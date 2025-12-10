Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
10. 12. 2025,
9.20

Vojna v Ukrajini

Lavrov: Evropa je slepa. Dela si iluzije, da nas lahko premaga.

Sergej Lavrov, ruski zunanji minister

Lavrov je še opozoril, da se bo Moskva odzvala na vse sovražne korake, vključno z morebitno namestitvijo evropskih vojaških kontingentov v Ukrajini in zasegom ruskega premoženja.

Foto: Reuters

Ruski minister za zunanje zadeve Sergej Lavrov je danes na seji zveznega sveta govoril o pogovorih z Združenimi državami Amerike glede mirne rešitve vojne v Ukrajini in obtožil Evropsko unijo, da poskuša preprečiti ta proces, poroča ruska agencija RIA.

Poudarki dneva: 

9.00 Lavrov: Evropa je slepa. Dela si iluzije, da nas lahko premaga.

9.00 Lavrov: Evropa je slepa. Zavaja se z iluzijo, da nas lahko premaga.

Lavrov je potrdil dialog z Washingtonom in povedal, da sta se Moskva in Washington dogovorila o nadaljevanju mirovnega sporazuma za končanje ukrajinskega konflikta.

"Najpomembnejše je, da obstaja načelno razumevanje, da trajna rešitev ni mogoča brez izkoreninjenja temeljnih vzrokov krize," je dejal vodja ruske diplomacije.

Izjavil je, da predlogi, ki jih je v Moskvo prinesel posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Whitkoff, govorijo o potrebi po zagotavljanju pravic narodnih manjšin in verske svobode v Ukrajini. Rusija, je dodal, ceni prizadevanja Donalda Trumpa za rešitev konflikta s političnimi in diplomatskimi sredstvi.

Na drugi strani pa je Lavrov ostro kritiziral politiko Evropske unije in trdil, da Bruselj "zavajajo iluzije", da je Rusijo mogoče premagati. "Ker so ves svoj politični kapital vložili v vojno z Rusijo z rokami in telesi ukrajinskih državljanov, se v brezupni politični slepoti slepijo z iluzijo, da bodo našo državo nekako premagali. Kot je še poudaril predsednik Putin, se ne nameravamo boriti proti Evropi, nimamo takšnih načrtov," je še dejal Lavrov.

Nato pa je takoj opozoril, da se bo Moskva odzvala na vse sovražne korake, vključno z morebitno namestitvijo evropskih vojaških kontingentov v Ukrajini in zasegom ruskega premoženja. "Na ta odgovor smo že pripravljeni," je po poročanju agencije RIA še dejal Lavrov.

