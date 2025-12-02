Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ski opening Kranjska Gora / #IFeelSlovenia

Vikend snežnih radosti, poln aktivnih doživetij, vrhunske smučarske opreme, glasbe in zabave, obdan z zimskim vzdušjem v čudoviti naravi Kranjske Gore!

Otvoritev smučarske sezone je eden od vrhuncev zime v Kranjski Gori. Ski Opening dogodek se bo odvijal 13. in 14. decembra 2025 na Snežni plaži in pred Oštarijo pri kranjskogorskem smučišču.

Turizem Kranjska Gora

Preizkusite lahko Elanove smuči, se pomerite v družinskem veleslalomu, otroci pa lahko na Mini Planici preizkusite, kako poleteti, kot letijo naši planiški orli. Spoznavate lahko para olimpijske športe in se zabavate na zabavi z DJ-jem in drugimi glasbenimi gosti.

Posebno vzdušje bo tudi na drsališču Kranjska Gora, kjer se boste lahko pomerili v nagradni igri na ledu ali pa se pozibavali ob disko zvokih.

Vabljeni, da se nam pridružite. Zabavno bo.

PROGRAM

Sobota, 13.12.2025, 10:0015:00  (lokacija: Snežna plaža smučišče Kranjska Gora)

Test smuči Elan

Tekmovanje v veleslalomu

Otroške delavnice, poslikava obraza, nogomet na snegu

Podelitev nagrad najhitrejšim na tekmovanju

Koncert Vilija Resnika, skupina Skater in Aktualova galama

Gostinska ponudba

Sobota, 13.12.2025, 17:0019:00 (lokacija: Drsališče Kranjska Gora)

Animacija na ledu

Nastop umetnostnih drsalcev DK Jesenice

Disko na ledu

Nedelja, 14.12.2025, 10.00-15.00 (lokacija: smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut)

Mini Planica

Predstavitev zimskih paraolimpijskih športov: deskanje, tek na smučeh, sankanje

Test smuči Elan

Tekmovanje v veleslalomu

Otroška animacija

Podelitev nagrad

Smučarska sezona se je pričela preteklo soboto, 29.11.2025, in smučišče je že odprto in pripravljeno na najbolj zagrete smučarje!

Naročnik oglasnega sporočila je Turizem Kranjska Gora.

