Petek,
23. 1. 2026,
20.08

7 minut

Petek, 23. 1. 2026, 20.08

Najbolj posesivni ljudje so rojeni v teh znakih horoskopa

par, ljubezen, zveza

Foto: Shutterstock

Z ljubeznijo običajno pride tudi nekaj ljubosumja, in medtem ko je malce posesivnosti za nekatere znak, da vam je mar za ljubljeno osebo, se ta pri nekaterih spremeni v pravo nevihto.

Škorpijon

Ni presenečenje, da so škorpijoni na vrhu seznama posesivnih znamenj. Ko se zaljubijo, je to zanje vprašanje življenja in smrti, od partnerja pa pričakujejo absolutno predanost. Njihova posesivnost izvira iz globokega strahu pred izdajo in potrebe, da vsako situacijo popolnoma nadzirajo. Njihova ljubosumnost ni glasna in dramatična, ampak tiha in v glavnem temelji na sumničavosti. Imajo neverjetno intuicijo in bodo opazili že najmanjši znak, da nekaj ni v redu.

Lev

Levi, kralji zodiaka, morajo vedno biti v središču pozornosti, to pa še posebej velja za ljubezen. Njihova posesivnost izvira iz njihovega ogromnega ponosa in ega, nikakor si namreč ne morejo zamisliti, da ne bi bili najpomembnejša oseba v partnerjevem življenju. Konkurenca zanje ni le grožnja, ampak tudi osebna žalitev. Ko so ljubosumni, za to ve ves svet, njihovi odzivi so dramatični, glasni in zahtevajo takojšnjo potrditev, da so ljubljeni in občudovani.

Rak

Čustveni in občutljivi raki zgradijo čvrst oklep okoli sebe in svojih ljubljenih. Njihova posesivnost je zakoreninjena v globoki negotovosti in strahu, da bodo zapuščeni. Na ljubljeno osebo se močno navežejo, misel na izgubo partnerja pa jih hudo plaši, zato se pogosto zdijo pretirano zaščitniški in odvisni od partnerja. Njihovo ljubosumje je redko neposredno, namesto soočenja manipulirajo s čustvi in potrebujejo neprestano prepričevanje, da so ljubljeni in varni.

Oven

Kot prvi znak zodiaka so ovni rojeni tekmovalci. Ljubezen doživljajo kot še eno bojno polje, na katerem morajo zmagati. Njihova posesivnost je neposredna, impulzivna in izvira iz želje, da bi bili na prvem mestu v vsem, tudi v srcu svojega partnerja. Ne prenašajo tekmecev in se nemudoma soočijo z vsem, kar ogroža njihovo zvezo. Njihovo ljubosumje je kot ogenj, hitro se prižge, enako hitro pa tudi ugasne, če dobijo potrditev, da so prvi in najboljši.

Preverite svoj današnji horoskop.

