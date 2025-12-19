Minister za delo Luka Mesec bo danes pred poslanci zagovarjal svoje delo. SDS in NSi mu v interpelaciji očitata neučinkovito socialno politiko, zlasti na območjih z romskim prebivalstvom. Ob obstoječih razmerjih v DZ, ki ne obetajo možnosti za uspeh interpelacije, je sicer na seji pričakovati zlasti žgočo razpravo o očitkih na ministrov račun. Za razpravo je predvidenih 12 ur in pol.

Poslanci opozicijskih SDS in NSi so interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca vložili po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan Aleš Šutar.

Predlagatelji interpelacije državnemu zboru predlagajo, da ob obravnavani interpelaciji ministru izrečejo nezaupnico in ga razrešijo s funkcije.

Opozicija: Mesec kot koordinator za romska vprašanja pogrnil na celi črti

Predlagatelji ministru za delo očitajo zlasti opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike, zaradi česar se je po njihovih navedbah povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra.

Na seznamu očitkov so prav tako navedli sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in sum zlorabe uradnega položaja, saj po njihovem mnenju Mesec ni opravil uradne dolžnosti in je s tem drugim prizadejal nepopravljivo škodo.

Poslanci opozicijskih SDS in NSi, ki so prispevali podpise za vložitev interpelacije, prav tako menijo, da je Mesec kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti". Tako med očitki navajajo še, da je minister ignoriral večkrat vložen paket zakonov za reševanje romske problematike, vztrajal pri "mehkih ukrepih", preslišal opozorila in prošnje lokalnih skupnosti in županov jugovzhodne regije ter jih obtoževal nestrpnosti in nepoznavanja stanja na terenu, medtem ko sam tja prav pogosto ni prišel.

Očitajo mu tudi neudeležbo na sejah DZ in delovnih telesih, na katerih je razprava tekla o naraščajočem nasilju posameznih pripadnikov romskih skupnosti.

Mesec ob vračanju žogice predlagateljem izpostavlja sprejete ukrepe

Minister Mesec očitke iz interpelacije zavrača kot neutemeljene in izpostavlja, da je ključno področje romske politike socialna vključenost.

Na ministrstvu so v odgovoru na interpelacijo tudi vrnili žogico predlagateljem in jim očitali ignoriranje sprejetih ukrepov, pri čemer so med drugim našteli kadrovsko krepitev centrov za socialno delo, programe preventive in integracije ter spremembe več zakonov.

Hkrati so izpostavili, da je stagnacija romske politike posledica neukrepanja preteklih vlad. Zadnje je že ob pozivih k odstopu poudaril tudi Mesec. Kot je takrat dejal, sam absolutno ni med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačuje ceno. Obenem je dodal, da bi bil njegov odstop neodgovoren.

V odgovoru na interpelacijo so na resorju, ki ga vodi, predlagatelje opozorili tudi, da na več mestih povezujejo kazniva dejanja in varnostne incidente z etnično pripadnostjo, kar po mnenju ministrstva presega meje dopustne politične kritike in vstopa v etnično profiliranje v nasprotju z ustavo in zakonodajo.

Razprava po pričakovanjih v znamenju vnovičnih besednih spopadov

Za razrešitev ministra je potrebnih 46 glasov poslancev, predlagateljici interpelacije SDS in NSi jih imata skupaj 32, tudi ob napovedani podpori poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki jo sestavljajo trije člani Demokratov, pa nimajo zadostnega števila glasov za odhod Mesca s čela resorja, ki ga vodi.

Tako je v razpravi, za katero bodo poslanci imeli na voljo 12 ur in pol, pričakovati zlasti obračune med eno in drugo stranjo o učinkovitosti in sprejetih ukrepih na področju socialne politike.

To sicer že zadnjih nekaj tednov z videi na družbenih omrežjih izmenjaje počneta minister Mesec in njegov predhodnik na tej funkciji, sicer prvopodpisani pod interpelacijo Mesca, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Zadnjega je namreč Mesec ob posredovanju odgovora na interpelacijo v DZ vprašal, kaj je sam v času ministrovanja naredil na področju, kjer zdaj niza očitke na njegov račun. Cigler Kralj v videu za tem "z veseljem lovi žogico" in je med drugim spomnil na ukrepe, ki so jih predlagali v paketu zakonodaje. O sprejetih ukrepih v času ministrovanja Mesca pa je dejal, da gre za predloge NSi, sprejete brez glasov Levice.

Mesec mu v enem od naslednjih videov priznava, da vse ideje NSi niso povsem napačne, a da po drugi strani tudi niso učinkovite. "In to je ključna razlika med nami in vami. Vi obljubljate, mi pa naredimo," je odgovoril Mesec in kot primer izpostavil še vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe. Cigler Kralj pa je v naslednjem odgovoru spomnil na obljube Levice o gradnji stanovanj in ob fotografij lopate Mesca spraševal, ali jim je v Levici to orodje poznano. Hkrati jim je očital tudi rezanje trakov "tam, kjer so vse naredili drugi". Mesec mu odgovarja, da so se obljubljene gradnje stanovanj lotili z gradbeno lopato in ne lopato za kidanje snega, fotografijo katere je Cigler Kralj priložil v videu.

Ob obstoječih parlamentarnih razmerjih interpelacije tega mandata brez uspeha

Interpelacija ministra Mesca je 14. interpelacija, ki jo je opozicija vložila v tem mandatu, Mesec pa deseti minister vlade Roberta Goloba in tretji iz najmanjše koalicijske stranke Levice, ki se bo moral zagovarjati pred poslanci.

Večino interpelacij je doslej predlagala SDS, na podlagi teh pa ni bil razrešen še noben minister.