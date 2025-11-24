V petek se je Hala Tivoli znova vrnila v čas, ko je Agropop prvič polnil dvorane po Sloveniji. Štirideset let po začetku svoje glasbene poti je skupina, ki je zaznamovala osemdeseta leta, stopila nazaj na oder, kjer se je leta 1987 vse začelo. Tokrat v pomlajeni zasedbi, a z veliko mero odgovornosti do tradicije in glasbe, ki živi že desetletja.

Hala Tivoli je znova pokala po šivih, ko so slovenske legende zabavne glasbe s spektakularnim koncertom obeležile 40 let svojega obstoja. Evforija, nostalgični napevi in polna dvorana so dokazali, da Agropop ostaja fenomen, ki združuje generacije. Posebno simboliko nosi tudi dejstvo, da so se vrnili prav v Halo Tivoli, kjer so leta 1987 že pisali zgodovino. Takrat so nastopili ob izidu albuma Za domovino z Agropopom naprej, ki se je zapisal med najbolje prodajane slovenske albume vseh časov.

Letos pa so se odločili za povratek. Vodja skupine Aleš Klinar je razkril, da je bila prvotna želja ob jubileju pripraviti en dober žur, a jim je prihod mlajše generacije v bend dal novo moč in še večji zagon. Rezultat? Koncert z naslovom Naredimo Slovenijo spet veselo, ki je dokazal, da Agropop ni le spomin na preteklost, ampak glasbena tradicija, ki bo živela še dolgo.

Prenovljeno skupino Agropop sestavljajo (od leve proti desni): Polde Poljanšek, Andreja Sonc, Aleš Klinar, Maja Bobnar in Dejan Krajnc. Foto: Žan Zajc, Sven Martič

Slovenska himna in slovenske zastave

Ko so se v petek zvečer v Hali Tivoli ugasnile luči, je med obiskovalci zavladala popolna tišina. Nekaj zastav se je dvignilo že pred uvodom, nato pa je zazvenela slovenska himna, ki jo je polna Hala Tivoli prepevala v en glas. Na oder je nato skupila skupina Agropop in koncert se je začel s skladbo Samo milijon, ob kateri so plapolale slovenske zastave, refren pa je pel vsak obiskovalec petkovega koncerta. "Dober večer Hala Tivoli," je ob bučnem aplavzu publiko pozdravil idejni vodja skupine Klinči in dodal: "Danes se piše zgodovina. Agropop skupaj z vami proslavljamo 40 let kmečkih uporov, norčij, glasbenih vragolij in nepozabnih zgodb, ki smo jih ustvarjali skozi štiri desetletja. Čas je za največjo slovensko veselico!"

Koncert se je začel s skladbo Samo milijon, ob kateri so plapolale slovenske zastave. Foto: Žan Zajc, Sven Martič

Večer, ki je bil poseben predvsem za tiste obiskovalce, ki so ob pesmih skupine Agropop odraščali, je postregel s svetlobnimi in drugimi efekti, plesalkami, razširjeno glasbeno zasedbo in spomini na mladost. Skupina je pripravila skoraj triurni pregled svoje glasbene poti. Igrali so vse od prvih uspešnic do novejših priredb. Tako niso manjkale pesmi, kot so Samo milijon, Ti si moj sonček, Himne mladosti Paradnega tanga, Divje zveri, Tralalali in Skupaj se veselimo. Na odru so se jim pridružili tudi številni gostje, in sicer Tilen Artač, komik Jure Mastnak, kraljica jodlanja Brigita Vrhovnik Dorič in Alfi Nipič. Pri novi skladbi Zapojmo pravi Slovenci se jim je pridružil tudi mali Tim, ki je požel velik val navdušenja.

Spomin na pokojno Šerbi

Najbolj čustveni del večera je bil namenjen pokojni pevki Šerbi. Na zaslonih so se izmenjevale njene fotografije in kratki odlomki iz nastopov. Klinči je ob tem povedal nekaj besed, ki so v dvorani povzročile opazno tišino, marsikdo pa je stežka zadrževal solze. “Šerbi je bila naš sonček. Bila je ena in edina. To pesem zapojmo zanjo, da nas bo slišala tja gor za mavrico. Midva s Poldetom veva, da danes nazdravlja in poje skupaj z nami. Šerbi, hvala za najlepše spomine in nešteto lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli."

