesti Ukrajinec etnično opredelil za Rusa. Takrat je to znašalo 8,3 milijona ljudi. Danes je ta številka precej nižja, še piše Focus.