Oven

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli vas in ne bodite nepotrpežljivi. Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji.

Bik

Odnosi v družini in s prijatelji bodo občutljivejši kot sicer. Namenite jim več pozornosti. Pojasnite jim, da imate trenutno res veliko dela v službi. Prav gotovo vas bodo razumeli. V službi boste zelo uspešni in vse nadure, ki ste jih v zadnjem času naredili na delovnem mestu, bodo obrodile sadove. Potrpite še malo.

Dvojčka

V vaše ljubezensko življenje prihajajo iluzije in nerazumevanje. Zelo verjetno bo prišlo do manjših prepirov in trenutkov zmedenosti. Tega ne vzemite preveč resno, kajti že jutri bosta oba stvari videla bolj jasno. V primeru, da se prepirom ne boste mogli izogniti, dobro razmislite, preden boste kaj izrekli.

Rak

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih. Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno.

Lev

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Izogibajte se konfliktom! Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila.

Devica

Vaša boljša polovica bo danes potrebovala malo več časa zase, toda nikar ne skrbite. Včasih ljudje potrebujejo malo časa tudi zase, da v miru in tišini razmislijo o svojih čustvih. Če ne boste iz tega naredili drame, se bo vse končalo mirno in brez večjih pretresov. Bodite previdni, da ne boste iz muhe naredili slona.

Tehtnica

Pred vami je obetaven dan. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Škorpijon

Če boste imeli priložnost, se odpravite na romantični izlet. Sprememba bo osvežila in obnovila vašo partnersko zvezo. Samski izkoristite priložnost in se predstavite osebi komu. Zelo boste uspešni in pričakujte, da bo spoznavanje potekalo brez morebitnih zapletov. Zaupajte vase.

Strelec

Na delovnem mestu boste danes zasanjani. To bo lahko tudi posledica zaljubljenosti. Dela ne boste smeli odmisliti, saj drugače ne boste opravili vseh nalog v dogovorjenih rokih. Vaše misli bodo nenehno bežale proč od dela, zato se boste morali res potruditi, da jih boste lahko nadzorovali.

Kozorog

Prava ljubezen ne more obstajati brez sodelovanja obeh partnerjev. Če čutite pomanjkanje navdušenja, se vprašajte, če je to res tisto, kar si želite. Toda ne izgubite upanja. Samski boste morali biti veliko bolj potrpežljivi, kot ste bili do zdaj. Ljubezni ne iščemo, ampak ona vedno poišče nas, ko smo pripravljeni.

Vodnar

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo. Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav.

Ribi

Delo vam je prineslo ogromno stresa, kar pa posledično vpliva na vaše čustveno življenje. Živčnost in raztresenost boste vezani prelagali na partnerja, ki pa vam danes ne bo pustil več, da odgovornost prelagate nanj. Samski boste danes dobre volje. Nekdo vam bo pričaral nasmeh na obraz. Spustite ga blizu.