Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
12. 12. 2025,
9.43

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini

Petek, 12. 12. 2025, 9.43

0 minut

Ukrajina izvedla napad na rusko naftno ploščad #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Naftna ploščad | Ukrajinske sile so zadele naftno ploščad Filanovski, ki je v lasti ruskega naftnega podjetja Lukoil. | Foto Profimedia

Ukrajinske sile so zadele naftno ploščad Filanovski, ki je v lasti ruskega naftnega podjetja Lukoil.

Foto: Profimedia

Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega zadela rusko naftno ploščad v Kaspijskem morju, poroča CNN. Gre za prvi napad na naftno ploščad od začetka vojne, kar kaže, da se seznam tarč v Rusiji širi.

"To je prvi napad Ukrajine na rusko infrastrukturo, povezano s proizvodnjo nafte v Kaspijskem morju," je za CNN povedal vir iz ukrajinske varnostne službe. Napad je označil za "še en opomin Rusiji, da so vsa njena podjetja, ki financirajo vojno, legitimne tarče". Zadeta je bila ploščad Filanovski, ki je v lasti ruskega naftnega podjetja Lukoil.

Ključni del strategije

Ukrajinske sile že nekaj časa pritiskajo na rusko energetsko infrastrukturo. Zaradi stalnih napadov je močno upadel izvoz ruske nafte. Novembra je Rusija z izvozom nafte zaslužila 11 milijard dolarjev (okoli 9,4 milijarde evrov), kar je za tretjino manj kot novembra lani in najmanj od začetka njene invazije na Ukrajino, izhaja iz poročila Mednarodne agencije za energijo. V prvih devetih mesecih leta so prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani upadli za 22 odstotkov na 88 milijard dolarjev (75,5 milijard evrov).

Med začetkom avgusta in koncem novembra je Ukrajina napadla vsaj 77 ruskih energetskih objektov, kar je skoraj dvakrat več kot v prvih sedmih mesecih leta. "Večkratno ciljanje na iste objekte je postalo ključni del strategije. Saratovska rafinerija, ki je v lasti Rosnefta, je bila na primer od začetka avgusta napadena vsaj osemkrat. "Kar so bili nekoč občasni napadi, namenjeni povzročanju škode, so postali vztrajni napori, da se prepreči popolna stabilizacija rafinerij," je zapisal analitik Nikhil Dubey.

Rusija je tretja največja svetovna izvoznica nafte, prihodki iz tega naslova pa so bistvenega pomena za njene javne finance.

Bo Rusija zdržala pritisk?

"Nimamo drugega orodja, kot da ustavimo pretok denarja v Rusijo, da bi preprečili to vojno za preživetje," je dejal Oleksandr Harčenko, direktor Raziskovalnega centra za energetsko industrijo v Kijevu, in dodal, da neučinkovitost zahodnih sankcij sili Ukrajino k ukrepanju.

Mnenja strokovnjakov glede tega, ali bi ta pritisk Putina lahko prisilil k pogajanjem o mirovnem načrtu za končanje vojne, so deljena. Višji sodelavec Centra Carnegie Rusija-Evrazija Sergej Vakulenko meni, da so napadi del sestavljanke, vendar da je Rusija odporna proti temu. "Verjamem, da bi Rusija, če bi se to zgodilo, verjetno lahko preživela s polovico svojega izvoza nafte in plina," je dejal.

Aleksandar Vučić in Ursula von der Leyen
Novice Von der Leyen ustavila Vučića: Počakaj, da se umaknemo od kamer #video
Dmitrij Peskov
Novice Rusi so zadovoljni
Volodimir Zelenski
Novice Evropske voditelje je strah. Zelenskega opozarjajo: Obstaja možnost izdaje.
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.