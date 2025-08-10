Mladi genij Boris je pojedel špagete in mami rekel adijo. Našli so ga mrtvega.

Po viralni objavi na največjem spletnem forumu Reddit se je del internetne javnosti ta teden znova začel zanimati za nenavadni primer Borisa Floričića, nemškega državljana s hrvaškimi koreninami, ki so ga leta 1998 našli mrtvega v enem od parkov v Berlinu. V prostem času je bil heker, znan po vzdevku Tron, zaradi svojih poskusov trn v peti nemškim telekomunikacijskim operaterjem in ponudnikom kabelske televizije, domnevno pa tudi organiziranemu kriminalu. Njegovi nekdanji hekerski kolegi in družinski člani še danes verjamejo, da je bil Floričić umorjen.

Šestindvajsetletnega Borisa Floričića, Nemca s koreninami v hrvaški Istri, so 17. oktobra 1998 našli mrtvega v parku v berlinskem okrožju Neukölln.

Nemške oblasti so preiskavo njegove smrti uradno sklenile z zaključkom, da si je Floričić življenje vzel sam, a zaradi njegovih preteklih dejanj in pričevanj oseb, ki so ga poznale, mnogi v to močno dvomijo oz. celo verjamejo, da je bil v njegovo smrt vpleten nekdo drug.

Genialni računalničar in njegov Kriptofon

Floričić je že med odraščanjem in v času šolanja po navedbah nemških medijev pokazal ogromen talent za vse, kar je bilo povezano z elektroniko. Leta 1998 je dokončal študij računalništva na Visoki šoli za uporabne znanosti v Berlinu.

Njegov diplomski projekt je bil telefon ISDN, ki je imel vgrajeno šifriranje komunikacijskih povezav in domnevno celo zmožnost prestrezanja drugih. Poimenoval ga je Kriptofon. Sestavil ga je sam, prav tako je sam ustvaril programsko opremo zanj. Njegov diplomski mentor je projekt označil za izjemen. Šlo je sploh za eno prvih tovrstnih naprav na svetu.

Kriptofon je bil sicer rezultat oz. posledica več let Floričićevega ukvarjanja z njegovim najljubšim hobijem – hekerstvom. Še posebej veliko zanimanje je pokazal za delovanje mikroprocesorjev in predvsem za iskanje rešitev, kako zaobiti varnostne mehanizme računalniških in elektronskih sistemov za dostop do funkcij, ki sicer niso bile na voljo oz. je bilo treba zanje plačati.

Kaotični računalniški klub

Floričić je bil član t. i. Kaotičnega računalniškega kluba, mednarodnega združenja hekerjev s sedežem v Nemčiji, ki obstaja še danes. Člani kluba so ga poznali po vzdevku Tron, ki si ga je izposodil od istoimenskega Disneyjevega znanstvenofantastičnega filma iz leta 1982.

Fotografija, ki jo je Floričić uporabljal kot član Kaotičnega računalniškega kluba Foto: CCC

Tron oz. Floričić se je kot pripadnik kluba hekerjev ukvarjal s podvigi, ki so močno zmotili nemške telekomunikacijske operaterje, v prvi vrsti Deutsche Telekom, in ponudnike plačljivih televizijskih kanalov.

Med drugim so z manipuliranjem telefonskih signalov pridobivali dostope do plačljivih telefonskih storitev, ustvarjali klone kartic za dostop do plačljivih televizijskih kanalov in uspešno preizkusili načine za kloniranje kartic SIM in telefonskih kartic za uporabo v govorilnicah s stacionarnimi telefoni.

Pritegnil je pozornost kriminalcev

Floričić po navedbah članov kluba hekerjev svojih eksperimentov nikoli ni zlorabljal v pridobitne namene, temveč je to počel zgolj zaradi zanimanja, ali imajo informacijski sistemi, v katere je poskušal vdreti, varnostne pomanjkljivosti.

