Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega zadela rusko naftno ploščad v Kaspijskem morju, poroča CNN. Gre za prvi napad na naftno ploščad od začetka vojne, kar kaže, da se seznam tarč v Rusiji širi.

"To je prvi napad Ukrajine na rusko infrastrukturo, povezano s proizvodnjo nafte v Kaspijskem morju," je za CNN povedal vir iz ukrajinske varnostne službe. Napad je označil za "še en opomin Rusiji, da so vsa njena podjetja, ki financirajo vojno, legitimne tarče". Zadeta je bila ploščad Filanovski, ki je v lasti ruskega naftnega podjetja Lukoil.

Ukraine has struck a large Russian oil platform in the Caspian Sea.



The Security Service of Ukraine (SBU) struck the Filanovsky offshore platform, operated by Lukoil-Nizhnevolzhskneft, marking Ukraine's first strike against Russian oil production infrastructure in the Caspian… pic.twitter.com/u6UCzRnEqn — Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) December 11, 2025

Ključni del strategije

Ukrajinske sile že nekaj časa pritiskajo na rusko energetsko infrastrukturo. Zaradi stalnih napadov je močno upadel izvoz ruske nafte. Novembra je Rusija z izvozom nafte zaslužila 11 milijard dolarjev (okoli 9,4 milijarde evrov), kar je za tretjino manj kot novembra lani in najmanj od začetka njene invazije na Ukrajino, izhaja iz poročila Mednarodne agencije za energijo. V prvih devetih mesecih leta so prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani upadli za 22 odstotkov na 88 milijard dolarjev (75,5 milijard evrov).

Med začetkom avgusta in koncem novembra je Ukrajina napadla vsaj 77 ruskih energetskih objektov, kar je skoraj dvakrat več kot v prvih sedmih mesecih leta. "Večkratno ciljanje na iste objekte je postalo ključni del strategije. Saratovska rafinerija, ki je v lasti Rosnefta, je bila na primer od začetka avgusta napadena vsaj osemkrat. "Kar so bili nekoč občasni napadi, namenjeni povzročanju škode, so postali vztrajni napori, da se prepreči popolna stabilizacija rafinerij," je zapisal analitik Nikhil Dubey.

Rusija je tretja največja svetovna izvoznica nafte, prihodki iz tega naslova pa so bistvenega pomena za njene javne finance.

Bo Rusija zdržala pritisk?

"Nimamo drugega orodja, kot da ustavimo pretok denarja v Rusijo, da bi preprečili to vojno za preživetje," je dejal Oleksandr Harčenko, direktor Raziskovalnega centra za energetsko industrijo v Kijevu, in dodal, da neučinkovitost zahodnih sankcij sili Ukrajino k ukrepanju.

Mnenja strokovnjakov glede tega, ali bi ta pritisk Putina lahko prisilil k pogajanjem o mirovnem načrtu za končanje vojne, so deljena. Višji sodelavec Centra Carnegie Rusija-Evrazija Sergej Vakulenko meni, da so napadi del sestavljanke, vendar da je Rusija odporna proti temu. "Verjamem, da bi Rusija, če bi se to zgodilo, verjetno lahko preživela s polovico svojega izvoza nafte in plina," je dejal.