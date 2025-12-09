Zaslišan varnostnik lastnikov zemljišč: "Dogajanje na terenu je bilo burno."

Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja zlorabe in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani, je danes zaslišala varnostnika Damjana Ogrinca iz varnostne službe, ki so jo najeli lastniki zemljišč ob gradbišču. Zaslišana bi morala biti tudi premier Robert Golob in minister Jože Novak, a sta se opravičila.

Ogrinc je pojasnil, da so podjetje Ogrinc varovanje najeli kmeti oz. lastniki zemljišč ob gradbišču kanala C0. Na zemljiščih so vzpostavili varovano območje, kmalu zatem pa jih je na srečanje povabil vodja bežigrajske policijske postaje. Kot je pojasnil Ogrinc, sta se srečanja udeležila z direktorico podjetja. Policija ju je pozvala k premisleku, ali je vredno nadaljevati to varovanje, češ da je početje kmetov nezakonito. "Naj razmislimo, ali je vredno tega denarja in tega, kar se nam lahko zgodi, da bi lahko izgubili licenco ali karkoli," je povzel.

Zoper odločitve policije ne morejo ukrepati

Sestanki na policiji sicer po Ogrinčevih besedah niso nenavadni, saj se pogosto usklajujejo glede varovanja. Z direktorico sta po njegovih besedah presodila, da pri varovanju ni nič spornega. Še isti dan so prejeli klic s terena. Ko so prispeli, sta bila na območju prisotna druga varnostna služba in vodja intervencije.

"Mislim, da je odvetnik župana Zorana Jankovića delavcem naročil, naj odstranijo oznake, da gre za varovano območje," je povedal Ogrinc in dodal, da je temu nasprotoval. Nato je policija varovano območje razpustila, zoper odločitve policije pa, kot je pojasnil, ne morejo ukrepati. "Premaknili smo se na drugo stran varovanega območja, varovanje gradbišča pa je prevzela druga varnostna služba," je še pojasnil in ocenil, da je bilo dogajanje na terenu burno, enega od lastnikov so tedaj tudi odpeljali.

Varovanje zemljišč lastnikov ob gradbišču kanala C0 je imelo po Ogrinčevi oceni posledice za poslovanje podjetja, pri katerem je zaposlen. "Imam občutek, da imamo v Ljubljani malo omejeno vse skupaj. Že nekaj let sicer delamo za eno društvo, kar se ni spremenilo, ker so tudi oni tako tako z gospodom Jankovićem. Smo pa včasih sodelovali z eno varnostno službo in jim lahko pomagali v Ljubljani ravno v decembrskem času, zdaj pa ne sodelujemo več in vidim, da najemajo druge varnostne službe. Neposredno jih nisem vprašal, ker mi tudi ne bi povedali, ampak imam občutek, da so pod pritiskom," je dejal.

Premier in minister sta se opravičila

Komisija bi morala na današnji seji zaslišati tudi premierja Goloba in ministra za naravne vire in prostor Novaka, a sta se oba opravičila. Novak je zaprosil za nov termin, predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) pa pričakuje, da se bo na vabilo v prihodnje odzval tudi predsednik vlade.

Komisija ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oz. so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva.