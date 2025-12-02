Torek, 2. 12. 2025, 11.04
35 minut
Ski opening Kranjska Gora / #IFeelSlovenia
Vikend snežnih radosti, poln aktivnih doživetij, vrhunske smučarske opreme, glasbe in zabave, obdan z zimskim vzdušjem v čudoviti naravi Kranjske Gore!
Otvoritev smučarske sezone je eden od vrhuncev zime v Kranjski Gori. Ski Opening dogodek se bo odvijal 13. in 14. decembra 2025 na Snežni plaži in pred Oštarijo pri kranjskogorskem smučišču.
Preizkusite lahko Elanove smuči, se pomerite v družinskem veleslalomu, otroci pa lahko na Mini Planici preizkusite, kako poleteti, kot letijo naši planiški orli. Spoznavate lahko para olimpijske športe in se zabavate na zabavi z DJ-jem in drugimi glasbenimi gosti.
Posebno vzdušje bo tudi na drsališču Kranjska Gora, kjer se boste lahko pomerili v nagradni igri na ledu ali pa se pozibavali ob disko zvokih.
Vabljeni, da se nam pridružite. Zabavno bo.
PROGRAM
Sobota, 13.12.2025, 10:00–15:00 (lokacija: Snežna plaža smučišče Kranjska Gora)
Test smuči Elan
Tekmovanje v veleslalomu
Otroške delavnice, poslikava obraza, nogomet na snegu
Podelitev nagrad najhitrejšim na tekmovanju
Koncert Vilija Resnika, skupina Skater in Aktualova galama
Gostinska ponudba
Sobota, 13.12.2025, 17:00–19:00 (lokacija: Drsališče Kranjska Gora)
Animacija na ledu
Nastop umetnostnih drsalcev DK Jesenice
Disko na ledu
Nedelja, 14.12.2025, 10.00-15.00 (lokacija: smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut)
Mini Planica
Predstavitev zimskih paraolimpijskih športov: deskanje, tek na smučeh, sankanje
Test smuči Elan
Tekmovanje v veleslalomu
Otroška animacija
Podelitev nagrad
Naročnik oglasnega sporočila je Turizem Kranjska Gora.