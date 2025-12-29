Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, končuje svoje delo. Dosedanje ugotovitve komisije kažejo, da si nekatere politične stranke pri financiranju pomagajo preko navidezno nepovezanih medijskih podjetij, gospodarskih družb in inštitutov, je v današnji izjavi poudarila predsednica komisije Tamara Vonta. Zagotovila je, da bo preiskovalna komisija kljub vsem oviram svoje delo izpeljala do konca. "Če v SDS in Novi Sloveniji mislijo, da se lahko pred neprijetnimi vprašanji skrijejo z nedvigovanjem pošte, skrivanjem dokumentacije in molkom, se motijo," je poudarila.

Po besedah Vonte (Svoboda) je preiskovalna komisija v zadnjih mesecih intenzivno delala na zaključku preiskave, pri kateri gre za eno doslej najglobljih in celovitih preiskav obvodnega financiranja politike v Sloveniji.

"Ugotovitve komisije kažejo, da si nekatere politične stranke sistematično in izdatno finančno pomagajo preko navidezno nepovezanih medijskih podjetij, gospodarskih družb in inštitutov, ki v resnici delujejo kot ključni finančni steber njihovih političnih in medijskih ambicij. Služijo kot nekakšna dodatna denarnica, ki se polni iz spornih, tudi nezakonitih virov, iz nje pa te stranke plačujejo svoje ljudi, torej politične operativce in propagandne dejavnosti," je izpostavila predsednica preiskovalne komisije DZ.

Tako imajo nekatere politične stranke neupravičeno prednost pred drugimi, ki spoštujejo pravila, in ne zlorabljajo političnega vpliva, "da bi kanalizirali denar iz državnih podjetij ali jemali t. i. donacije od podjetij, ki zmagujejo na javnih razpisih", je opozorila Vonta.

Pri tem gre po njenih besedah za politične stranke, ki se v javnosti rade predstavljajo kot branilke domoljubja ali se kažejo navzven kot tiste, ki preganjajo korupcijo ter se borijo proti tujim gospodarjem. A preiskava komisije DZ jasno kaže, da pri financiranju brez zadržkov sprejemajo madžarski in srbski denar, "ker in kadar jim to koristi", je poudarila.

Vonta: Največjo težavo za komisijo predstavlja izogibanje prič

Preiskovalna komisija DZ je po navedbah njene predsednice opravila veliko dela in prišla do ugotovitev, s katerimi se že ali se še bodo ukvarjali organi pregona in druge državne institucije. Komisija pa se obenem sooča z resnimi sistemskimi ovirami. Največjo težavo predstavlja izogibanje prič, je opozorila Vonta.

"Pretekli teden smo tako že četrtič zapored zaman čakali ključne priče, ki bi nam pojasnile tok denarja, ki se je začel v državnih podjetjih in nato prek več vmesnih členov končal v najožjem krogu nekdanjega predsednika vlade. Gre za neposreden dokaz, da je prišlo do zlorabe političnega vpliva, s čimer so se okoristili najvišji predstavniki takratne oblasti," je poudarila.

Med najmanj odzivnimi so po njenih besedah direktorji državnih podjetij iz časa prejšnje vlade. "Domnevamo lahko, da je razlog to, da priče nimajo obrambe oz. izgovorov za to, da so neznana podjetja nakazovala na sto tisoče evrov za neobstoječe oglase v strankarskih medijih ali pa da so ljudje, ki danes sedijo v poslanskih klopeh, na čudne načine dobivali na deset tisoče evrov, ki so jih takoj zatem dvigovali v gotovini in – če jim verjamemo na besedo – porabili za obrtnike," je navedla Vonta.

Zato je danes javno pozvala Tomaža Kokota, Primoža Kokota, Žana Janšo in Žigo Zupanca, naj se udeležijo zaslišanja pred komisijo 12. januarja. Kot je poudarila, se nihče od naštetih doslej ni pojavil na zaslišanju pred komisijo, prav tako niso dvignili vabila na zaslišanje.

Vonta: Če v SDS in NSi mislijo, da se lahko pred neprijetnimi vprašanji skrijejo, se motijo

Zagotovila je, da bo preiskovalna komisija kljub vsem oviram svoje delo izpeljala do konca. "Če v SDS in Novi Sloveniji mislijo, da se lahko pred neprijetnimi vprašanji skrijejo z nedvigovanjem pošte, skrivanjem dokumentacije in molkom, se motijo," je poudarila.

Vonta pričakuje, da bo komisija končno poročilo o delu sprejela februarja, ob čemer bo po njenih besedah iz poročila jasno razvidno tudi, da si "nekatere politične stranke predstavljajo bankomate tudi za osebno bogatenje." Komisija pa bo na podlagi ugotovitev tudi sprejela priporočila za spremembo zakonodaje, ki bo onemogočila obvodno financiranje politike in političnih funkcionarjev, je napovedala.