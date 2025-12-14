Senidah navdušila v Stožicah: pridružila sta se ji tudi Kreslin in Magnifico #foto #video

Pevka Senidah je v soboto prvič nastopila v Stožicah. Na glasbeno-plesnem spektaklu je glasbenica navdušila s svojimi največjimi uspešnicami, skladbami iz najnovejšega albuma Sen i Dah in pesmimi skupine Muff, s katero se je uveljavila na slovenski glasbeni sceni. Ob njej so kot gostje nastopili Vlado Kreslin, Magnifico in srbski raper Coby.

Senidah, ki danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic na svetu, je koncert začela s skladbo Moj Si High iz njenega tretjega studijskega albuma Sen i Dah, ki je izšel februarja letos, izvedla pa je tudi uspešnice Delija, Level, Replay, Behute, Mišići in 100 %, ki ima na platformi YouTube 108 milijonov ogledov.

Senidah nastopila tudi s Kreslinom in Magnificom

Na več kot dve uri dolgem koncertu je s skladbo Naj sije v očeh spomnila tudi na čas, ko je bila kot pevka del zasedbe Muff, s katero je pred leti zaznamovala slovensko pop glasbo. Na predvajanih videoposnetkih v Stožicah je bilo videti, da sta Senidah glasba in ples navduševala že v otroštvu. Na odru so se ji pridružili tudi Kreslin, s katerim sta odpela skladbo Tisoč let, Magnifico s svojo Hir aj kam hir aj go in Coby, s katerim Senidah druži Siroče in 4 Strane Sveta.

Kot so zapisali organizatorji koncerta, ima Senidah, s pravim imenom Senida Hajdarpašić, ki se je rodila v Ljubljani in ima črnogorske korenine, več kot 1,3 milijona sledilcev na družbenih omrežjih in glasbenih platformah, milijon mesečnih poslušalcev na Spotifyju ter 11,6 milijona mesečnih predvajanj na YouTubu in Spotifyju.

Velja za eno največjih regionalnih zvezd

Glasbenica, ki v svojih skladbah prepleta pop, R&B in trap, je leta 2018 s skladbo v srbščini Slađana uspela v regiji, leto kasneje pa izdala prvo skladbo v angleškem jeziku z naslovom Ride. Od takrat se je iz pevke z regionalnim dosegom razvila v eno največjih glasbenih imen na Balkanu.

Redno polni največje koncertne dvorane in festivale po Evropi in drugod. Leta 2022 je osvajala občinstva na razprodani turneji po ZDA in dve leti kasneje navdušila še v Kanadi. Na svoji poti je med drugim sodelovala tudi z umetnico Kuklo in priznanim bosansko-hercegovskim glasbenikom Dinom Merlinom. Do konca leta bo Senidah nastopila še v Tuzli, Gradiški in Beogradu.

