Mlada indie rock zasedba Midnight Nick prihaja iz okolice Celja. Štirje fantje skupaj ustvarjajo glasbo v klasični bendovski zasedbi in se žanrsko ne omejujejo. Tokrat so v rubriki Hitrih 5 spregovorili o svoji najnovejši skladbi, delovanju zasedbe in skočili tudi v prihodnost, v kateri si želijo predvsem izdati albumski prvenec, s katerim bodo zaokrožili prva leta svojega glasbenega ustvarjanja.

Kaj lahko poveste o vašem najnovejšem singlu Neviden, ki ste ga izdali nedavno?

Osnovna ideja je bila bolj lahkotna in optimistična pesem, kar se še čuti v prvi kitici. Pozno zvečer pa so ob kozarcu džin tonika izbruhnili takratni občutki izključenosti, osamljenosti in manjvrednosti, v tem duhu pa je bila pesem končana v 15 minutah. Zvočno smo iskali ostrino in neposrednost, ki predstavlja frustracijo, ta pa se včasih prepleta z igrivimi kitarskimi linijami, ko navidezno brezizhodna situacija postane že komična – predstavlja sprijaznitev z usodo.

Mlada zasedba Midnight Nick prihaja iz okolice Celja in jo sestavljajo štirje člani: 23-letni Ambrož Leban, glavni vokal, kitara, klavir, 22-letni Jaka Križnik, kitara, spremljevalni vokal, 24-letni Jurij Plaskan, bas kitara in 19-letni Miha Inkret Rotovnik na bobnih. Skupina je z delovanjem začela leta 2022, kasneje pa so pod vodstvom Mitje Ritlopa posneli tri pesmi, ki so jih izdali v obliki EP Imenik. V letu 2023 so odigrali tudi svoje prve koncerte, leta 2024 pa že zmagali na treh natečajih za mlade bende in si delili oder s številnimi uveljavljenimi glasbeniki. Istega leta so imeli že toliko koncertov, da so jih združili v svojo prvo "turnejo". V letu se nadejajo izdati vsaj še dva singla, veliko koncertirati in izpopolniti svoj odrski izraz, prihodnje leto pa tudi izdati svoj albumski prvenec.

Skladbo Neviden lahko prisluhnete spodaj:

Singel je pospremil tudi videospot, ki ga je posnela naša prijateljica Nika Dobovšek, sicer študentka montaže na AGRFT. Videospot predstavlja samokritičnost umetnikov. Avdicija ne predstavlja le zunanjih dejavnikov uspeha kariere novih ustvarjalcev, temveč tudi notranje nezadovoljstvo nad svojimi sposobnostmi in nesoglasja znotraj skupine.

"Smo štirje prijatelji, ki ustvarjajo glasbo v klasični bendovski zasedbi – dve kitari, bas, bobni in vokal." Foto: arhiv izvajalca

Kako bi opisali svojo zasedbo? Kakšno glasbo ustvarjate?

Smo štirje prijatelji, ki ustvarjajo glasbo v klasični bendovski zasedbi – dve kitari, bas, bobni in vokal. Vsaka naša pesem je čisto svoja pesem in vsaki skušamo čim bolj pustiti, da je to, kar je, ne glede na žanr. V tem pogledu se pogosto sklicujemo na in primerjamo z MRFY, ki so tudi naši največji vzorniki. Vseeno pa v zadnjem času oblikujemo tudi svoj značilen zvok, ki nas bo definiral, in ko se je treba opredeliti, se predstavljamo kot indie rock band.

"Naše vsakdanje življenje se tako zagotovo zrcali v našem delu, kar pa se mi zdi prej dobro kot slabo, saj ravno iskrenost in avtentičnost najbolj prepričata ljudi."

Kje pri svojem ustvarjanju dobite navdih in ali se vaše vsakdanje življenje zrcali v vašem delu?

V bendu sva dva pisca besedil, Jaka in Ambrož. Oba največ piševa o lastnih izkušnjah in notranjih občutjih, se pa med seboj osebnostno zelo razlikujeva, tako da sta (malo poenostavljeno gledano) opazna dva različna načina dojemanja sveta okoli nas. Naše vsakdanje življenje se tako zagotovo zrcali v našem delu, kar pa se mi zdi prej dobro kot slabo, saj ravno iskrenost in avtentičnost najbolj prepričata ljudi.

Izsek iz videospota zasedbe

Kateri sta dve stvari, ki si ju kot zasedba najbolj želite doseči?

Da bi lahko čim dlje in čim bolj intenzivno ustvarjali svojo glasbo in v tem uživali ter da bi v naših pesmih uživali tudi drugi, jih vzeli za svoje in bi jih spremljale skozi življenje.

Kakšni so cilji zasedbe v prihodnje? Je to morda koncertiranje na večjih odrih, nov album ...?

Naslednje leto si želimo izdati album, ki bo zaokrožil prva leta našega ustvarjanja in obdobje prehoda iz najstništva v odraslost.

