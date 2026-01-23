Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Petek,
23. 1. 2026,
12.55

1 ura, 7 minut

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Rusija Ukrajina Keith Kellogg

Ameriški general napoveduje: Če Ukrajina preživi to zimo, bo šla zmagi naproti

A. Ž.

V Ukrajini je zadnje čase ostra zima, kar skuša Rusija izkoristiti z napadi na energetsko infrastrukturo. Na fotografiji: ukrajinski vojaki na vajah v bližini frontne črte v regiji Zaporožje januarja letos.

V Ukrajini je zadnje čase ostra zima, kar skuša Rusija izkoristiti z napadi na energetsko infrastrukturo. Na fotografiji: ukrajinski vojaki na vajah v bližini frontne črte v regiji Zaporožje januarja letos.

Foto: Reuters

V Ukrajini je ostra zima, kar je v korist Rusiji, ki načrtno uničuje energetsko infrastrukturo, da bi uničila moralo ukrajinskega prebivalstva. A upokojeni ameriški general Keith Kellogg, ki je za zdaj še Trumpov posebni odposlanec za Ukrajino, opogumlja Ukrajince: če bodo preživeli januar in februar ter dosegli marec in april, se bo vojaška prednost od Rusije preusmerila k Ukrajini.

Keith Kellogg je v pogovoru na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu med drugim dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin noče postati Nikolaj II., ki je bil zadnji ruski car (odstavljen je bil zaradi ruskih neuspehov v prvi svetovni vojni, pozneje pa so ga Leninovi boljševiki skupaj z družino umorili, op. p.).

"Putin ve, da ne more dobiti vojne"

Putin je po Kelloggovih besedah Rusiji povzročil toliko bolečine, da išče izhod, še zlasti ker ve, da vojne v Ukrajini ne bo dobil.

Vladimir Putin na novinarski konferenci
Novice Ameriški agenti poročajo o Putinu. Novice so slabe.

"Putinova definicija zmage se razlikuje od moje. Napredek meri v metrih, ne v miljah. Ruska vojska ni v Odesi, ni v Kijevu in se ni zares premaknila iz Donbasa," pravi Kellogg.

Kellogg: Ukrajina mora preživeti še to zimo

Glede zadnjega ruskega načrtnega uničevanja energetske infrastrukture, s katero želi ukrajinsko civilno prebivalstvo sredi ostre zime pahniti v mraz, Kellogg poudarja: "Razumem temperature in razmere na terenu. Če pa Ukrajina preživi januar in februar ter doseže marec in april, bo v prednosti Ukrajina in ne Rusija."

Po Kelloggovih besedah Rusija verjetno ne bo dosegla večjega uspeha, kot ga je doslej. Njene enote, ki jih je imela na frontnih črtah, so bile uničene in izgubila je več kot 20 generalov. Glede na trenutno strategijo in vzpostavljeno obrambo Putin ni bil uspešen pri doseganju svojih ciljev, trdi Američan.

Se Putin boji priznati neuspeh v vojni proti Ukrajini?

Kellogg, ki velja za naklonjenega Kijevu, za razliko od Donalda Trumpa meni, da glavna ovira za sklenitev miru ni Ukrajina, ampak Putin. "Psihološko gledano ne more odnehati, saj bi to pomenilo priznanje neuspeha. Kar je storil, je neuspeh, ruski ozemeljski dobički pa so minimalni," je še dejal Kellogg.

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Rusija Ukrajina Keith Kellogg
