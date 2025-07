Leta 1929 je v ZDA izbruhnila gospodarska kriza in se nato razširila po svetu. Kriza je povzročila množično nezaposlenost, obup in bes obubožanih ljudi pa so izkoriščali tako levi kot desni radikalci. Na eni strani se je krepil komunizem, na drugi fašizem, oboji pa so zagovarjali politično diktaturo in nadzor države nad gospodarstvom.

Keynes je kot zagovornik demokracije in liberalne družbe poskušal najti neko srednjo pot, ki bi preprečila zdrs v politično diktaturo ter brezposelne in nezadovoljne množice odtegnila od sledenja političnim radikalcem. Predlagal je državam, naj v skladu s t. i. proticiklično fiskalno politiko z javnimi sredstvi, to je s proračunskim denarjem, zmanjšujejo brezposelnost in s tem preprečijo krepitev političnih radikalizmov.

Novinar Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael Martens o Knausovem vplivu:

People outside of Germany (and many within) often don't know: Behind the scenes, Gerald Knaus and his ideas are often highly influential in Berlin. If his influence on issues like migration and 🇺🇦/Western Balkans continues to grow, this will be good news. Not just for Germany. https://t.co/qjL7Wv9Chd