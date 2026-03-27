Petek, 27. 3. 2026, 9.30
Tekma v težavnosti v Kopru bo na sporedu 4. in 5. septembra
Janja Garnbret razkrila svoj tekmovalni koledar, lov na jubilejno 50. zmago bo začela na Kitajskem
Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo tudi v sezoni 2026 ostala zvesta svojemu prepoznavnemu pristopu – kombinaciji tekmovanj, plezanja v naravnih stenah in projektov zunaj tekmovalnega sistema. Po lanskem letu, ko je sezono, ki jo je kronala z dvema naslovoma svetovne prvakinje in 49. zmago v svetovnem pokalu, uspešno prepletala z dobrodelnimi dejavnostmi in plezanjem v skali, bo letos nastopila na več tekmah svetovnega pokala. Ljubitelji plezanja jo bodo prvič spremljali že v uvodu nove sezone na dveh prizoriščih na Kitajskem, seveda pa ne bo manjkala niti na domači tekmi v Kopru v začetku septembra.
Janja Garnbret je tekmovalni adrenalin v letošnji sezoni začutila že konec februarja v Londonu, kjer je nastopila v novem tekmovalnem formatu, Pro Climbing League, prvi vrhunec sezone in lov na jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu pa jo čaka v začetku maja v Keqiaou na Kitajskem, kjer bo na sporedu uvodna balvanska tekma sezone.
V intervjuju za Sportal je napovedala, da bo v začetku maja na Kitajskem nastopila na dveh prizoriščih – v Keqiaou (1.–3. maj) na prvi balvanski tekmi sezone in v Wujiangu (8.–10. maj) na uvodni preizkušnji sezone v težavnosti.
V poletnem delu sezone jo bomo skoraj zagotovo spremljali tudi na njenem priljubljenem prizorišču v Innsbrucku (17.–21. junij), kjer bosta na sporedu tekmi v balvanih in težavnosti. Ali bo nastopila na obeh, se še ni odločila.
Poseben poudarek bo imela tudi domača tekma v Kopru (4.–5. september), kjer bodo obeležili 30 let organizacije tekem svetovnega pokala v težavnosti v Sloveniji.
Korošica, ki je 12. marca praznovala 27. rojstni dan, bo sezono sklenila konec oktobra v Santiagu v Čilu (23.–25. oktober). Evropsko prvenstvo – balvanski del bo potekal v Barceloni, težavnostni pa v Lavalu v Franciji – bo letos izpustila.
Ker je letošnja sezona zadnja, ki še ne odloča o uvrstitvi na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, jo bo izkoristila tudi za plezanje v naravnih stenah. Predvidoma maja se vrača v plezališče Céüse v Franciji, kjer želi preplezati smer Bibliographie (9b+), ki jo je že večkrat označila za svoj sanjski projekt. Za uresničitev cilja je pripravljena izpustiti tudi tekmi v Innsbrucku, če bodo ravno v času tekmovanja, pogoji za plezanje v skali najbolj optimalni.
S trenerjem Romanom Krajnikom na SP v Seulu, kjer je osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanih in težavnosti.
Sezona 2025 v znamenju dobrodelnosti
Garnbret je lani nastopila le na treh tekmah svetovnega pokala - na dveh v Innsbrucku in eni v Kopru, in na vseh zmagala - ter na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, kjer je osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnosti in balvanih. Velik del leta je kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu posvetila dobrodelnnim dejavnostim z vrhuncem v obliki 24-urnega plezalnega maratona v Slovenski Bistrici. Za mlade športne talente je s pomočjo dobre ekipe in številnih jubiteljev športa zbrala kar 318 tisoč evrov.
Daljši intervju z Janjo Garnbret bomo objavili v prihodnjih dneh.
Predviden tekmovalni koledar Janje Garnbret za sezono 2026
- Keqiao (Kitajska) – balvani
1.–3. maj 2026
- Wujiang (Kitajska) – težavnost
8.–10. maj 2026
- Innsbruck (Avstrija) – balvani in/ali težavnost
17.–21. junij 2026
- Koper (Slovenija) – težavnost
4.–5. september 2026
- Santiago (Čile) – težavnost
23.–25. oktober 2026
Preberite še: