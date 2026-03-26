Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
12.12

55 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Kolesarski klub Novo mesto kolesarstvo

Četrtek, 26. 3. 2026, 12.12

55 minut

Kolesarski klub Novo mesto

Novomeški kolesarji po odhodu Adrie Mobila z novim imenom in podobo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Adria Mobil, Novo mesto, kolesarska ekipa za sezono 2024 | Kolesarski klub iz Novega mesta, ki je do lanske sezone nosil ime dolgoletnega generalnega pokrovitelja Adria Mobil, je na sredinem občnem zboru kluba potrdil novo ime | Foto Sportida

Kolesarski klub iz Novega mesta, ki je do lanske sezone nosil ime dolgoletnega generalnega pokrovitelja Adria Mobil, je na sredinem občnem zboru kluba potrdil novo ime

Foto: Sportida

Kolesarski klub iz Novega mesta, ki je do lanske sezone nosil ime dolgoletnega generalnega pokrovitelja Adria Mobil, je na sredinem občnem zboru kluba potrdil novo ime in novo celostno grafično podobo. Kolesarski klub Novo mesto je sprejel tudi spremembo pravil kluba, za novo predsednico pa imenoval Mojco Novak, so sporočili v novomeškem klubu.

Primož Roglič
Sportal Konec Adrie Mobil? Klub iz Novega mesta z novo identiteto.

V sredo se je v prostorih novomeškega olimpijskega centra na velodromu občnega zbora kluba udeležilo 128 članov, največ do zdaj, je klub navedel v sporočilu za javnost. Seznanili so se s poročili o delu kluba v letu 2025 in sprejeli program dela za letošnje leto.

Zaradi prenehanja sponzoriranja dolgoletnega generalnega pokrovitelja, podjetja Adria Mobil, po katerem je novomeški klub 20 let nosil ime, so potrdili novo ime Kolesarski klub Novo mesto in novo celostno grafično podobo.

Razrešili so tudi upravni in nadzorni odbor ter dosedanjega predsednika kluba. Člani so soglasno za novo predsednico imenovali Mojco Novak, podpredsednika novomeškega kluba sta Ljudmila Kastelec in Robert Medle.

V nedeljo bo na sporedu tradicionalna enodnevna dirka, 11. izvedba bo potekala pod novim imenom velika nagrada Novega mesta. Udeležbo na dirki je potrdilo 29 ekip in 174 tekmovalcev.

Start dirke bo ob 12.30 pred olimpijskim centrom v Novem mestu, kolesarje v cilju na glavnem trgu pričakujejo predvidoma ob 16.30, so še navedli pri klubu.

Kolesarski klub Novo mesto kolesarstvo
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.