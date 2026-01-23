Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
23. 1. 2026,
19.53

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
skupina basist smrt Scorpions

Petek, 23. 1. 2026, 19.53

18 minut

Umrl nekdanji basist skupine Scorpions Francis Buchholz

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Francis Buchholz | Buchholzov prvi album s skupino Scorpions je bil Fly to the Rainbow iz leta 1974. | Foto Facebook/Francis Buchholz

Buchholzov prvi album s skupino Scorpions je bil Fly to the Rainbow iz leta 1974.

Foto: Facebook/Francis Buchholz

V 72. letu starosti je umrl nekdanji basist legendarne nemške rock skupine Scorpions, je danes sporočila njegova družina. Kot je navedeno v objavi na glasbenikovem Facebook profilu, je Buchholz umrl za rakom v četrtek. V izjavi, ki jo je podpisala njegova družina, je zapisano tudi, da je "mirno in obkrožen z ljubeznijo zapustil ta svet".

Mednarodno uspešna glasbena skupina iz Hannovra se je sicer z Buchholzem razšla po sporu leta 1992, piše nemška tiskovna agencija dpa. Zadnji album skupine, pri katerem je Buchholz sodeloval, je bil Crazy World iz leta 1990, ki je bil eden od komercialno najuspešnejših albumov skupine. Na njem je tudi pesem Wind of Change, ki je postala neuradna glasbena spremljava padca Berlinskega zidu in še danes velja za enega najbolje prodajanih singlov vseh časov.

Del skupine v njihovem najuspešnejšem obdobju

Buchholzov prvi album s skupino Scorpions pa je bil Fly to the Rainbow iz leta 1974. Buchholz je bil s skupino tudi na svetovni turneji leta 1984. Iz tega obdobja, ki velja za najuspešnejše v zgodovini skupine, sta tudi klasiki Rock You Like a Hurricane in Still Loving You.

Kasneje je Buchholz sodeloval z Michaelom Schenkerjem pri projektu Temple of Rock in drugih projektih. Michael Schenker je sicer mlajši brat ustanovitelja skupine Scorpions Rudolfa Schenkerja. Kitarist Rudolf Schenker je skupino Scorpions ustanovil leta 1965 v bližini Hannovra. Nemški rokerji so si pridobili milijone zvestih oboževalcev po vsem svetu, zlasti v Južni Ameriki, Rusiji in po vsej Evropi.

Valentino Garavani
Trendi Umrl je legendarni italijanski modni oblikovalec Valentino
Valentino Garavani, pogreb
Trendi Poslovili so se od modnega velikana #video
thumb
Trendi Umrla je Milena iz legendarne pesmi Novih fosilov
skupina basist smrt Scorpions
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.