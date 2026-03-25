Julija Lovrenčič brez prostega programa na SP

Slovenski umetnostni drsalki Juliji Lovrenčič se na svetovnem prvenstvu v Pragi ni uspelo prebiti v prosti program. V kratkem programu je 19-letnica zasedla 29. mesto med 33 tekmovalkami. Najboljših 24 se je prebilo v prosti program.

Julija Lovrenčič je za svoj nastop dobila 47,81 točke in za slabe tri točke zaostala za prostim programom. Njen rekordni zbir točk za kratki program znaša sicer 51,94 točke.

Lani je na svojem prvem članskem SP končala na 32. mestu. Lovrenčič, edina predstavnica Slovenije na letošnjem SP, je pred tem trikrat nastopila na evropskih prvenstvih, kje ima ob 30. nazadnje še dve 22. mesti.

Kratki program so najbolje opravile Japonki Kaori Sakamoto (79,31) in Mone Chiba (78,45), ti dve sta lani na SP osvojili srebro in bron, ter Američanki Amber Glenn (72,65) in Isabeu Levito (72,16).

V ženski konkurenci je naslov na prejšnjem SP osvojila Američanka Alysa Liu, a olimpijska prvakinja v Pragi ne nastopa, pri moških njen rojak Ilia Malinin, ki bo tekmoval tudi na tem SP, v športnih parih Japonca Riku Miyura in Ryuichi Kihara, pri plesnih parih pa Američana Madison Chock in Evan Bates. Zadnji štirje na Češkem ne tekmujejo.