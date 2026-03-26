Novomeški kolesarji po odhodu Adrie Mobila z novim imenom in podobo

Kolesarski klub iz Novega mesta, ki je do lanske sezone nosil ime dolgoletnega generalnega pokrovitelja Adria Mobil, je na sredinem občnem zboru kluba potrdil novo ime in novo celostno grafično podobo. Kolesarski klub Novo mesto je sprejel tudi spremembo pravil kluba, za novo predsednico pa imenoval Mojco Novak, so sporočili v novomeškem klubu.

V sredo se je v prostorih novomeškega olimpijskega centra na velodromu občnega zbora kluba udeležilo 128 članov, največ do zdaj, je klub navedel v sporočilu za javnost. Seznanili so se s poročili o delu kluba v letu 2025 in sprejeli program dela za letošnje leto.

Zaradi prenehanja sponzoriranja dolgoletnega generalnega pokrovitelja, podjetja Adria Mobil, po katerem je novomeški klub 20 let nosil ime, so potrdili novo ime Kolesarski klub Novo mesto in novo celostno grafično podobo.

Razrešili so tudi upravni in nadzorni odbor ter dosedanjega predsednika kluba. Člani so soglasno za novo predsednico imenovali Mojco Novak, podpredsednika novomeškega kluba sta Ljudmila Kastelec in Robert Medle.

V nedeljo bo na sporedu tradicionalna enodnevna dirka, 11. izvedba bo potekala pod novim imenom velika nagrada Novega mesta. Udeležbo na dirki je potrdilo 29 ekip in 174 tekmovalcev.

Start dirke bo ob 12.30 pred olimpijskim centrom v Novem mestu, kolesarje v cilju na glavnem trgu pričakujejo predvidoma ob 16.30, so še navedli pri klubu.