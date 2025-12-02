Vikend snežnih radosti, poln aktivnih doživetij, vrhunske smučarske opreme, glasbe in zabave, obdan z zimskim vzdušjem v čudoviti naravi Kranjske Gore!

Otvoritev smučarske sezone je eden od vrhuncev zime v Kranjski Gori. Ski Opening dogodek se bo odvijal 13. in 14. decembra 2025 na Snežni plaži in pred Oštarijo pri kranjskogorskem smučišču.

Preizkusite lahko Elanove smuči, se pomerite v družinskem veleslalomu, otroci pa lahko na Mini Planici preizkusite, kako poleteti, kot letijo naši planiški orli. Spoznavate lahko para olimpijske športe in se zabavate na zabavi z DJ-jem in drugimi glasbenimi gosti.

Posebno vzdušje bo tudi na drsališču Kranjska Gora , kjer se boste lahko pomerili v nagradni igri na ledu ali pa se pozibavali ob disko zvokih.

Vabljeni, da se nam pridružite. Zabavno bo.

PROGRAM Sobota, 13.12.2025, 10:00–15:00 (lokacija: Snežna plaža smučišče Kranjska Gora) Test smuči Elan Tekmovanje v veleslalomu Otroške delavnice, poslikava obraza, nogomet na snegu Podelitev nagrad najhitrejšim na tekmovanju Koncert Vilija Resnika, skupina Skater in Aktualova galama Gostinska ponudba Sobota, 13.12.2025, 17:00–19:00 (lokacija: Drsališče Kranjska Gora) Animacija na ledu Nastop umetnostnih drsalcev DK Jesenice Disko na ledu Nedelja, 14.12.2025, 10.00-15.00 (lokacija: smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut) Mini Planica Predstavitev zimskih paraolimpijskih športov: deskanje, tek na smučeh, sankanje Test smuči Elan Tekmovanje v veleslalomu Otroška animacija Podelitev nagrad

Smučarska sezona se je pričela preteklo soboto, 29.11.2025, in smučišče je že odprto in pripravljeno na najbolj zagrete smučarje!

Naročnik oglasnega sporočila je Turizem Kranjska Gora.