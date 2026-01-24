Oven

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.

Bik

Niste ravno v soglasju z ljudmi iz vaše okolice, ki so za vas še kako pomembni. To vključuje tudi partnerja. Mogoče ste nekoliko preveč udarni in napadalni do drugih in njihovih potreb, ali pa se do njih vedete nekoliko neprimerno. Vsekakor bi bilo pametno dobro premisliti, preden boste karkoli storili.

Dvojčka

Občutili boste neko novo energijo in znali jo boste toplo predajati tudi naprej. Vaše počutje bo izjemno dobro. Spoznali boste, da ste pravzaprav živeli preveč tradicionalno. Neki načrti se ne bodo uresničili tako hitro, kot si boste želeli. Vsaka stvar potrebuje čas in vzemite to kot dobro lekcijo.

Rak

Ni vam uspelo narediti vseh zastavljenih nalog, zato ste si delo pustili za danes. To vam sicer ni po godu, pa vendar vam ni preostalo drugega. Reševati se bodo začele tudi težave na vašem čustvenem področju. Če sta s partnerjem razdvojena, bo danes še posebej primeren dan za sklepanje kompromisov.

Lev

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča.

Devica

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Tehtnica

Lahko bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte svojo intuicijo.

Škorpijon

Čakate na razplet zadeve, ki se vleče že zelo dolgo. Glede na vložen trud ste mnenja, da bi se danes moral odraziti rezultat vsega skupaj. Glede tega ste že kar obupani in vas rezultat niti ne zanima več, ampak vam je pomembno le to, da se bo zadeva končno razrešila. Čez dan boste napeti in slabe volje.

Strelec

Vaša čustva bodo v tem obdobju na višku. Še posebno danes boste čustveno zelo napolnjeni, da bo že kar težko, da ne bi vsem povedali, kako se počutite glede vsega. Lepo bo, če boste čustva malo spustili na dan, vse dokler boste pri tem previdni in boste jasno nakazali, komu so namenjena.

Kozorog

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.

Vodnar

Že zjutraj boste čutili velik zanos za opravljanje obveznosti. Označevala vas bo trdna in jeklena volja. Pojavila se bo neka nova priložnost in spremljala vas bo splošna sreča. Samski bodite previdni, saj bodo stvari na prvi pogled videti drugače, kot bodo v resnici. V vaši bližini je nekdo, ki vas že dolgo ljubi.

Ribi

Znašli se boste v situaciji, ko se boste morali odločiti. Kadar predolgo vztrajate v nekem stanju, niste več tako kreativni in hitro nazadujete. Sprejeti boste morali neke nove možnosti, ki pa bodo lahko celo rizične, a še kako pomembne za uspeh. Potrudite se, ne spustite vsega iz rok.