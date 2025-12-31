Oven

Tudi danes si boste naredili naporen dan. Kljub temu, da bi se lahko spočili, boste nagnjeni k pospravljanju in urejanju stvari. Veseli pa boste, ker boste lahko dan preživeli z ljudmi, ki jih imate radi. Umirite se tudi danes in naredite nekaj za svojo dušo. Spoznali boste, da vas že majhne stvari lahko osrečijo.

Bik

Danes se boste osredotočili nase, saj boste želeli opraviti s težavami, ki jih imate. Čutili boste, da vam delo jemlje energijo in da vam je primanjkuje za osebe, ki jih imate najraje. Čas je, da ukrepate in spremenite svoj način življenja. Ne pozabite na to, da je vse v porazdelitvi prostega časa.

Dvojčka

Še vedno boste dvomili v neko težavo, ki je ne morete odpraviti. Vzemite si čas za premislek, saj ga potrebujete. Ne mislite, da ste vsemogočni in da imate rešitev za vsako težavo. Morda ne bi bilo slabo, da bi pridobili še drugačen pogled na situacijo. Posvetujte se z ljudmi, ki jim lahko zaupate.

Rak

Razočarani ste nad prijateljstvom, zato se boste danes obrnili na družinski krog, saj najbolj zaupate ljudem znotraj njega. Vprašajte se, ali za vsem tem tiči tudi del vaše krivde in če imate zares pravi odnos do prijateljev. Soočili se boste z nečim, kar je bilo pred vami skrito. Na dan bodo prišle boleče ali problematične teme.

Lev

Za vas bo koristno, če se boste pogovorili z bližnjimi. Delite z njimi načrte ter ideje. To bo ugoden čas, da pošljete sporočilo osebi, ki vam je pri srcu. Vzemite telefon v roke ali pošljite spletno pošto. Povejte ji, kako resnično čutite. Najverjetneje boste dobili veliko bolj ugoden odgovor od pričakovanega.

Devica

Podpora bližnjih prijateljev in družine bo vašemu življenju povrnila moč, zadali si boste nove cilje. Zakrpajte stare rane in prebrodite življenjske probleme, ki jih imate. Vedno poiščite pozitivno stran situacije, ne negativne. Če boste pozitivni, boste lahko videli osebo, ki vas že dalj časa opazuje.

Tehtnica

V tem času boste zelo jasni in jedrnati z drugimi, na dan bodo prišle želje in razlike med vami in drugimi na način, ki ne bo nikogar užalil. Ker se boste pojavili s samozavestjo, bodo drugi nagnjeni k temu, da bodo verjeli vsemu, kar boste rekli in naredili. Na koncu se vam bodo z veseljem pridružili pri pustolovščini.

Škorpijon

Danes si boste vzeli čas zase. Prav je tako. Težave boste razrešili le, če se boste globoko poglobili vase. Ugotovite, kje leži rešitev. Prijatelji so na vaši strani, zato se jim izpovejte. Čas je, da se zavedete, da niste sami. Obdani ste z ljudmi, ki jim lahko zaupate, zato jih povprašajte za nasvet.

Strelec

Danes boste še posebej domiselni, vsaj takrat, ko bo šlo za ideje in misli. Čas bo idealen, da spregovorite in očistite zrak vseh zamer, ki jih zaradi trenutnega razmerja držite v sebi že kar nekaj časa. V ospredju bodo predvsem osebne teme, spomini iz preteklosti in sanjanje podnevi.

Kozorog

Danes boste malce depresivni in ravnodušni. Zdi se, da se določeno obdobje izteka in da se bo potrebno vrniti v realnost. Cenite vsak preživet trenutek in uživajte v sedanjosti. Tako bo tudi prihodnost svetla. Prijatelj vas bo lahko danes razveselil. Njegovo sporočilo se vas bo zares dotaknilo.

Vodnar

Dan bo idealen za rojstvo vseh vrst pozitivnih idej in čustev. Čustva bodo prišla na dan kot roža, za vas ne bo nikakršni omejitev. Stopite do osebe, ki vam je všeč in dajte pobudo. Nikar ne skrbite preveč, kaj se bo zgodilo. Že za to, da boste pristopili, bo potrebnega veliko poguma. Bravo!

Ribi

Danes boste boljše volje, kot ste bili včeraj. Čutili boste, da vam družba dobro dene, saj tako pozabite na svoje težave in predsodke, ki so prisotni v vašem življenju. Danes bo zares srečen dan, zato pričakujte ogromno smejanja. V večernih urah si boste vzeli čas zase in za bližnjo osebo. Prepustite se toku življenja.