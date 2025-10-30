Ameriški agenti poročajo o Putinu. Novice so slabe.

Ameriške obveščevalne agencije ne vidijo nobenega znaka, da bi bila Rusija pripravljena na kompromis glede Ukrajine. Po njihovi oceni naj bi bil ruski predsednik Vladimir Putin bolj kot kadarkoli prej prepričan o nadaljevanju vojne.

Člani ameriškega kongresa so ta mesec prejeli obveščevalno analizo o odločenosti Vladimirja Putina, da nadaljuje vojno in zmaga, piše NBC News. Ta analiza kaže, da ameriške obveščevalne agencije ne vidijo nobenega znaka, da bi bila Rusija pripravljena na kompromis glede Ukrajine.

Putin še bolj trdno prepričan o nadaljevanju vojne?

Ocena je skladna s tem, kako so ameriške in zahodne obveščevalne agencije gledale na stališče ruskega režima od februarja 2022, ko je Putin ukazal neizzvano invazijo na Ukrajino.

Vendar pa naj bi bil Putin zdaj bolj kot kadarkoli prej prepričan o nadaljevanju vojne, sta zgoraj omenjenemu mediju povedala visoki ameriški uradnik in visoki kongresni uradnik.

Ameriški obveščevalci: Putin želi upravičiti velike ruske žrtve

Obveščevalna ocena je po navedbah uradnikov pokazala, da se je Putin, ki se sooča z velikimi izgubami ruskih vojakov in domačimi gospodarskimi težavami, odločil za osvojitev ukrajinskega ozemlja in ozemeljsko širjenje Rusije, da bi tako upravičil človeške in finančne žrtve.

Rusija je v vojni v Ukrajini izgubila ogromno vojakov, Rusijo tepejo tudi gospodarske posledice vojne. Da bi upravičil vse te žrtve, Putin želi zmago nad Ukrajino, trdijo ameriški obveščevalci. Foto: Guliverimage

S Putinovo neomajnostjo pri nadaljevanju vojne je povezana odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o odpovedi načrtovanega srečanja s Putinom v Budimpešti na Madžarskem in da je prvič od vrnitve v Belo hišo uvedel kazenske ukrepe proti Moskvi, in sicer s sankcijami proti dvema velikima ruskima naftnima podjetjema.

Trumpove obljube o koncu vojne

Bela hiša ni želela komentirati nedavne obveščevalne ocene in je opozorila na Trumpove javne komentarje o prizadevanjih za dosego mirovnega sporazuma.

Trump že dolgo obljublja, da bo posredoval pri koncu vojne v Ukrajini, pred volitvami je celo obljubljal, da bo mir v Ukrajini zagotovil v 24 urah po vrnitvi na položaj. Vendar so doslej propadla vsa njegova prizadevanja, da bi prepričal Rusijo, naj sede za pogajalsko mizo in se dogovori o prekinitvi ognja.

Trump vse ostreje o Putinu

Trumpova retorika se je v zadnjih mesecih spremenila, saj je izrazil vse večje razočaranje nad Putinom in nestrpnost do njega ter ga obtožil, da ni ukrepal, da bi podprl pozitivne izjave iz njunih pogovorov.

Trumpovo in Putinovo srečanje na Aljaski avgusta letos je spodletelo, saj se vojna v Ukrajini še vedno nadaljuje. Foto: Guliverimage

"Vsak pogovor z Vladimirjem je dober, nato pa ti pogovori ne vodijo nikamor. Preprosto ne vodijo nikamor," je prejšnji teden dejal Trump.

Kaj lahko Putina prisili v konec vojne?

Trump je celo javno dejal, da bi lahko ta mesec Ukrajini dobavil tomahawke, manevrirne izstrelke dolgega dosega ameriške izdelave, čeprav je po telefonskem pogovoru s Putinom od te ideje odstopil.

Nove sankcije proti Rusiji, napadi Ukrajine z droni na ruske naftne in plinske objekte ter evropska prizadevanja za dobavo več orožja Ukrajini bi lahko sčasoma spremenili izračune Kremlja, menijo evropski diplomati, nekdanji ameriški obveščevalni uradniki in strokovnjaki.

Propadli vrh na Aljaski

Avgusta letos je Bela hiša vrh med Putinom in Trumpom na Aljaski predstavila kot obetaven korak k morebitnim mirovnim pogajanjem. Toda vojna divja naprej in Rusija se je držala istih trdnih zahtev, ki bi dejansko razorožile Ukrajino, ji prepovedale vstop v zavezništvo Nato in blokirale napotitev kakršnihkoli mirovnih sil pod vodstvom Zahoda, še piše NBC News.