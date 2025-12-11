Mlada Ukrajinka se je odločila za Rusijo in si uničila življenje

V Združenih državah Amerike se bosta kmalu začeli kar dve sojenji državljanki Ukrajine Viktoriji Eduardovni Dubranovi. 33-letnica je osumljena izvajanja kibernetskih napadov in sodelovanja z dvema ruskima oziroma proruskima hekerskima organizacijama s podporo Kremlja, ki sta med drugim napadali tudi občutljive cilje v ZDA. Če jo bodo spoznali za krivo vseh obtožb, lahko za rešetkami pristane za več kot trideset let.

Hotela je pobegniti v Rusijo, a so jo prestregli

Viktorija Dubranova iz Ukrajine je novembra lani z avtobusom prek Poljske in nato Belorusije – najverjetneje zato, da bi se izognila fronti na vzhodu Ukrajine – poskusila zapustiti državo in se nekako preseliti v Rusijo. Med poskusom so jo zaradi očitanih ji kaznivih dejanj zajeli organi pregona.

Letos so jo izročili Združenim državam Amerike, ki je zoper Ukrajinko vložila obtožnici zaradi sodelovanja z dvema ruskima oziroma proruskima kibernetskima združbama, katerih delovanje po ugotovitvah ameriških obveščevalcev najverjetneje, prek ruskih vojaških varnostnih oziroma obveščevalnih služb, financirajo v Kremlju.

Sojenje Ukrajinki za primer NoName057 (16) se začne 3. februarja prihodnje leto, sojenje za primer CARR pa 7. aprila 2026. Foto: družbeno omrežje X

Napadi na pitno vodo, kopališča, prehranske obrate

33-letnica je v imenu hekerskih skupin, ki ju je ameriško pravosodje identificiralo kot NoName057(16) in CARR (kratica za Prerojeno kibernetsko vojno Rusije), sodelovala v več kibernetskih napadih na ameriško javno infrastrukturo.

Tarče združbe CARR so bili med drugim nadzorni sistemi javnega vodovoda v ZDA, sistemi za vzdrževanje bazenov oziroma nadzor nad koncentracijo klora v več ameriških kopališčih in obrati za predelavo mesa.

Njihov namen je bil povzročanje škode in potencialno tudi ogrožanje človeških življenj, navaja obtožnica. Združba CARR je imela oziroma ima več kot sto članov, vključno z najstniki, njihovo delo pa domnevno koordinira častnik ruskega glavnega obveščevalnega direktorata (GRU) z vzdevkom Kibernetski ledeni ubijalec (Cyber_1ce_Killer).

Hektivistični projekt NoName057(16) je po ugotovitvah ameriških preiskovalcev podpirala celo država, saj naj bi ga delno vodili tudi prek Centra za proučevanje in mrežno spremljanje mladinskega okolja (CISM), ki ga je leta 2018 z odlokom ustanovil Vladimir Putin.

Združene države Amerike so za informacije, ki bi vodile do prijetja članov kiberkriminalnega združenja CARR, ta teden ponudile dva milijona dolarjev oziroma 1,7 milijona evrov, za informacije o članih skupine NoName057 (16) pa kar petkrat toliko oziroma okrog 8,5 milijona evrov. Foto: Shutterstock

Člani NoName057(16) so razvili lastno orodje za izvajanje kibernetskih napadov z imenom DDoSia, med njihovimi tarčami pa so bile vladne agencije, finančne institucije in ključna infrastruktura predvsem v ZDA in državah Evropske unije. Kibernetske napade so izvajali prostovoljci, ki so jih novačili vodje projekta NoName057(16). Med letoma 2022 in 2025 so po navedbah pravosodja ZDA izvedli več kot 1.500 hekerskih napadov.

Grozi ji do 32 let zapora

Viktorija Dubranova, ki se je na torkovem prvem zaslišanju izrekla za nedolžno, je po trditvah ameriškega tožilstva sodelovala z obema kibernetskima združbama.

Zaradi obtožb, povezanih z NoName057(16), ji grozi do pet let zapora, za kazniva dejanja, ki ji jih očitajo v povezavi s skupino CARR, pa jo lahko doleti kar 27-letna zaporna kazen.

Združene države Amerike so za informacije, ki bi vodile do prijetja znanih članov kiberkriminalnega združenja CARR ali identifikacije preostalih, medtem ta teden ponudile dva milijona dolarjev oziroma 1,7 milijona evrov, za informacije o članih skupine NoName057 (16) pa kar petkrat toliko oziroma okrog 8,5 milijona evrov.