Te so kasneje sicer začeli izkoriščati drugi, ki so izvedeli za ugotovitve Floričića in združenja hekerjev. Deutsche Telekom je bil na primer prisiljen spremeniti sistem uporabe telefonskih kartic, saj so njihove klone začeli uporabljati tudi kriminalci, zaradi česar so se v zadevo vmešali tudi nemški organi pregona.

Razbil je telefonsko govorilnico, da bi dobil nov mikročip

Floričić je v navzkrižje z zakonom, kljub temu da je s skupino hekerjev dlje počel stvari vprašljive zakonitosti, prišel samo enkrat, in sicer spomladi leta 1995.

Potem ko je Deutsche Telekom zaradi njegovih ugotovitev o varnostnih luknjah njihovega telefonskega sistema tega spremenil, je Floričić s prijateljem razbil prenovljeno telefonsko govorilnico Deutsche Telekoma, da bi iz nje odnesel celoten telefon in se dokopal do novega mikročipa v njem. Med dejanjem ju je ujela policija.

Telefonske govorilnice so bile pred leti vsesplošen ulični pojav, danes pa nanje naletimo izredno redko. Foto: Shutterstock

Zaradi uničenja telefonske govorilnice oz. vandalizma je bil kasneje obsojen na 15-mesečno pogojno zaporno kazen.

"Mami, hvala za večerjo, takoj se vrnem"

17. oktobra 1998 se je Floričić po navedbah nemških medijev po večerji – jedel je špagete – odpravil iz hiše in mami obljubil, da se kmalu vrne.

Vrnil se sicer ni ne isti večer ne naslednji dan, zato so njegovi starši izginotje sina prijavili policiji. 22. oktobra so ga našli mrtvega v soseski Britz v berlinskem okrožju Neukölln. Okrog vratu je imel zavezan lasten pas. Nemški preiskovalci so sklenili, da je Floričić storil samomor.

Mafija, obveščevalci, še kdo tretji?

Tega niso nikoli verjeli ne njegovi starši ne mnogi člani Floričićevega kluba hekerjev, ogromno skeptikov glede smrti mladega Nemca s hrvaškimi koreninami pa je tudi na svetovnem spletu.

Pripadniki Kaotičnega računalniškega kluba so v preteklosti večkrat izrazili prepričanje, da je bil Floričić oz. Tron umorjen, ker je s svojimi hekerskimi aktivnostmi pritegnil pozornost vplivnih entitet.

Nekateri Floričićevi hekerski kolegi so dolgo špekulirali, da bi umor 26-letnika lahko naročilo celo katero od telekomunikacijskih oziroma televizijskih podjetij, ki jim je bil Nemec hrvaških korenin trn v peti. Foto: Shutterstock

Med njimi se najpogosteje omenjajo nemški ali tuji obveščevalci oz. različne vladne institucije, saj je mogoče, da je Floričić z vdiranjem v komunikacijske kanale naletel na stvari, ki jih ne bi smel slišati.

Grožnjo različnim komunikacijskim kanalom, katerih upravljavci so imeli velik interes, da ostanejo skriti pred javnostjo, bi domnevno lahko predstavljal tudi Floričićev Kriptofon, telefon z možnostjo šifriranja povezav in domnevno tudi prisluškovanja drugim povezavam. Privlačnost Kriptofona je bila za mnoge med drugim tudi v tem, da ga je bilo v skladu z vizijo Floričića mogoče zgraditi zelo preprosto in poceni.

Člani Kaotičnega računalniškega kluba so morebitno vpletenost v smrt Borisa Floričića pripisovali tudi nemškemu organiziranemu kriminalu. Njihov motiv, da se znebijo mladega hekerja, bi bil lahko Floričićev naključen vdor v enega od njihovih šifriranih komunikacijskih kanalov ali pa njegova nepripravljenost, da z nemškim kriminalnim podzemljem deli načine za zlorabo sistemov plačljive televizije ali nemških telekomunikacijskih operaterjev.