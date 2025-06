Tajni načrt Zagreba: vsesplošni albanski napad na Srbijo

O tem srečanju, o katerem do zdaj v javnosti ni bilo veliko znanega, se je novinar nemškega medija Frankfurter Allgemeine Zeitu Michael Martens, ki za omenjeni medij poroča z Balkana, pogovarjal z nekdanjim albanskim politikom in novinarjem Vetonom Surroijem. Gostitelj pogovora je bil Surroi, ki ima svoj podkast.

Surroi je bil udeležen pogovora Albancev s Kosova, Makedonije, Črne gore in Preševa s hrvaškim političnim vrhom v Stubiških Toplicah januarja 1991. Sestanek je bil seveda tajen, varovala pa ga je hrvaška specialna policija.

Michael Martens o tajnem sestanku v Hrvaškem Zagorju januarja 1991:

Glad to see that the story of how Croatia tried to persuade Albanians in Yugoslavia to take up arms against Serbia in 1991 seems to meet quite some interest. It would, of course, be interesting to have a Croatian perspective on this as well.https://t.co/LGf2jKPRx3 https://t.co/Rn2mAF0GEa