Nezakonito financiranje političnih strank: policija vodi predkazenski postopek

Policija v zvezi z razkritji domnevnevnega obvodnega financiranja političnih strank vodi predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave ne razkrivajo.

Kot so poročali mediji v zadnjih tednih, iz osnutka vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ pod vodstvom Tamare Vonta (Svoboda), ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, izhaja, da naj bi se denar od podjetij, ki z državo ustvarjajo več 100-milijonske posle, vračal k ljudem iz političnih strank.

Obvodno financiranje NSi

Prek Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka naj bi potekalo obvodno financiranje NSi. Med drugim naj bi podjetja, ki so bila izbrana na razpisih za državne posle v času, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil sedanji predsednik NSi Jernej Vrtovec, donacije namenjala inštitutu, od tam pa se je denar stekal na račune sodelavcev NSi.

Televizija Slovenija je poročala tudi o primeru družbe T-2, ki je novembra 2021 inštitutu nakazala 20 tisoč evrov, kar je sovpadalo s časom, ko so na DUTB, kjer je NSi imela svoje predstavnike, potekala trenja glede upravljanja 400-milijonskih terjatev. Preiskovalna komisija sumi, da je bilo nakazilo T-2 protiusluga za urejanje odnosov z DUTB.

Podjetje T-2 je imelo sklenjenih tudi več pogodb z osebami iz tajništva NSi.

Obenem je Tarča prejšnji teden poročala, da se je denar na inštitut stekal tudi iz skupine United Group. Pa tudi od Gen-I, in sicer le nekaj mesecev pred iztekom mandata današnjemu prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu na čelu podjetja.

Večina podjetij, ki so donirala inštitutu NSi, sicer z državo posluje v času vseh vlad, podjetje T-2 pa je tudi samo razkrilo, da je doniralo tudi hišnemu inštitutu Socialnih demokratov 1. maj SD.

V strankah očitke zavračajo

V strankah očitke zavračajo, v NSi pa so napovedali uporabo vseh pravnih sredstev, tudi zaradi uhajanja informacij, saj osnutek poročila preiskovalne komisije še ni javen. Odgovornost za to pripisujejo Vonti, ki pa je bila tudi sama do razkritij kritična.

Tudi na inštitutu vse navedbe, da naj bi bili orodje za obvodno financiranje političnih strank, zavračajo.

Na vprašanje, ali je policija pri ravnanjih, o katerih so poročali mediji, zaznala kakršenkoli sum kaznivih dejanj, pa so na PU Ljubljana zapisali, da "v zadevi vodimo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti".