Avtorji:
R. S., A. P. K.

Petek,
19. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 30 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: od pravljičnih dežel do Avsenikovega spektakla v Stožicah

Ansambel Saša Avsenika Hala Tivoli | V Stožicah bo prvič nastopil ansambel Saše Avsenika, tako da bo prvič v zgodovini v stoženski dvorani zazvenela Avsenikova glasba. | Foto Žan Zajc, Innea studio

V Stožicah bo prvič nastopil ansambel Saše Avsenika, tako da bo prvič v zgodovini v stoženski dvorani zazvenela Avsenikova glasba.

Foto: Žan Zajc, Innea studio

Pred nami je čaroben decembrski konec tedna, poln prazničnih lučk, kulture, smeha in odlične glasbe. Po vsej Sloveniji se obetajo dogodki za družine, pare in družbo prijateljev – od pravljičnih doživetij za najmlajše do vrhunskih koncertov in komedij. Če še razmišljate, kam se odpraviti, smo za vas izbrali nekaj najbolj privlačnih dogodkov, ki jih ta vikend ponuja Slovenija, celotno ponudbo dogodkov pa kot vedno najdete na zavihku Siol Dogodki.

December je v polnem razmahu in z njim so tu tudi številna čarobna praznična doživetja po Sloveniji. Tokrat smo za vas izbrali dogodke, ki združujejo praznično vzdušje, krasne glasbene prireditve, druženje in nepozabne trenutke – od piranskih stojnic do pravljičnih ulic Celja in koncertnih odrov. Preverite, kam se lahko odpravite ta konec tedna!

V Piranu bo zaživela praznična tržnica

Piran | Foto: Tartini Festival/Ubald Trnkoczy Foto: Tartini Festival/Ubald Trnkoczy V okviru programa Morje zimskih doživetij 2025 bo na Tartinijevem trgu v Piranu zaživela praznična tržnica s stojnicami, ki ponujajo darila, praznične izdelke in domače dobrote. Čarobno vzdušje dopolnjujejo piranske lučke in pridih morja, dogodek pa popestrijo tudi glasbeni nastopi in kulturni program.

Ne zamudite: Praznična tržnica v Piranu – Siol Dogodki

Odprtje Pravljične dežele v Celju

Pravljična dežela | Foto: Celje se bo ponovno prelevilo v pravo pravljično mesto! Na glavnem trgu bodo dopoldne in popoldne potekali pravljični programi, obiskovalce pa čakajo interaktivne točke, pravljični vlaki s Slovenskimi železnicami ter vsakodnevni prihod Božička z vilami. Obiskovalci lahko uživajo v plesih, fotografiranjih, pravljicah in drugih zanimivostih.

Več na: Odprtje Pravljične dežele v Celju – Siol Dogodki

Predbožični koncert Siddharta Razelektreno

Legendarna skupina Siddharta bo v okviru prazničnega dogajanja Čarobna Kranjska Gora v dvorani Vitranc uprizorila akustični koncert Razelektreno. To je posebna priložnost za intimno doživetje v decembrskem vzdušju in zadnja priložnost letos, da skupino slišite v živo v tem pridihu.

Shrani dogodek: Siddharta Razelektreno – Siol Dogodki

Koča dedka Mraza v Ljubljani

dedek Mraz | Foto: Zveza prijateljev mladine Maribor Foto: Zveza prijateljev mladine Maribor Na Kongresnem trgu v parku Zvezda bo pravljično okrašena koča dedka Mraza odprta vsak dan, kjer bodo otroci uživali v praznični animaciji in aktivnostih. Dedek Mraz bo v izbranih terminih prisoten za fotografiranje in klepet o novoletnih željah, ob 17. uri pa se s svojo kočijo poda na praznično pot po mestu.

Išči: Koča dedka Mraza v Ljubljani – Siol Dogodki

Božičkov tek v Mariboru

Božičkov tek | Foto: Urban Urbanc/Sportida Foto: Urban Urbanc/Sportida

V rdeče-belih oblačilih se bodo tekači podali po praznično okrašenih ulicah Maribora in ustvarili pravo decembrsko vzdušje. Božičkov tek s štartom in ciljem na slikovitem Lentu v središču mesta združuje šport, dobro voljo in dobrodelnost.

Išči: Božičkov tek Maribor – Siol Dogodki

Koncertni spektakel ansambla Saša Avsenika

Priljubljeni ansambel Saša Avsenika bo v ljubljanski Areni Stožice najlepše Avsenikove melodije predstavil na velikem slavnostnem koncertu Zimska pravljica. Ob orkestru in gostih bo to prava poslastica za ljubitelje narodnozabavne glasbe in decembrske atmosfere. Vsi, ki ste si zagotovili vstopnice – koncert je namreč razprodan –, boste lahko prisluhnili legendarnim uspešnicam, kot so Golica, Slovenija, od kod lepote tvoje, Zvezde na nebu žare in mnoge druge.

Avsenikova glasba bo tako prvič v več kot sedemdesetletni zgodovini zazvenela v največji slovenski dvorani, zato se obiskovalci lahko upravičeno nadejajo pravega spektakla.

Obeta se spektakel v Stožicah: Ansambel Saša Avsenika bo z Zimsko pravljico prvič nastopil v stoženski dvorani. | Foto: Rok Maver Obeta se spektakel v Stožicah: Ansambel Saša Avsenika bo z Zimsko pravljico prvič nastopil v stoženski dvorani. Foto: Rok Maver

Išči:  koncert ansambla Saša Avsenika – Siol Dogodki

Koncert skupine Crvena Jabuka

Legendarna skupina Crvena Jabuka prihaja z večerom, polnim nostalgičnih hitov, ki so zaznamovali mnoge generacije. Užitek za vse, ki ljubijo emocije in znane melodije na decembrskem koncertu.

Išči: koncert Crvena Jabuka – Siol Dogodki

Raznovrstne jaslice v Vipavski dolini

Vipavska dolina se ponaša z razstavami jaslic na prostem ter pred domovi vaških krajev. Na ogled so jaslice na Sveti Gori, v Vipavi, Vipavskem Križu, Gočah in Taboru nad Dornberkom – idealno za tradicijo in miren decembrski sprehod.

Jaslice | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Išči: Jaslice v Vipavski dolini – Siol Dogodki

Koncert Eve Boto v njenem domačem kraju

Eva Boto | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Eva Boto se s svojo glasbeno turnejo predstavlja tudi decembra. S svojo energijo in svežim repertoarjem bo nastop v njenem domačem Šentjanžu pri Dravogradu prava glasbena poslastica za ljubitelje čustvenih in pristnih zvokov.

Išči: Eva Boto v domačem kraju – Siol Dogodki

