Pred preiskovalno komisijo DZ o kanalu C0 župan Janković

Člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 bodo danes nadaljevali z zaslišanji. Kaj vesta o projektu, bosta tokrat povedala ljubljanski župan Zoran Janković in odvetnik Klemen Golob, ki je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zastopal nekatere lastnike zemljišč.

Komisija od leta 2023 ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Zaslišanje prič se od oktobra nadaljuje, danes sta pred komisijo povabljena župan Zoran Janković in odvetnik nekaterih lastnikov zemljišč Klemen Golob. Foto: STA Do zdaj je zaslišala že več kot 50 prič in bi morala junija letos sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je tedaj povedala, da je treba na podlagi dokumentov, ki so jih zbrali med dozdajšnjimi zaslišanji, gradnjo kanala nemudoma ustaviti.

Zaslišanje prič se od oktobra nadaljuje, danes sta pred komisijo povabljena župan Janković in odvetnik Golob. Dodatno je nameravala komisija zaslišati ljubljanskega mestnega svetnika liste Glas za otroke in družine Aleša Primca, ki pa se je zaradi bolezni opravičil.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika.