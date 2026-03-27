Janja Garnbret Janja Garnbret

Tekma v težavnosti v Kopru bo na sporedu 4. in 5. septembra

Janja Garnbret razkrila svoj tekmovalni koledar, lov na jubilejno 50. zmago bo začela na Kitajskem

Janja Garnbret | Dobre novice za ljubitelje športnega plezanja. Janja Garnbret se vrača na tekmovanja in to že takoj na uvodni tekmi sezone. | Foto Ana Kovač

Dobre novice za ljubitelje športnega plezanja. Janja Garnbret se vrača na tekmovanja in to že takoj na uvodni tekmi sezone.

Foto: Ana Kovač

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo tudi v sezoni 2026 ostala zvesta svojemu prepoznavnemu pristopu – kombinaciji tekmovanj, plezanja v naravnih stenah in projektov zunaj tekmovalnega sistema. Po lanskem letu, ko je sezono, ki jo je kronala z dvema naslovoma svetovne prvakinje in 49. zmago v svetovnem pokalu, uspešno prepletala z dobrodelnimi dejavnostmi in plezanjem v skali, bo letos nastopila na več tekmah svetovnega pokala. Ljubitelji plezanja jo bodo prvič spremljali že v uvodu nove sezone na dveh prizoriščih na Kitajskem, seveda pa ne bo manjkala niti na domači tekmi v Kopru v začetku septembra.

Janja Garnbret je tekmovalni adrenalin v letošnji sezoni začutila že konec februarja v Londonu, kjer je nastopila v novem tekmovalnem formatu, Pro Climbing League, prvi vrhunec sezone in lov na jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu pa jo čaka v začetku maja v Keqiaou na Kitajskem, kjer bo na sporedu uvodna balvanska tekma sezone.

V intervjuju za Sportal je napovedala, da bo v začetku maja na Kitajskem nastopila na dveh prizoriščih – v Keqiaou (1.–3. maj) na prvi balvanski tekmi sezone in v Wujiangu (8.–10. maj) na uvodni preizkušnji sezone v težavnosti.

Janja Garnbret Innsbruck 2025 | Foto: Jessica Glassberg / Red Bull Content Pool Foto: Jessica Glassberg / Red Bull Content Pool

V poletnem delu sezone jo bomo skoraj zagotovo spremljali tudi na njenem priljubljenem prizorišču v Innsbrucku (17.–21. junij), kjer bosta na sporedu tekmi v balvanih in težavnosti. Ali bo nastopila na obeh, se še ni odločila.

Poseben poudarek bo imela tudi domača tekma v Kopru (4.–5. september), kjer bodo obeležili 30 let organizacije tekem svetovnega pokala v težavnosti v Sloveniji.

Korošica, ki je 12. marca praznovala 27. rojstni dan, bo sezono sklenila konec oktobra v Santiagu v Čilu (23.–25. oktober). Evropsko prvenstvo – balvanski del bo potekal v Barceloni, težavnostni pa v Lavalu v Franciji – bo letos izpustila.

Ker je letošnja sezona zadnja, ki še ne odloča o uvrstitvi na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, jo bo izkoristila tudi za plezanje v naravnih stenah. Predvidoma maja se vrača v plezališče Céüse v Franciji, kjer želi preplezati smer Bibliographie (9b+), ki jo je že večkrat označila za svoj sanjski projekt. Za uresničitev cilja je pripravljena izpustiti tudi tekmi v Innsbrucku, če bodo ravno v času tekmovanja, pogoji za plezanje v skali najbolj optimalni.

S trenerjem Romanom Krajnikom na SP v Seulu, kjer je osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanih in težavnosti. | Foto: Jon Glassberg / Red Bull Content Pool S trenerjem Romanom Krajnikom na SP v Seulu, kjer je osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanih in težavnosti. Foto: Jon Glassberg / Red Bull Content Pool

Sezona 2025 v znamenju dobrodelnosti

Garnbret je lani nastopila le na treh tekmah svetovnega pokala - na dveh v Innsbrucku in eni v Kopru, in na vseh zmagala - ter na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, kjer je osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnosti in balvanih. Velik del leta je kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu posvetila dobrodelnnim dejavnostim z vrhuncem v obliki 24-urnega plezalnega maratona v Slovenski Bistrici. Za mlade športne talente je s pomočjo dobre ekipe in številnih jubiteljev športa zbrala kar 318 tisoč evrov. 

Daljši intervju z Janjo Garnbret bomo objavili v prihodnjih dneh. 

Predviden tekmovalni koledar Janje Garnbret za sezono 2026

  • Keqiao (Kitajska) – balvani 
    1.–3. maj 2026
  • Wujiang (Kitajska) – težavnost 
    8.–10. maj 2026
  • Innsbruck (Avstrija) – balvani in/ali težavnost
    17.–21. junij 2026
  • Koper (Slovenija) – težavnost
    4.–5. september 2026
  • Santiago (Čile) – težavnost
    23.–25. oktober 2026

Janja Garnbret Janja Garnbret
