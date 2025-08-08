Oven

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Bik

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Dvojčka

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Rak

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Oseba se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara – ampak tako se boste zaščitili.

Lev

V tem času boste zelo zaposleni, želeli boste priti v stik z ostalimi. Obetajo se vam številni telefonski klici, spletna sporočila, srečanja, opravki in razprave, kar vas bo spravilo v stik z drugimi. Kdo ve, vsi ti socialni stiki vas bodo lahko pripeljali do neke osebe, v katero ste že nekaj časa zaljubljeni.

Devica

Ozrite se naokoli in odkrili boste lepoto v vašem življenju. Znali boste ceniti tiste, ki so vam blizu. Ob istem času pa bo vse dobilo dodatno vrednost, za vas bodo čustva postala pomembna. Vsekakor morate paziti, da ne boste porabili preveč sredstev samo za to, da bi na neko osebo naredili vtis.

Tehtnica

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Škorpijon

Vezani boste še vedno dvomili v razmerje. Danes se usedite, globoko vdihnite in premislite o vsem skupaj. Če čutite, da nima pomena, potem ne rinite z glavo skozi zid. Na svetu obstajajo ljudje, s katerimi se ujamemo, in ljudje, s katerimi se ne. Samski boste nagnjeni k iskanju partnerja. Pred vami so velike spremembe. Veselite se jih!

Strelec

Navidezno bo prišla do vas slaba novica o vašem finančnem stanju, ki vas bo vrgla s tira. Pozorno preglejte situacijo, predno boste pričeli zganjati paniko. Prišlo bo le do računalniške ali druge napake, morda pa vas bo nekdo zamenjal z neko drugo osebo. Pojdite po korakih in lepo počasi popravite zmoto. Na koncu se bo vse popravilo.

Kozorog

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem.

Vodnar

Delovali boste spontano. To vas bo popeljalo do manjšega uspeha, saj boste znali dobro izkoristiti priložnosti, ki se vam bodo ponudile čez dan. Prilagodljivi boste in pozorni na vse, kar se bo dogajalo okoli vas. Nekdo vas bo skušal speljati s prave poti. Ne nasedite obetajočim besedam.

Ribi

Skrbi glede situacije z ljubimcem ali bližnjim prijateljem vas delajo depresivne, a še vedno se obotavljate, ne želite se pogovoriti s to osebo. Vprašajte, kaj je narobe, samo ne bodite vsiljivi. Kakorkoli, morali bi se pogovoriti. Ni vse tako slabo, kot se zdi, vaša skrb bo spoštovana. Nocoj si privoščite zelo potreben spanec. Delali ste veliko preveč.