Avtor:
Siol.net

Nedelja,
25. 1. 2026,
14.03

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Nedelja, 25. 1. 2026, 14.03

1 ura, 35 minut

Najtežje je živeti s temi znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

prepir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi imamo svoje muhe in slabe dneve, življenje z določenimi znaki horoskopa pa je pravi trening vzdržljivosti in jeklenih živcev.

Devica

Življenje z devicami je življenje v neprestani inšpekciji. Zanje dom ni le prostor za oddih, temveč sistem, ki mora delovati brez napak. Imajo lastna merila za "čisto" in "urejeno", ki jih ne more nihče doseči. Če daljinski upravljavec premaknete za centimeter ali na pultu pustite drobtino, se pripravite na vsaj pol ure predavanja. Njihova potreba po nadzoru je lahko zelo naporna, njihova kritičnost pa zveni kot neprestano pritoževanje. Z devico v hiši se ne boste nikoli popolnoma sprostili, ker bo vedno kaj, česar niste naredili prav.

Oven

Ovni v dom prinesejo neprestan hrup, gibanje in energijo, ki se ne umiri niti za hip. Z njimi je težko živeti predvsem zaradi njihove kronične nepotrpežljivosti in potrebe, da je vse po njihovo – in to takoj. Če se v nedeljo ob sedmih zjutraj odločijo za preureditev dnevne sobe, morajo vsi sodelovati. Njihov temperament je eksploziven, in če jim kaj ne gre po načrtih, bo za to vedela cela hiša. Kompromisov ne znajo sprejemati, zato se življenje z njimi zdi kot diktatura, v kateri so oni vrhovni vodje, vi pa le podložniki.

Rak

Morda se vam zdi čudno, da so na tem seznamu tudi čustveni raki, a se njihova napornost skriva v nepredvidljivih spremembah razpoloženja. Življenje z njimi je kot spremenljivo vreme, sonce in nevihte se menjujejo brez napovedi. Njihova pasivna agresija je legendarna – če ste jih nevede užalili, bodo več dni molčali, napetost v hiši pa bo mogoče rezati z nožem. Od ljudi, s katerimi živijo, pričakujejo, da jim bodo brali misli, če pa ne dobijo zadostne čustvene podpore, se zavlečejo vase in ustvarijo tih, a neznosen pritisk.

Preverite svoj današnji horoskop.

